Ba ưu tiên của Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang - Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO

Từ ngày 14 đến 17-11, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang Manila (Philippines) dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan, theo lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN 2026.

Chia sẻ với báo chí trước thềm chuyến công tác của Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết chuyến đi một lần nữa khẳng định ASEAN luôn là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Nhìn lại năm đầu thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045

Theo ông Đặng Hoàng Giang, Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan lần này sẽ là dịp để các nhà lãnh đạo khu vực nhìn lại Năm Chủ tịch ASEAN của Philippines, đánh giá năm đầu thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và bàn các ưu tiên hợp tác thời gian tới.

Ông nhận định hội nghị diễn ra khi tình hình thế giới và khu vực còn nhiều biến động.

Thứ trưởng Giang phân tích: “Cạnh tranh chiến lược, những bất ổn kinh tế và các thách thức xuyên biên giới đặt ASEAN trước yêu cầu vừa phải nâng cao năng lực ứng phó trước mắt, vừa phải củng cố nền tảng phát triển dài hạn”.

Theo ông, Philippines trên cương vị Chủ tịch đã cùng các nước thành viên thúc đẩy những ưu tiên về hòa bình, an ninh, liên kết kinh tế và cải thiện đời sống người dân.

Trong năm đầu tiên theo Tầm nhìn 2045, ông Giang cho biết ASEAN đã gắn kết nội khối chặt hơn, mở thêm các khuôn khổ hợp tác kinh tế mới và làm sâu sắc quan hệ với đối tác.

Tuy vậy khối vẫn cần phối hợp hiệu quả hơn và gỡ các điểm nghẽn trong thực hiện cam kết, để thành quả hợp tác thực sự đến được với người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng - Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng nhắc lại tại Hội nghị cấp cao lần thứ 48 ở Cebu, lãnh đạo các nước đã thống nhất nhiều biện pháp ứng phó chung, tập trung vào an ninh năng lượng, an ninh lương thực, sự ổn định của chuỗi cung ứng và hỗ trợ công dân.

“Tiếp nối những kết quả đó, các hội nghị lần này cần tạo thêm động lực chuyển quyết sách thành hành động, chuyển cam kết thành kết quả, giữ vững đà xây dựng cộng đồng trước những biến động”, Thứ trưởng Giang nhấn mạnh.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, hội nghị cấp cao lần này dự kiến xoay quanh ba hướng lớn.

Thứ nhất là củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực tự cường và tự chủ chiến lược của ASEAN, tăng cường tham vấn, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong phòng ngừa, ứng phó với các thách thức, giữ vững môi trường hòa bình, an ninh và ổn định cho phát triển.

Thứ hai là thúc đẩy triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, tăng tính gắn kết và bổ trợ giữa các cam kết, sáng kiến và các trụ cột hợp tác.

Thứ ba là củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác trên tinh thần bình đẳng, cùng có lợi, phát huy các nguồn lực phục vụ các ưu tiên phát triển.

ASEAN cũng sẽ phát huy tiếng nói chung và vai trò của ASEAN trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đề cao luật pháp quốc tế, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Ba ưu tiên của Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự phiên khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines tháng 5-2026 - Ảnh: TTXVN

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp tục khẳng định ASEAN là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Tại Manila, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tiếp nối các đề xuất đã nêu tại Cebu, tập trung thúc đẩy thực hiện cam kết, tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả hợp tác, với tinh thần xuyên suốt là củng cố đoàn kết để tăng cường sức mạnh chung, thúc đẩy liên kết để nâng cao khả năng tự cường, lấy lợi ích của người dân và doanh nghiệp làm thước đo kết quả.

Theo đó, Việt Nam sẽ tập trung vào ba ưu tiên.

Thứ nhất là cùng các nước giữ vững môi trường hòa bình, an ninh, ổn định, được xem là nền tảng chiến lược để xây dựng Cộng đồng ASEAN 2045 tự cường, sáng tạo, năng động, lấy người dân làm trung tâm.

Thứ trưởng Giang khẳng định: “Việt Nam tiếp tục thúc đẩy đồng thuận, thu hẹp khác biệt, đề cao các nguyên tắc nền tảng của ASEAN và luật pháp quốc tế, phát huy đối thoại và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của hiệp hội”.

Thứ hai là tạo chuyển biến thực chất trong liên kết để ASEAN cạnh tranh tốt hơn, tự cường hơn. Thứ trưởng cho biết trọng tâm gồm kết nối kinh tế, thương mại, hạ tầng và chuỗi cung ứng, tháo gỡ rào cản nội khối, đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Song song đó là phối hợp bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người để củng cố nền tảng phát triển bền vững của khu vực.

Thứ ba là làm sâu sắc hơn hợp tác với các đối tác, khai thác tốt các nguồn lực phục vụ ưu tiên phát triển của ASEAN.

Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng đồng chủ trì Hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản với Thủ tướng Nhật Bản là hoạt động cụ thể, thiết thực thúc đẩy kết nối, phát triển bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển, đóng góp vào xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Ảnh: TTXVN Bên cạnh các hoạt động của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội dự Đại hội đồng liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47, từ ngày 17 đến 18-11) và các hoạt động liên quan. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, hai đoàn công tác sẽ cùng thúc đẩy các ưu tiên chung, gắn định hướng hợp tác với hoàn thiện pháp luật, giám sát và thực hiện cam kết, tạo sự cộng hưởng giữa ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nghị viện. Thứ trưởng Giang nhấn mạnh: “Thông qua các hoạt động tại ASEAN và AIPA, Việt Nam chuyển tải nhất quán thông điệp: chủ động đề xuất, trách nhiệm trong cam kết, thực chất trong hành động, cùng xây dựng một ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển vì người dân”.