Tin tức thế giới 11-11: Cộng hòa thay lãnh đạo ở Hạ viện; Kết quả ngày đầu đàm phán Nga - Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio - Ảnh: REUTERS

Mỹ bật đèn xanh châu Âu tham gia đàm phán Nga - Ukraine

Theo Hãng tin Reuters, ngày 10-11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đánh giá ngày đàm phán đầu tiên giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi (UAE) "rất hiệu quả", đồng thời bày tỏ mong muốn châu Âu cùng tham gia tiến trình này.

"Chúng tôi cho rằng cơ chế ba bên rồi cũng nên có thêm các đối tác châu Âu ngồi vào bàn, vì họ là một phần của lời giải lâu dài", ông Rubio phát biểu sau hội nghị ngoại trưởng G7 tại Paris.

Dù châu Âu có cử đại diện đến Abu Dhabi để tham gia, về cơ bản, những bên đàm phán chính vẫn chỉ là Mỹ, Nga và Ukraine.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông "rất vui" với thông điệp được các đặc phái viên Mỹ trình bày trong ngày đầu đàm phán. Tuy nhiên, ông vẫn tỏ ra thận trọng với ý tưởng bàn về cấu trúc an ninh mới cho châu Âu.

Ông Zelensky khẳng định: "Trước hết là chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Thứ hai là bảo đảm an ninh cho Ukraine. Thứ ba mới có thể là đối thoại về an ninh châu Âu và thế giới. Trình tự này rất quan trọng".

Ý tưởng về cấu trúc an ninh mới cho châu Âu là một trong những điều đã được phía Nga đề xuất từ lâu.

Trước vòng đàm phán ở UAE, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố Matxcơva sẽ không chấp nhận ngừng bắn ngay khi chưa biết điều gì diễn ra tiếp theo, đồng thời nhắc lại việc nên bàn về cấu trúc an ninh châu Âu trước.

Ukraine hối Mỹ giao gấp tên lửa đánh chặn

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha - Ảnh: REUTERS

Trả lời phỏng vấn Hãng tin Reuters ngày 10-11, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết đã đề nghị người đồng cấp Mỹ đẩy nhanh việc chuyển giao tên lửa đánh chặn, khi Nga gia tăng tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine trong mùa đông.

"Tôi đã nêu vấn đề làm sao đẩy nhanh một số đợt hàng, phải làm sao để giao sớm hơn và tìm thêm nguồn bổ sung", ông Sybiha nói sau cuộc gặp bên lề hội nghị ngoại trưởng G7 tại Paris.

Ông cũng xác nhận Mỹ vẫn duy trì chia sẻ tình báo và viện trợ quân sự cho Kiev.

Theo ông Sybiha, Ukraine nghiêm túc với cuộc đàm phán tại Abu Dhabi, nhưng "song song đó phải tiếp tục gây sức ép với Nga".

Kiev sẵn sàng bàn về ngừng bắn trên Biển Đen, song ông cho rằng không mấy lạc quan vì Matxcơva chưa hồi đáp đề xuất được các bên trung gian như Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Ấn Độ chuyển sang.

"Ông Putin đang tìm cách bẻ gãy tinh thần của chúng tôi trong mùa đông", ông nói.

Ở chiều ngược lại, Nga bác bỏ cáo buộc cố tình nhắm vào dân thường.

Ukraine khoe đang hàn gắn quan hệ với Hàn Quốc

Cùng ngày, ông Sybiha tuyên bố quan hệ giữa Kiev và Seoul đang trên đà phục hồi sau bất đồng liên quan đến tù binh Triều Tiên.

Đại diện Kiev cho biết ông đã có cuộc gặp tốt đẹp với người đồng cấp Hàn Quốc Cho Hyun và ông hài lòng khi quan hệ hai nước được hàn gắn.

"Chúng tôi đã có cuộc trao đổi thực sự tốt, nói thẳng với nhau về những sự việc không vui vừa qua. Chúng tôi xứng đáng có mối quan hệ song phương hết sức năng động và ở cấp cao với Hàn Quốc", ông Sybiha phát biểu trên truyền hình quốc gia.

Cũng theo ngoại trưởng Ukraine, hai bên giờ đã có trước mắt loạt bước đi tiếp theo để bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương.

Hồi tháng 10, Hàn Quốc đã triệu hồi đại sứ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc, công khai việc Kiev đã chuyển giao hai binh sĩ Triều Tiên bị bắt cho Seoul - điều mà Seoul khẳng định đã có thỏa thuận giữ bí mật cùng Kiev.

Đảng Cộng hòa chọn ra lãnh đạo mới tại Hạ viện

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan vừa được nội bộ bầu làm lãnh đạo mới của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện - Ảnh: REUTERS

Ngày 10-11, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu kín chọn ông Jim Jordan làm lãnh đạo cho đảng này tại cơ quan này, một tuần sau khi Đảng Dân chủ thắng lớn trong cuộc bầu cử giữa kỳ và giành thế đa số ở cả hai viện.

Ông Jordan, 62 tuổi, hiện là Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện và là đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump. Ông nổi tiếng với lối chất vấn quyết liệt.

Với cuộc bầu chọn này, ông Jordan sẽ thay Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson làm lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Ông sẽ trở thành lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện sau khi Quốc hội Mỹ khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 1-2027.

Ông Johnson đã chủ động không ra tranh cử vị trí này.

Tại Thượng viện, theo một nguồn thạo tin, ông John Thune cũng được nhất trí bầu lại làm lãnh đạo phe Cộng hòa.

Vì nhiều dự luật tại Thượng viện cần được thông qua với số phiếu tối thiểu là 60 phiếu, Đảng Dân chủ vẫn sẽ cần phiếu của phe Cộng hòa để thông qua các dự luật lớn, qua đó vai trò của ông Thune vẫn sẽ lớn.

Anh bắt quân nhân Mỹ nghi làm gián điệp cho Nga

Ngày 10-11, cảnh sát Anh thông báo đã bắt giữ một quân nhân cấp cao của Lục quân Mỹ tại nước này vì nghi hỗ trợ tình báo Nga. Nghi phạm là một người đàn ông 41 tuổi.

Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết vụ bắt giữ liên quan đến "các cáo buộc gián điệp, điều khiến Mỹ và các đồng minh hết sức quan ngại".

Chuẩn tướng Sean Stinchon, tư lệnh Bộ chỉ huy Phản gián Lục quân Mỹ, nói thêm: "Hành vi bị cáo buộc của một quân nhân cấp cao, người được tin tưởng giao nắm giữ thông tin nhạy cảm, là lời nhắc nhở nghiêm túc rằng mối đe dọa từ nội bộ là có thật và dai dẳng".

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi Mỹ rút máy bay khỏi các căn cứ quân sự ở Anh vì một mối đe dọa khác, được cho là đến từ Iran.

Nga chưa phản hồi về điều này.

Tây Ban Nha yêu cầu TikTok tạm ngừng hoạt động

TikTok vừa bị Chính phủ Tây Ban Nha yêu cầu ngừng hoạt động đến khi sạch nội dung xâm hại trẻ em - Ảnh: REUTERS

Ngày 10-11, Chính phủ Tây Ban Nha đã yêu cầu TikTok tạm ngừng hoạt động tại nước này cho đến khi gỡ sạch nội dung xâm hại tình dục trẻ em trên nền tảng.

Động thái được đưa ra sau khi tổ chức kiểm chứng thông tin Maldita.es hôm 9-11 công bố điều tra ghi nhận 1.183 bài đăng dạng này trên TikTok. Các video đã được xem ít nhất 48 triệu lượt, với hơn 26.000 tài khoản bình luận và chia sẻ.

"Mạng xã hội không thể là vùng đất vô pháp", Bộ trưởng Thanh niên Sira Rego tuyên bố.

Do không thể tự mình cấm TikTok, bộ của bà đã đề nghị cơ quan công tố và Cơ quan Bảo vệ dữ liệu Tây Ban Nha vào cuộc.

TikTok chưa phản hồi đề nghị bình luận của Reuters.

Theo Maldita.es, đến tối 10-11, nền tảng này đã hạn chế hai từ khóa tìm kiếm dẫn tới nội dung xâm hại đối với người dùng ở Tây Ban Nha, nhưng tìm kiếm từ các nước châu Âu khác vẫn cho ra nội dung tương tự.

Robot nhảy múa Robot hình người nhảy múa, tại sự kiện do một công ty công nghệ chuyên về mảng giải trí tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc) - Ảnh: EPA