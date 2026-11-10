Tin tức thế giới 10-11: Khả năng luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ; Ông Trump cáo buộc gian lận bầu cử

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đối mặt những thách thức mới - Ảnh: AFP

Khởi động thủ tục luận tội ông Hegseth

Ngày 9-11, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie (đại diện bang Kentucky) đã khởi động nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth liên quan cuộc chiến tại Iran, Hãng AFP đưa tin.

Ông Massie đệ trình 8 điều khoản luận tội, cáo buộc ông Hegseth phát động chiến tranh trái phép khi chưa được Quốc hội phê chuẩn và lạm quyền trong vai trò người đứng đầu Lầu Năm Góc.

Hạ viện (hiện do Đảng Cộng hòa kiểm soát) có thể tiến hành bỏ phiếu sớm nhất vào ngày 11-11. Một số nghị sĩ thuộc chính đảng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát tín hiệu có thể cùng phe Dân chủ ủng hộ các cáo buộc này.

Việc bị luận tội sẽ là đòn giáng mạnh vào uy tín của ông Hegseth và chính quyền Tổng thống Trump, nhưng không đồng nghĩa lãnh đạo Lầu Năm Góc sẽ lập tức bị cách chức.

Các nguồn tin tại Quốc hội cho biết nghị quyết có thể nhận đủ đa số phiếu cần thiết để được thông qua tại Hạ viện, trước khi Đảng Dân chủ tiếp quản vào ngày 3-1-2027.

Tuy nhiên, khả năng ông Hegseth bị Thượng viện kết tội là rất thấp, bởi quyết định này cần ít nhất 2/3 số phiếu thuận, trong khi Đảng Cộng hòa đang nắm 53/100 ghế tại cơ quan này.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson phản đối nỗ lực luận tội, cho rằng việc tiến hành thủ tục này "ngay giữa lúc các hoạt động thù địch ở nước ngoài vẫn đang diễn ra" sẽ là "hình ảnh rất tồi tệ để các đồng minh và đối thủ của chúng ta chứng kiến".

Bộ trưởng Hegseth ngày 9-11 tỏ ra không lo ngại trước nỗ lực luận tội nhằm vào ông, đồng thời tuyên bố sẵn sàng bảo vệ thành tích điều hành tại Lầu Năm Góc, theo Hãng tin Reuters.

Trong khi đó, ông Trump cùng ngày tiếp tục bênh vực ông Hegseth trước sức ép luận tội, nhấn mạnh người đứng đầu Lầu Năm Góc “đã thắng hai cuộc chiến”.

Ông Trump: Có thể nối lại tấn công Iran bất cứ lúc nào

Tổng thống Trump ngày 9-11 nói với Reuters rằng Qatar và Saudi Arabia mong muốn giải quyết xung đột với Iran bằng biện pháp hòa bình, nhưng Mỹ sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công quân sự nếu cần thiết.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh Washington “có thể tiến hành không kích bất cứ lúc nào chúng tôi muốn”.

Dù để ngỏ khả năng nối lại chiến dịch quân sự, ông Trump cho thấy Mỹ chưa vội hành động. Ông nói hài lòng với lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ nhằm vào Iran tại eo biển Hormuz.

“Chúng ta sẽ chờ xem tình hình diễn biến ra sao. Tôi đã sẵn sàng” - ông Trump nói.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social cùng ngày, ông Trump nhận định khả năng Mỹ nối lại các cuộc không kích Iran là "rất thấp", đồng thời cho biết các nước vùng Vịnh muốn duy trì hiện trạng.

Ông Trump cáo buộc bầu cử giữa kỳ gian lận

Đăng trên Truth Social ngày 9-11, ông Trump cáo buộc cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua ở Mỹ có gian lận.

“Có ai thực sự tin rằng cuộc bầu cử này là trung thực không? Làm sao các cuộc thăm dò lại có thể sai lệch đến vậy?” - ông Trump viết.

Nhà lãnh đạo Mỹ đặt nghi vấn có bất thường trong quá trình kiểm phiếu, đồng thời cho rằng máy móc đóng vai trò quan trọng hơn cử tri trong quá trình bầu cử.

"Tất cả đều do máy móc, chúng còn quan trọng hơn cả cử tri!" - ông Trump lưu ý.

Những phát biểu trên được đưa ra 6 ngày sau cuộc bầu cử giữa kỳ, trong đó Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện.

Ban đầu, ông Trump thể hiện một giọng điệu ôn hòa, gửi lời chúc mừng các đối thủ Dân chủ và thừa nhận họ đã có một chiến dịch tranh cử thành công. Tuy nhiên, đến ngày 5-11, nhà lãnh đạo Mỹ lại nói rằng bầu cử giữa kỳ “gian lận không thể tưởng tượng nổi”.

Ông Trump bắt đầu có những phát ngôn mới về kết quả bầu cử giữa kỳ - Ảnh: REUTERS

Hôm nay đàm phán Mỹ - Nga - Ukraine tại UAE

Hôm nay, 10-11, vòng đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine sẽ bắt đầu tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), dự kiến kéo dài đến ngày 11-11.

Tổng thống Trump ngày 9-11 nhận định các cuộc đàm phán do Washington làm trung gian tại thủ đô Abu Dhabi (UAE) trong tuần này có thể tạo bước đột phá trong nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Theo chủ nhân Nhà Trắng, Washington nhận thấy "xu hướng rất rõ rệt" hướng tới việc chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Trước thềm đàm phán bắt đầu, một quan chức Mỹ chia sẻ với Reuters rằng Nga và Ukraine đang thể hiện sự linh hoạt hơn trong các cuộc trao đổi kín về khả năng thỏa hiệp lãnh thổ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9-11 khẳng định những kết quả đạt được trên chiến trường, đặc biệt từ các chiến dịch phòng thủ, đang giúp Kiev củng cố sức mạnh và gia tăng lợi thế trên bàn đàm phán với Nga.

Pháp chỉ đích danh Iran trong vụ siêu thị bị tấn công mạng

Pháp ngày 9-11 cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đứng sau các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống tủ lạnh tại các siêu thị nước này hồi tháng trước, đồng thời tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt ở cấp độ châu Âu đối với Tehran.

"Tôi có thể xác nhận cuộc tấn công này do IRGC thực hiện" - Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot tuyên bố.

Ông Barrot nhận định đây là cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ cả về quy mô lẫn mức độ hung hăng, khiến khoảng 700 địa điểm bị ảnh hưởng.

Trong một tuyên bố riêng, công tố viên Paris cho biết đã mở cuộc điều tra nhằm vào Shahid Kaveh, một đơn vị tác chiến mạng bí mật thuộc IRGC.

Trung tâm giám sát an ninh mạng thuộc bốn cơ quan an ninh Pháp cho biết đơn vị này còn được biết đến trong giới an ninh mạng với tên gọi CyberAveng3rs.

Nhà Trắng bị phong tỏa chớp nhoáng

Nhà Trắng đã bị phong tỏa khoảng 30 phút hôm 9-11, sau khi một người đàn ông điều khiển ô tô lao lên vỉa hè tại công viên Lafayette, nằm đối diện dinh thự tổng thống Mỹ.

Một người phát ngôn của Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết tài xế chiếc xe đã "nhanh chóng bị bắt giữ" sau khi người này "có hành vi chống trả lực lượng chức năng".

Theo Cơ quan Mật vụ Mỹ, tài xế chiếc ô tô đã bị bắt giữ sau khi chống trả lực lượng chức năng. Video do nhân chứng ghi lại cho thấy người này giằng co với cảnh sát sau khi bị đưa ra khỏi xe.

Đội tháo gỡ bom mìn sau đó được điều động đến hiện trường để kiểm tra chiếc xe nhằm đề phòng nguy cơ mất an toàn.

Cơ quan Mật vụ cho biết gần như cùng thời điểm, một người khác đã nhảy qua hàng rào ở góc tây bắc công viên Lafayette. Người này cũng nhanh chóng bị bắt giữ.

Hai vụ việc hiện đang được điều tra.

Nổ "như tận thế" tại nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ

Một vụ nổ lớn xảy ra tại nhà máy thép ở miền tây Thổ Nhĩ Kỳ hôm 9-11 khiến 17 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cam kết làm rõ nguyên nhân và xác định trách nhiệm của những người liên quan.

Theo giới chức địa phương, vụ nổ xảy ra vào khoảng giữa trưa (giờ địa phương) tại nhà máy thép HABAS, cách thành phố cảng Izmir khoảng 60km về phía bắc.

Thống đốc tỉnh Izmir Suleyman Elban cho biết vụ nổ xảy ra trong quá trình thay thế lò hơi. Theo công nhân Yasin Cetiner, 52 tuổi, dây cáp cần cẩu bị đứt khiến khoảng 120 tấn thép nóng chảy đổ xuống lò.

Do bên trong lò có các tấm làm mát bằng nước, thép nóng chảy tiếp xúc với nước bên dưới đã gây ra vụ nổ khí hydro.

Một nhân chứng khác kể với AFP rằng vụ nổ có sức chấn động như một trận động đất. Sau tiếng nổ lớn, khói đen dày đặc bốc lên từ nhà máy và lửa bao trùm công trình bên trong khu vực sản xuất.

Nhân chứng mô tả mái nhà máy gần như tan chảy dưới sức nóng, khiến lửa chảy tràn xuống bên dưới, tạo nên cảnh tượng như ngày tận thế.

Nét duyên truyền thống Các đại biểu Indonesia mặc trang phục truyền thống chụp ảnh trong ngày khai mạc Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31), ngày 9-11 - Ảnh: REUTERS