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Ứng dụng hẹn hò Trung Quốc hứa hoàn tiền nếu không thể giúp người dùng kết hôn

tác giả
LONG VŨ
LONG VŨ
LONG VŨ

Nếu không kết hôn trong vòng ba năm, người dùng sẽ được Liangpei AI hoàn trả toàn bộ phí thành viên trị giá 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7,6 triệu đồng).

Ứng dụng hẹn hò Trung Quốc hứa hoàn tiền nếu không thể giúp người dùng kết hôn - Ảnh 1.

Anh Tăng Tân Huân, nhà phát triển ứng dụng hẹn hò trực tuyến Liangpei AI - Ảnh: WOSHIPM

Theo báo South China Morning Post ngày 8-11, ứng dụng hẹn hò Liangpei AI tại Trung Quốc đưa ra cam kết hoàn trả toàn bộ 7,6 triệu đồng nếu người dùng không tìm được bạn đời trong vòng ba năm kể từ khi đăng ký thành viên.

Ứng dụng AI tìm bạn đời

"Liangpei" trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là "cặp đôi hoàn hảo". Ứng dụng do anh Tăng Tân Huân (Zeng Xinsun) sáng lập và cho ra mắt vào tháng 7-2026.

Chia sẻ về ý tưởng phát triển ứng dụng, anh Tăng cho biết bản thân anh cũng tìm được bạn đời thông qua ứng dụng hẹn hò.

Anh cho rằng sự thấu hiểu sâu sắc mới là lý do khiến đôi bên kết nối nhanh chóng. Từ đó, anh muốn ứng dụng công nghệ AI để khai thác sâu hơn tính cách, quan điểm và mong muốn của mỗi người.

Để sử dụng dịch vụ, người dùng sẽ phải trò chuyện 20 phút với AI để cung cấp thông tin về hoàn cảnh gia đình, học vấn, công việc, tính cách, lối sống và tiêu chí tìm kiếm bạn đời.

Từ những dữ liệu này, hệ thống xây dựng hồ sơ cá nhân, phân tích mức độ tương thích và đề xuất đối tượng phù hợp.

Ngoài ra, ứng dụng còn tích hợp AI hỗ trợ phân tích những vấn đề phát sinh trong quá trình hẹn hò và đưa ra lời khuyên cho các cặp đôi đang tìm hiểu.

Số cặp đôi kết hôn tại Trung Quốc giảm

Ứng dụng hẹn hò Trung Quốc hứa hoàn tiền nếu không thể giúp người dùng kết hôn - Ảnh 2.

Bộ Dân chính Trung Quốc cho biết số cặp đôi kết hôn có chiều hướng giảm, ảnh hưởng đến tỉ lệ sinh và dân số nước này - Ảnh: REUTERS

Bước đi táo bạo của Liangpei AI được đưa ra trong bối cảnh thị trường hẹn hò trực tuyến tại Trung Quốc ngày càng cạnh tranh, với hơn 280 triệu người dùng các dịch vụ loại này.

Dù số lượng ứng dụng hẹn hò trực tuyến tăng, số lượng người đăng ký kết hôn tại Trung Quốc lại đang có chiều hướng sụt giảm.

Theo số liệu được Bộ Dân chính Trung Quốc công bố hôm 4-11, chỉ có 4,648 triệu cặp đôi đăng ký kết hôn trong 9 tháng đầu năm, giảm 504.000 cặp so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông He Yafu, nhà nhân khẩu học độc lập tại Quảng Đông, cảnh báo rằng sự sụt giảm số cặp đăng ký kết hôn trong năm 2026 có thể tác động tiêu cực đến số trẻ chào đời vào năm 2027.

Theo SCMP, Liangpei AI hiện có hơn 35.000 người dùng đăng ký, thu được hơn 2,2 triệu USD vốn đầu tư ban đầu.

Do mới ra mắt, phải đến năm 2029 mới có thể đánh giá hiệu quả ghép đôi cũng như khả năng thực hiện chính sách hoàn tiền của ứng dụng.

Mặc dù vậy, các chuyên gia công nghệ tin rằng việc ghép đôi bằng AI sẽ giúp có được những cuộc hôn nhân hòa thuận và lãng mạn hơn.

Ứng dụng hẹn hò Trung Quốc hứa hoàn tiền nếu không thể giúp người dùng kết hôn - Ảnh 3.Cưỡng ép con trai chạy marathon, người cha Trung Quốc trả giá

Một người đàn ông Trung Quốc bị hủy thành tích và cấm thi đấu ba năm sau khi dùng dây buộc vào bụng con trai 9 tuổi, kéo em chạy cùng trên đường đua marathon Trịnh Châu.

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LONG VŨ
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    Chủ đề: ai Trung Quốc ứng dụng hẹn hò Kết hôn

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