Chiêm ngưỡng quả trứng 3.000 năm tuổi ở Trung Quốc

Bảo tàng ở Trung Quốc trưng bày những vỏ trứng 3.000 năm tuổi, trong đó một vỏ trứng gần như nguyên vẹn - Ảnh: Thượng Du Tân Văn

Theo Thời báo Hoàn Cầu, đầu tháng 11, một người dùng mạng xã hội đăng tải ảnh chụp tại Bảo tàng huyện Uất, tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc, kèm dòng chú thích: "Nếu các bạn giữ lại vỏ trứng suốt 3.000 năm, chúng cũng có thể trở thành di vật".

Trong bức ảnh, có thể thấy một vỏ trứng nhỏ được trưng bày bên trong tủ kính. Trên bề mặt lớp vỏ trứng màu vàng nhạt có những vết nứt nhỏ.

Nhãn chú thích xác định đây là một "quả trứng" có niên đại từ thời nhà Hạ và nhà Thương.

Bài đăng này đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Một số người bày tỏ kinh ngạc khi thứ mong manh như vỏ trứng lại có thể tồn tại sau hơn 3.000 năm.

Theo trang tin Thượng Du, nhân viên bảo tàng cho biết tổng cộng 3 quả trứng đã được khai quật tại di chỉ Trang Khoa (Zhuangke), huyện Uất. Những quả trứng này được tìm thấy bên trong một chiếc bình gốm.

Sau hơn 3.000 năm, lòng trắng và lòng đỏ trứng đã biến mất. Hai trong số ba vỏ trứng bị hư hại, trong khi vỏ trứng còn lại vẫn giữ được hình dạng gần như nguyên vẹn.

Nhân viên bảo tàng nói rằng những quả trứng này được cho là một phần trong chế độ ăn uống hằng ngày của người dân thời bấy giờ.

Do được tìm thấy tại di chỉ khảo cổ có niên đại từ thời nhà Hạ và nhà Thương, chúng cung cấp bằng chứng cụ thể để nghiên cứu tập quán ăn uống và hoạt động chăn nuôi gia cầm của người xưa.

Về lý do những vỏ trứng vốn rất dễ vỡ có thể tồn tại đến ngày nay, nhân viên bảo tàng giải thích điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có môi trường chôn vùi và điều kiện bảo quản tốt.