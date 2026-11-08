Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Chiêm ngưỡng quả trứng 3.000 năm tuổi ở Trung Quốc

tác giả
BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Làm sao thứ mong manh như vỏ trứng lại có thể tồn tại sau 3.000 năm? Một bảo tàng tại tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc, đang thu hút sự chú ý vì có vỏ trứng như thế.

- Ảnh 1.

Bảo tàng ở Trung Quốc trưng bày những vỏ trứng 3.000 năm tuổi, trong đó một vỏ trứng gần như nguyên vẹn - Ảnh: Thượng Du Tân Văn

Theo Thời báo Hoàn Cầu, đầu tháng 11, một người dùng mạng xã hội đăng tải ảnh chụp tại Bảo tàng huyện Uất, tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc, kèm dòng chú thích: "Nếu các bạn giữ lại vỏ trứng suốt 3.000 năm, chúng cũng có thể trở thành di vật".

Trong bức ảnh, có thể thấy một vỏ trứng nhỏ được trưng bày bên trong tủ kính. Trên bề mặt lớp vỏ trứng màu vàng nhạt có những vết nứt nhỏ.

Nhãn chú thích xác định đây là một "quả trứng" có niên đại từ thời nhà Hạ và nhà Thương.

Bài đăng này đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Một số người bày tỏ kinh ngạc khi thứ mong manh như vỏ trứng lại có thể tồn tại sau hơn 3.000 năm.

Theo trang tin Thượng Du, nhân viên bảo tàng cho biết tổng cộng 3 quả trứng đã được khai quật tại di chỉ Trang Khoa (Zhuangke), huyện Uất. Những quả trứng này được tìm thấy bên trong một chiếc bình gốm.

Sau hơn 3.000 năm, lòng trắng và lòng đỏ trứng đã biến mất. Hai trong số ba vỏ trứng bị hư hại, trong khi vỏ trứng còn lại vẫn giữ được hình dạng gần như nguyên vẹn.

Nhân viên bảo tàng nói rằng những quả trứng này được cho là một phần trong chế độ ăn uống hằng ngày của người dân thời bấy giờ. 

Do được tìm thấy tại di chỉ khảo cổ có niên đại từ thời nhà Hạ và nhà Thương, chúng cung cấp bằng chứng cụ thể để nghiên cứu tập quán ăn uống và hoạt động chăn nuôi gia cầm của người xưa.

Về lý do những vỏ trứng vốn rất dễ vỡ có thể tồn tại đến ngày nay, nhân viên bảo tàng giải thích điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có môi trường chôn vùi và điều kiện bảo quản tốt.

- Ảnh 2.Chuyên gia Trung Quốc đánh giá về nguy cơ dịch hạch lây lan

Chuyên gia Trung Quốc cho rằng nguy cơ dịch hạch lây lan sang Trung Quốc hiện rất thấp, trong khi phía Nga cập nhật không phát hiện vấn đề sức khỏe hay vi sinh vật nguy hiểm nào.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: nhà Hạ di vật Hà Bắc vỏ trứng Trung Quốc

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất