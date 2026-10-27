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Lầu Năm Góc chuẩn bị kịch bản cho ‘chiến tranh quy mô lớn’, nhấn mạnh hệ thống phòng thủ Vòm Vàng

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch bảo đảm các căn cứ quân sự Mỹ có thể tự duy trì hoạt động trong ít nhất 90 ngày nếu xảy ra chiến tranh quy mô lớn.

Lầu Năm Góc chuẩn bị kịch bản cho ‘chiến tranh quy mô lớn’ - Ảnh 1.

Phát ngôn viên Bộ Chiến tranh Mỹ Sean Parnell - Ảnh: AP

Thông tin trên được nêu trong tài liệu về chương trình FORTRESS, một sáng kiến của Lầu Năm Góc, do Đài Fox News công bố ngày 25-10.

"Chúng tôi không muốn phải phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng đô thị dân sự tiêu chuẩn để vận hành nền quốc phòng quốc gia. Hoàn toàn không thể làm vậy. Đó là một rủi ro không thể chấp nhận được" - phát ngôn viên Bộ Chiến tranh Mỹ Sean Parnell chia sẻ với Fox News.

Ông Parnell cho biết kế hoạch phòng thủ nội địa của Mỹ phải thích ứng với những mối đe dọa có thể tấn công trực tiếp vào lục địa nước này.

“Tôi nhận ra rằng phần lớn tư duy của chúng ta về phòng thủ đất nước vẫn dựa trên quan niệm lỗi thời rằng hai đại dương sẽ bảo vệ nước Mỹ” - ông nói.

Theo vị phát ngôn viên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy cách tiếp cận mới thông qua các sáng kiến như hệ thống phòng thủ Vòm Vàng (Golden Dome), đồng thời chuyển trọng tâm chiến lược sang Tây Bán cầu, Greenland và Panama.

Ông Parnell mô tả FORTRESS như một "hợp đồng bảo hiểm" nhằm đảm bảo lực lượng Mỹ tiếp tục duy trì hoạt động nếu một cuộc xung đột lớn làm tàn phá cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng mà họ vốn đang phụ thuộc.

FORTRESS vạch ra viễn cảnh sử dụng các lò phản ứng hạt nhân di động, hệ thống lưu trữ pin quy mô lớn và lưới điện vi mô nhằm duy trì hoạt động của các căn cứ khi xảy ra mất điện.

Sáng kiến này cũng kêu gọi xây dựng nguồn dự trữ chiến lược về đạn dược, nhiên liệu, khoáng sản thiết yếu, linh kiện điện tử, phụ tùng thay thế và vật tư y tế, song song với việc duy trì ít nhất hai lộ trình cung ứng hoặc sản xuất đạt chuẩn cho các nhu cầu quốc phòng then chốt.

Sáng kiến còn giúp các nhà máy dân sự sẵn sàng chuyển sang sản xuất quốc phòng, thông qua việc chuẩn bị hợp đồng, bảo đảm an ninh mạng và thường xuyên diễn tập huy động, kiểm tra năng lực sản xuất.

Bên cạnh đó, FORTRESS đồng thời tìm cách bảo vệ năng lực vệ tinh, điều hướng và thông tin liên lạc quân sự khỏi các hành vi can thiệp, bao gồm tình trạng gây nhiễu GPS và sự gián đoạn đối với các tài sản không gian.

Lầu Năm Góc chuẩn bị kịch bản cho ‘chiến tranh quy mô lớn’ - Ảnh 3.Mỹ sẵn sàng tấn công Iran trong vòng 96 giờ, chờ quyết định ông Trump

Quân đội Mỹ được cho là đã sẵn sàng mở chiến dịch quân sự lớn nhằm vào Iran trong vòng 96 giờ, kể từ khi nhận lệnh của Tổng thống Donald Trump.

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    Chủ đề: Lầu Năm Góc chiến tranh Mỹ

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