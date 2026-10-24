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Phát hiện 'tam giác đen' bí ẩn, bay 2.900km/h trên khu vực nhạy cảm của Mỹ

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XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Các nhà quan sát quân sự cấp cao ẩn danh cho biết vật thể không xác định (UFO) đã biến mất đột ngột, và hoàn toàn im lặng tại khu vực nhạy cảm của Mỹ

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Hình ảnh tái hiện vật thể mà hai nhà quan sát quân sự cấp cao cho biết họ đã nhìn thấy hồi đầu năm nay - Ảnh: Lầu Năm Góc

Hai nhà quan sát quân sự cấp cao cho biết họ đã nhìn thấy vật thể hình tam giác màu đen bí ẩn, bay với tốc độ cực cao phía trên một khu vực nhạy cảm ở miền tây nước Mỹ vào đầu năm nay.

Đây là thông tin mới nhất trong đợt công bố các báo cáo về những cuộc chạm trán với vật thể bay không xác định (UFO), do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ ngày 23-10, theo báo Guardian

Báo cáo các nhà quan sát gửi Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) Mỹ nêu rõ vật thể này không có bất kỳ đặc điểm nào của một máy bay quân sự thông thường. Nó đột ngột biến mất chỉ trong vài giây, hoàn toàn im lặng, không để lại vệt khói hay bất kỳ dấu vết nào chứng minh sự tồn tại. 

Vụ việc được ghi nhận dựa trên lời kể của những nguồn tin ẩn danh có "kinh nghiệm vận hành sâu rộng khi làm việc cùng các cơ quan chính phủ". 

Các nhà quan sát nhớ lại rằng hiện tượng bất thường không xác định (UAP) - thuật ngữ được sử dụng thay cho UFO trong giới quân sự, chính phủ và khoa học - có hình dáng giống một máy bay không người lái cánh tam giác, với sải cánh từ 2,75m đến 4,5m. Họ ước tính vật thể đạt tốc độ khoảng 2.900km/h.

Tương tự hàng trăm báo cáo khác được Lầu Năm Góc công bố kể từ tháng 5, nhiều chi tiết trong hồ sơ này vẫn mơ hồ, chưa thể kết luận hoặc bị bôi đen hoàn toàn. Địa điểm xảy ra sự việc cũng đã bị làm mờ. 

Việc công khai các tài liệu là một phần trong cam kết của ông Trump về minh bạch hóa hồ sơ tối mật liên quan đến UFO trong hàng thập kỷ qua. 

Trong khi nhiều báo cáo trước đây thường đi kèm ảnh chụp hoặc video ghi lại các hiện tượng được quan sát, hồ sơ về những "tam giác đen" lần này chỉ bao gồm chín hình ảnh gần như giống hệt nhau, cùng mô tả một hẻm núi không xác định.

Trên nền cảnh quan, những hình tam giác nhỏ được ghép vào một cách sơ sài nhằm mô phỏng chuyển động của vật thể mà các nhà quan sát khẳng định đã nhìn thấy.

"Hình ảnh này thực chất không khác gì một hình tam giác đen được đè lên nền cảnh quan để minh họa cho báo cáo. Tôi không nghĩ nó đóng góp được bất kỳ giá trị thực chất nào cho bản báo cáo", ông Greg Eghigian, giáo sư lịch sử và đạo đức sinh học tại Đại học bang Pennsylvania, nhận định. 

Đợt công bố hồ sơ ngày 23-10 cũng chỉ bao gồm chưa đầy 25 tài liệu dạng văn bản, hoàn toàn không có video hay hình ảnh thực tế nào.

- Ảnh 3.Mỹ công bố 41 hồ sơ UFO mới, có vật thể lạ trên bầu trời Trung Đông

Một vật thể hình tam giác khổng lồ che khuất các ngôi sao ở Afghanistan năm 2002, cùng video vật thể lạ trên bầu trời Trung Đông năm 2025 vừa xuất hiện trong loạt hồ sơ UAP mới được Mỹ giải mật.

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XUÂN THẢO
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    Chủ đề: Lầu Năm Góc UFO Mỹ

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