Úc tính phương án mạng xã hội riêng cho trẻ em

Reddit cho rằng lệnh cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội tại Úc có thể hạn chế quyền tiếp cận thông tin và tham gia thảo luận của thanh thiếu niên - Ảnh minh họa: AAP

Ngày 4-11, Tòa án tối cao Úc mở phiên điều trần về vụ kiện của công ty công nghệ và mạng xã hội Reddit (Mỹ). Công ty này trước đó đệ đơn kiện nhằm phản đối tính hợp hiến của luật cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội mà Chính phủ Úc ban hành.

Tại phiên điều trần, đại diện Chính phủ liên bang cho rằng các nền tảng như Reddit có thể phát triển phiên bản riêng dành cho trẻ em, không tích hợp những tính năng có nguy cơ gây hại.

Theo TTXVN, luật sư đại diện cho Chính phủ liên bang, ông Stephen Lloyd, cho biết Reddit có thể xây dựng một nền tảng riêng mang tên Reddit Kids, trong đó không sử dụng thông tin tài khoản để cá nhân hóa nội dung bằng thuật toán.

Tuy nhiên, dịch vụ này phải hoạt động độc lập với nền tảng Reddit hiện tại và không được tích hợp các tính năng gây hại.

Bà Joanna Davidson, luật sư đồng đại diện cho Chính phủ Liên bang Úc, nhấn mạnh trẻ em vẫn có thể tiếp cận các nền tảng không có tính năng gây hại mà không làm ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tham gia giao tiếp chính trị.

Bà cũng lưu ý các nền tảng lớn như Facebook, Instagram hay Threads sẽ "khác biệt đáng kể" nếu luồng tin không còn được sắp xếp bằng thuật toán cá nhân hóa dựa trên lịch sử nhấp chuột và thời gian người dùng dừng lại xem nội dung.

Tất cả các bang và vùng lãnh thổ Úc đều tham gia vụ kiện để ủng hộ lập trường của Chính phủ liên bang. Đại diện bang Tây Úc cho rằng phần lớn trẻ em không sử dụng mạng xã hội để tham gia các hoạt động chính trị và vẫn có thể tiếp cận công chúng thông qua những kênh khác như trang web, thư điện tử và podcast.

Tuy nhiên, luật sư đại diện cho Reddit, ông Perry Herzfeld, cho rằng nếu không được truy cập nền tảng Reddit chính, người dùng "Reddit Kids" sẽ bị hạn chế quyền tự do giao tiếp chính trị, đơn cử như việc tham gia các phiên hỏi - đáp trực tuyến với các nhà chính trị.

Trong khi đó, Giám đốc truyền thông Reddit Adam Collins khẳng định công ty ủng hộ mục tiêu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, nhưng cho rằng lệnh cấm trên diện rộng không hiệu quả và thiếu tính tương xứng.

Reddit sẽ tiếp tục tuân thủ quy định hiện hành, đồng thời vận động chính phủ áp dụng các biện pháp bảo vệ thanh thiếu niên phù hợp và hiệu quả hơn.

Tòa án tối cao Úc đã tuyên bố hoãn tuyên án và dự kiến sẽ không đưa ra phán quyết cuối cùng từ nay đến đầu năm 2027.