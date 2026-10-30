Úc tính lại chuyện siết visa du học, nguy cơ mất hơn 1 tỉ USD doanh thu giáo dục

Chính phủ nước này dự kiến điều chỉnh các quy định cấp visa du học sau khi tỉ lệ hồ sơ bị từ chối tăng cao - Ảnh minh họa: AFP

Theo Đài ABC ngày 30-10, Chính phủ Úc đang xem xét điều chỉnh các quy định cấp visa du học sau thời gian siết chặt quản lý sinh viên quốc tế. Việc điều chỉnh nhằm tránh để các quy định quá khắt khe khiến những sinh viên có nhu cầu và đủ điều kiện du học gặp khó khăn khi xin visa.

Trong hai năm qua, số hồ sơ xin visa du học bị từ chối tăng mạnh kể từ khi Úc áp dụng quy định mới, yêu cầu cơ quan di trú kiểm tra kỹ hơn liệu người xin visa có thực sự sang nước này để học tập hay không.

Phát biểu tại thành phố Sydney ngày 30-10, Trợ lý Bộ trưởng Giáo dục quốc tế Julian Hill khẳng định việc siết chặt quy định visa là cần thiết để ngăn chặn tình trạng lợi dụng chính sách du học. Tuy nhiên, ông cảnh báo chính phủ cần tránh áp dụng các quy định quá khắt khe, khiến những sinh viên đủ điều kiện cũng gặp khó khăn trong chuyện lấy visa

Dự kiến số sinh viên quốc tế mới nhập học tại các trường đại học công lập Úc sẽ giảm khoảng 18% trong năm nay. Điều này có thể khiến các trường mất khoảng 2 tỉ AUD (khoảng 1,4 tỉ USD) doanh thu trong 3 năm tới.

Ông Hill cho rằng các quy định visa chặt chẽ hơn chỉ là một phần nguyên nhân, bên cạnh sự cạnh tranh từ các quốc gia khác và áp lực chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, ông thừa nhận chính sách siết chặt đang tạo ra những hệ quả ngoài dự kiến.

Xem xét điều chỉnh yêu cầu chứng minh tài chính xin visa Úc

Các cơ quan phụ trách về nội vụ và giáo dục Úc đang xây dựng quy định mới về chứng minh tài chính đối với sinh viên Nam Á, đồng thời xem xét thay thế Chỉ thị số 106 cấp bộ (Ministerial Direction 106).

Trong tháng 11, chính phủ sẽ lấy ý kiến từ các trường đại học và đơn vị tư vấn du học về những thay đổi này.

Được áp dụng từ năm 2024, Chỉ thị số 106 yêu cầu cơ quan di trú kiểm tra kỹ mục đích du học và khả năng tài chính của người xin visa để xác định họ có thực sự đến Úc học tập hay không.

Trong giai đoạn áp dụng chỉ thị, hơn 51% hồ sơ xin visa du học từ Nepal bị từ chối. Tỉ lệ này đối với ứng viên từ Ấn Độ cũng vượt 40%.

Ông Hill nhận định Úc có thể nâng mức yêu cầu tài chính nhằm cải thiện tỉ lệ cấp visa, dù số lượng ứng viên đủ điều kiện có thể giảm.

Chính phủ Úc cũng đang xem xét áp dụng cách làm tương tự New Zealand, theo đó sinh viên sẽ gửi trước một khoản tiền để chứng minh có đủ khả năng chi trả học phí và sinh hoạt phí. Tuy nhiên, phương án này chưa thể triển khai trong thời gian ngắn.

Không muốn ngành giáo dục quốc tế suy yếu

Dù xem xét điều chỉnh chính sách, Chính phủ Úc khẳng định không từ bỏ các biện pháp kiểm soát sinh viên quốc tế.

Nước này cũng đang dừng tuyển sinh mới đối với một chương trình văn bằng sau đại học (Graduate Diploma) do lo ngại một số sinh viên lợi dụng chương trình này để chuyển sang ngành học khác và kéo dài thời gian ở lại Úc, thay vì tập trung vào việc học.

Ông Hill nhấn mạnh thêm mục tiêu của chính phủ không phải là "đánh sập" ngành giáo dục quốc tế như những gì đã xảy ra tại một số quốc gia khác.

Giáo dục quốc tế hiện là lĩnh vực xuất khẩu lớn thứ năm của Úc, hỗ trợ khoảng 250.000 việc làm.

Trợ lý Bộ trưởng Giáo dục quốc tế Úc cũng chỉ trích một số cơ sở giáo dục tư nhân chỉ chú trọng kiếm lợi nhuận. Trong khi đó, các trường công lập dùng phần lợi nhuận thu được để tái đầu tư cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và nâng cấp cơ sở vật chất.