Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ gọi nỗ lực luận tội là 'trò hề'

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 10-11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters ngày 10-11, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ những nỗ lực luận tội ông với cáo buộc lạm quyền trong cuộc chiến với Iran, cho rằng đây là hành động mang động cơ chính trị và chắc chắn sẽ thất bại.

Phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên ở Lầu Năm Góc kể từ tháng 5, ông Hegseth gọi các nỗ lực luận tội là một "trò hề" và "chiêu trò chính trị", đồng thời chỉ trích Hạ nghị sĩ Thomas Massie thuộc Đảng Cộng hòa - đại diện bang Kentucky - là người "bất mãn".

Trước đó một ngày, ông Massie đã trình tám điều khoản luận tội nhằm vào ông Hegseth, cáo buộc vị bộ trưởng phát động chiến tranh trái phép khi chưa được Quốc hội phê chuẩn và lạm quyền trong vai trò người đứng đầu Lầu Năm Góc.

Ông Hegseth cho rằng các nghị sĩ đang tìm cách luận tội ông chỉ vì bất đồng với chính sách quân sự của chính quyền Trump, thay vì dựa trên những sai phạm cụ thể.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cũng so sánh tình cảnh của mình với Tổng thống Trump, người từng hai lần bị Hạ viện luận tội nhưng đều được Thượng viện tuyên không có tội.

"Giờ đây, họ đang tìm cách thực hiện điều đó lần thứ ba, nhưng lần này nhắm vào một thành viên nội các của ông ấy. Họ sẽ lại thất bại", ông Hegseth tuyên bố.

Ông Thomas Massie tổ chức họp báo tại Đồi Capitol ở Washington ngày 9-11, công bố nghị quyết luận tội Bộ trưởng Hegseth - Ảnh: REUTERS

Ngay sau cuộc họp báo, Tổng thống Trump đã lên mạng xã hội công khai ủng hộ ông Hegseth, đánh giá người đứng đầu Lầu Năm Góc xứng đáng nhận "điểm A+++" vì đã lên tiếng trước những cáo buộc của ông Massie.

Đề cập đến chiến sự Iran, ông Hegseth khẳng định hoàn toàn ủng hộ các chiến dịch quân sự của Mỹ và tự hào vì đã chỉ đạo thực hiện chúng.

"Nếu cần, tôi sẵn sàng làm lại ngay ngày mai", ông nói, đồng thời ca ngợi Tổng thống Trump là vị tổng tư lệnh dũng cảm đã giúp Mỹ tiến hành những chiến dịch mang tính lịch sử.

Ông Hegseth còn lập luận rằng nỗ lực luận tội ông có thể mở đường cho việc truy cứu trách nhiệm các quân nhân tham gia chiến dịch.

"Hôm nay họ đưa bộ trưởng ra xét xử, ngày mai sẽ đến lượt những người đã thực hiện mệnh lệnh đó", ông cảnh báo, khẳng định sẽ đứng ra bảo vệ các quân nhân.

Tuy nhiên, Đài NBC News lưu ý các điều khoản luận tội chỉ nhắm vào cá nhân ông Hegseth, chứ không nhằm vào các thành viên quân đội Mỹ.

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Massie cho biết Hạ viện sẽ tiến hành cuộc bỏ phiếu thủ tục đầu tiên trong ngày 10-11 về kiến nghị nhằm bác bỏ nghị quyết luận tội.

Nếu vượt qua được bước này, các nghị sĩ sẽ tiến hành tranh luận và bỏ phiếu chính thức về tám điều khoản luận tội đối với ông Hegseth.

Mỹ tiếp tục gây sức ép kinh tế lên Iran Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế ngặt nghèo đối với Iran, thay vì nối lại chiến tranh hoặc chấp nhận những yêu cầu của Tehran. Tại cuộc họp ngoại trưởng G7 ở Paris (Pháp), ông Rubio khẳng định chính sách trừng phạt hiện nay đang phát huy hiệu quả, hạn chế khả năng Iran tài trợ cho các hoạt động và lực lượng ủy nhiệm trong khu vực. Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi ông Trump thông báo tạm hoãn các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran, nhưng vẫn duy trì phong tỏa đường biển tại eo biển Hormuz. Theo các nguồn tin ngoại giao, Ngoại trưởng Rubio cùng tân Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent ủng hộ duy trì sức ép kinh tế, trong khi Phó tổng thống JD Vance muốn đạt thỏa thuận với Tehran.