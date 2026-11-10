Quy trình luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth diễn ra như thế nào?

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 21-10 - Ảnh: REUTERS

Ngày 9-11, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie (đại diện bang Kentucky) đã khởi động nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth liên quan cuộc chiến tại Iran, Hãng AFP đưa tin.

Ông Massie đệ trình 8 điều khoản luận tội, cáo buộc ông Hegseth phát động chiến tranh trái phép khi chưa được Quốc hội phê chuẩn và lạm quyền trong vai trò người đứng đầu Lầu Năm Góc.

Từ Hạ viện đến Thượng viện

Theo Đài CNN, Hiến pháp Mỹ trao cho Hạ viện “quyền duy nhất tiến hành luận tội” và Thượng viện quyền “xét xử tất cả các vụ luận tội”.

Quy trình có thể bắt đầu bằng một cuộc điều tra của ủy ban thuộc Hạ viện. Kết quả điều tra sau đó có thể được trình lên toàn thể Hạ viện để tiến hành bỏ phiếu về các điều khoản luận tội.

Một nghị quyết luận tội cần nhận được đa số phiếu để được thông qua tại phiên họp toàn thể Hạ viện.

Sau đó, Thượng viện có thể tổ chức phiên xét xử. Để kết tội, cần đạt được tỉ lệ đa số tuyệt đối, tức ít nhất 2/3 số phiếu tại cơ quan này.

Mặc dù Hạ nghị sĩ Thomas Massie đã đệ trình nghị quyết kêu gọi luận tội ông Hegseth, các lãnh đạo Đảng Cộng hòa sẽ có hai ngày làm việc để sắp xếp lịch bỏ phiếu tại Hạ viện.

Trong trường hợp của ông Hegseth, Hạ viện có thể tiến hành bỏ phiếu sớm nhất vào ngày 11-11, nếu các lãnh đạo Đảng Cộng hòa không đưa ra đề xuất hoãn xem xét.

Tuy nhiên nếu Hạ viện thông qua nghị quyết luận tội, khả năng ông Hegseth bị Thượng viện kết tội là rất thấp, bởi quyết định này cần ít nhất 2/3 số phiếu thuận, trong khi Đảng Cộng hòa đang nắm 53/100 ghế tại cơ quan này.

Bên cạnh đó, phe Cộng hòa tại Thượng viện vẫn có khả năng lựa chọn một hướng xử lý khác nhằm ngăn phiên xét xử diễn ra ngay từ đầu tại cơ quan này.

Lý do ông Hegseth bị luận tội

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie phát biểu tại họp báo sau khi đệ trình nghị quyết kêu gọi luận tội ông Hegseth - Ảnh: REUTERS

Theo điều khoản luận tội của Hạ nghị sĩ Massie, Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth đã “tiến hành chiến tranh tại Iran mà không được Quốc hội chấp thuận, phớt lờ các quy định về giảm thiểu thương vong dân thường và chỉ đạo Lầu Năm Góc thực hiện các vụ giết người ngoài vòng pháp luật”.

Nghị quyết cũng đề cập đến hoạt động quân sự của Mỹ tại Venezuela, và Yemen, cũng như các đợt không kích nhằm vào các tàu ở Tây Bán cầu bị nghi chở ma túy.

Đối với Iran, các điều khoản luận tội cáo buộc ông Hegseth chỉ đạo lực lượng vũ trang Mỹ tham gia các hoạt động thù địch khi không có tuyên bố chiến tranh, không có sự cho phép cụ thể theo luật định hoặc không có tình trạng khẩn cấp quốc gia phát sinh từ một cuộc tấn công nhằm vào Mỹ.

Không chỉ vậy, các điều khoản luận tội còn cho rằng cuộc không kích gây chết người của Mỹ nhằm vào một trường tiểu học ở Iran là hệ quả “có thể lường trước” từ những quyết định của ông Hegseth.

Tại Yemen, nghị quyết cáo buộc ông Hegseth tiến hành một cuộc chiến “trái pháp luật”, góp phần khiến dân thường thiệt mạng.

Tại Venezuela, nghị quyết mô tả chiến dịch kết thúc bằng việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là “hành động chiến tranh nhằm vào một quốc gia có chủ quyền, được thực hiện dưới vỏ bọc thực thi pháp luật về chống ma túy”.

“Trong tất cả những việc này, Bộ trưởng Hegseth đã hành động trái với trách nhiệm được giao trên cương vị Bộ trưởng Chiến tranh và đi ngược lại nền quản trị theo Hiến pháp, gây tổn hại nghiêm trọng đến mục tiêu bảo vệ pháp luật và công lý, đồng thời ảnh hưởng đến lợi ích của người dân Mỹ”, các điều khoản luận tội nhấn mạnh.