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Đảng Dân chủ sắp điều tra Elon Musk và Stephen Miller, ủng hộ luận tội ông Hegseth

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Tỉ phú Elon Musk, tân Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller và nhiều doanh nghiệp lớn có thể trở thành đối tượng điều tra khi Đảng Dân chủ tiếp quản Quốc hội Mỹ vào tháng 1 tới.

Đảng Dân chủ sắp điều tra Elon Musk và Stephen Miller, ủng hộ luận tội ông Hegseth - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, trong các cuộc phỏng vấn ngày 8-11, Hạ nghị sĩ Robert Garcia và Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cam kết sẽ tăng cường giám sát chính quyền sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Hai nghị sĩ dự kiến lần lượt lãnh đạo Ủy ban Giám sát Hạ viện và Ủy ban Ngân hàng Thượng viện khi Đảng Dân chủ tiếp quản Quốc hội vào tháng 1 tới.

Hạ nghị sĩ Robert Garcia cho biết các cuộc điều tra sẽ tập trung vào vai trò của tỉ phú Elon Musk trong đợt sa thải nhân viên liên bang do Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) thực hiện hồi năm ngoái, cùng vai trò của ông Stephen Miller trong chiến dịch siết nhập cư của chính quyền ông Trump.

"Tôi nghĩ không chỉ ủy ban của tôi, mà nhiều ủy ban khác trong Quốc hội cũng rất muốn trao đổi với ông Musk", ông Garcia nói trên chương trình State of the Union của Đài CNN.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cảnh báo một số doanh nghiệp nên chuẩn bị đối mặt với các cuộc điều tra của Quốc hội.

"Nếu các vị kiếm lợi nhuận bằng cách lừa dối các gia đình Mỹ và lừa đảo nhà đầu tư, tốt hơn hết hãy chuẩn bị cho những cuộc điều tra nghiêm túc", bà trả lời Đài CBS.

Ông Stephen Miller, người vừa được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Nhà Trắng, bị Hạ nghị sĩ Garcia gọi là kiến trúc sư của chính sách nhập cư "kinh hoàng và bất công".

"Ông Stephen Miller giữ vai trò trung tâm trong những quyết định chính sách lớn của chính quyền, vì vậy cần phải có sự giám sát và điều tra", ông Garcia nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 8-11, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries, người sẽ trở thành Chủ tịch Hạ viện vào tháng 1 tới, tuyên bố ủng hộ việc luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. Thủ tục này tại Quốc hội có thể dẫn đến việc ông Hegseth bị bãi nhiệm.

Trước đó, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie của bang Kentucky cho biết sẽ sớm tái đệ trình các điều khoản luận tội ông Hegseth. Ông Jeffries khẳng định dứt khoát ủng hộ đề xuất này.

"Ông Pete Hegseth phải ra đi", ông nói trên chương trình This Week của Đài ABC, đồng thời viện dẫn vai trò của vị bộ trưởng trong việc điều hành cuộc chiến ở Trung Đông do ông Trump phát động hồi tháng 2.

- Ảnh 3.Ông Trump tuyên bố sẽ trở lại, chê bầu cử giữa kỳ là 'bước lùi lịch sử'

Tổng thống Mỹ cho rằng chiến thắng của Đảng Dân chủ tại bầu cử giữa kỳ là bước lùi lớn trong lịch sử Mỹ.

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    Chủ đề: Bầu cử giữa kỳ Đảng Dân chủ luận tội Elon Musk

    Dòng sự kiện: Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

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