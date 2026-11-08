Ông Trump tuyên bố sẽ trở lại, chê bầu cử giữa kỳ là 'bước lùi lịch sử'

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6-11 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AFP, ngày 8-11 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ trở lại mạnh mẽ hơn sau thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa kỳ, đồng thời gọi kết quả này là "bước lùi lớn trong lịch sử" nước Mỹ.

Cuộc bầu cử giữa kỳ hôm 3-11 đánh dấu bước ngoặt lớn trong nhiệm kỳ của ông Trump khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội.

Đảng Cộng hòa của ông Trump chịu những thất bại mang tính lịch sử, kể cả tại những bang mà đảng này thống trị suốt nhiều thập niên.

Dù đã qua 5 ngày, ông Trump vẫn lên mạng xã hội Truth Social khẳng định: "Nước Mỹ đã lùi một bước dài trong lịch sử với kết quả của cuộc bầu cử vừa qua".

Theo ông chủ Nhà Trắng, thị trường chứng khoán vốn tăng trưởng trong nhiệm kỳ của ông đã sụt giảm sau cuộc bỏ phiếu.

Trong suốt hai lần cầm quyền, ông Trump đã luôn gắn chặt sự tăng trưởng của Phố Wall với sức khỏe nền kinh tế Mỹ. Ông thường xuyên nhấn mạnh vào sự tăng trưởng mạnh của chứng khoán Mỹ như minh chứng cho nền kinh tế phát triển mạnh mẽ dưới thời ông.

Ngược lại, đã nhiều lần ông Trump đảo ngược một chính sách gây tranh cãi khi hậu quả của nó bắt đầu khiến chứng khoán sụt giảm.

"Ngay cả thị trường chứng khoán, vốn đang tăng trưởng như một tên lửa vũ trụ dưới thời Trump, đã ghi nhận mức lỗ 3.000 tỉ USD chỉ trong một ngày. Nhưng đừng lo sợ, chúng ta sẽ trở lại, lớn mạnh hơn bao giờ hết!", ông Trump khẳng định.

Không lâu sau bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ lại có một bài đăng khác, thông báo ông sẽ xuất hiện trong chương trình phỏng vấn 60 Minutes của Đài CBS tối nay 8-11 (giờ Mỹ).

"Tôi hy vọng họ sẽ chiếu những điều tốt đẹp chúng tôi đã làm trong vòng 2 năm qua, không kể cả nhiệm kỳ đầu tiên của tôi - những điều đáng kinh ngạc. Nếu chúng tôi có được sự hỗ trợ từ Thượng viện vẫn đang do Đảng Cộng hòa nắm giữ, chúng ta vẫn còn có thể làm những điều không thể tin được khác", ông Trump tuyên bố.

Ngày 6-11, ông Trump bất ngờ thông báo bổ nhiệm Phó chánh Văn phòng Tổng thống Stephen Miller làm Chánh văn phòng, thay cho đồng minh lâu năm là bà Susan Wiles.

Ông Miller cũng là một đồng minh thân cận khác của ông Trump, đã gắn bó cùng ông từ tận cuộc bầu cử năm 2016. Ông được xem là kiến trúc sư của chính sách nhập cư cứng rắn dưới thời ông Trump.

Đứng trước quyết định bổ nhiệm này, Đảng Dân chủ đã cam kết sẽ buộc chính quyền Trump phải chịu trách nhiệm, đồng thời đấu tranh với tân Chánh Văn phòng Tổng thống Stephen Miller "trong từng bước đi".