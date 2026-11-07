Cố vấn Nhà Trắng: Chính sách kinh tế Mỹ không đổi sau bầu cử giữa kỳ

Ông Kevin Hassett - giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Nhà Trắng - Ảnh: AFP

Trả lời phỏng vấn Bloomberg TV hôm 6-11, Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Nhà Trắng Kevin Hassett khẳng định chính quyền Tổng thống Donald Trump không có kế hoạch thay đổi chính sách kinh tế, dù Đảng Cộng hòa đã thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

"Tôi không nghĩ chúng ta cần lên kế hoạch thay đổi chính sách nào. Các chính sách đang phát huy hiệu quả", ông nói.

Ông Hassett cho rằng chiến thắng của Đảng Dân chủ không phải sự bác bỏ các chính sách trọng cung của ông Trump. Ông đồng thời nhắc lại lời đe dọa sử dụng quyền phủ quyết của Tổng thống Trump nhằm duy trì chương trình nghị sự của chính quyền. Ông bông đùa rằng đã được tặng một "chiếc mũ phủ quyết" từ tổng thống.

Theo ông Hassett, các chính sách kinh tế dưới thời ông Trump đã mang đến nhiều lợi ích.

Báo cáo việc làm tháng 10 cho thấy Mỹ có thêm 165.000 việc làm trong tháng. Ông Hassett khẳng định việc xây dựng các nhà máy mới đã tạo việc làm cho 120.000 người.

"Ông Trump lo ngại đà tích cực mà chúng ta đã tạo dựng có thể bị đảo ngược khi Đảng Dân chủ giành thêm quyền lực. Nhưng tôi nghĩ họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn bãi bỏ những chính sách tuyệt vời đã tạo ra thị trường việc làm vững mạnh, bởi tổng thống sẽ sử dụng quyền phủ quyết", ông nói.

Theo ông Hassett, tình trạng lạm phát dai dẳng gần đây bắt nguồn từ cuộc chiến với Iran và tác động của cuộc xung đột đối với giá xăng, chứ không phải từ các chính sách kinh tế hiện tại ở Mỹ.

Ông Hassett so sánh với các chính sách dưới thời Tổng thống Joe Biden, nhấn mạnh việc chính quyền khi đó bơm tiền trực tiếp cho người dân sau khi khủng hoàng COVID-19 kết thúc đã góp phần đẩy lạm phát tăng cao.

