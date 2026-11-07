Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Cố vấn Nhà Trắng: Chính sách kinh tế Mỹ không đổi sau bầu cử giữa kỳ

tác giả
THANH HIỀN
THANH HIỀN
THANH HIỀN

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng khẳng định chính quyền Mỹ không có kế hoạch thay đổi chính sách kinh tế và Tổng thống sẵn sàng sử dụng quyền phủ quyết để bảo vệ chương trình nghị sự của mình.

- Ảnh 1.

Ông Kevin Hassett - giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Nhà Trắng - Ảnh: AFP

Trả lời phỏng vấn Bloomberg TV hôm 6-11, Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Nhà Trắng Kevin Hassett khẳng định chính quyền Tổng thống Donald Trump không có kế hoạch thay đổi chính sách kinh tế, dù Đảng Cộng hòa đã thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

"Tôi không nghĩ chúng ta cần lên kế hoạch thay đổi chính sách nào. Các chính sách đang phát huy hiệu quả", ông nói.

Ông Hassett cho rằng chiến thắng của Đảng Dân chủ không phải sự bác bỏ các chính sách trọng cung của ông Trump. Ông đồng thời nhắc lại lời đe dọa sử dụng quyền phủ quyết của Tổng thống Trump nhằm duy trì chương trình nghị sự của chính quyền. Ông bông đùa rằng đã được tặng một "chiếc mũ phủ quyết" từ tổng thống.

Theo ông Hassett, các chính sách kinh tế dưới thời ông Trump đã mang đến nhiều lợi ích.

Báo cáo việc làm tháng 10 cho thấy Mỹ có thêm 165.000 việc làm trong tháng. Ông Hassett khẳng định việc xây dựng các nhà máy mới đã tạo việc làm cho 120.000 người.

"Ông Trump lo ngại đà tích cực mà chúng ta đã tạo dựng có thể bị đảo ngược khi Đảng Dân chủ giành thêm quyền lực. Nhưng tôi nghĩ họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn bãi bỏ những chính sách tuyệt vời đã tạo ra thị trường việc làm vững mạnh, bởi tổng thống sẽ sử dụng quyền phủ quyết", ông nói.

Theo ông Hassett, tình trạng lạm phát dai dẳng gần đây bắt nguồn từ cuộc chiến với Iran và tác động của cuộc xung đột đối với giá xăng, chứ không phải từ các chính sách kinh tế hiện tại ở Mỹ.

Ông Hassett so sánh với các chính sách dưới thời Tổng thống Joe Biden, nhấn mạnh việc chính quyền khi đó bơm tiền trực tiếp cho người dân sau khi khủng hoàng COVID-19 kết thúc đã góp phần đẩy lạm phát tăng cao.

- Ảnh 2.Iran vừa đề xuất mở eo biển Hormuz, ông Trump đăng hình gọi đây là 'eo biển Trump'

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng bản đồ gọi eo biển Hormuz là "eo biển Trump", chỉ vài giờ sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin ông bác đề xuất của Iran về việc ngừng giao tranh.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
THANH HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tổng thống Mỹ Donald Trump Bầu cử giữa kỳ

    Dòng sự kiện: Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất