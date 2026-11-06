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Những gương mặt nào đang tỏa sáng, dự báo 'vẽ lại diện mạo' nghị trường Mỹ?

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Cuộc bầu cử giữa kỳ 2026 không chỉ là câu chuyện về thắng - bại của Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ, mà còn đánh dấu sự thay đổi đáng kể về diện mạo nền chính trị Mỹ.

Những gương mặt 'vẽ lại diện mạo' nghị trường Mỹ - Ảnh 1.

Lãnh đạo phe thiếu số Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries - Ảnh: AFP

Hakeem Jeffries, Chủ tịch Hạ viện “lịch sử”

Lãnh đạo phe thiếu số Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries đứng trước cơ hội trở thành Chủ tịch Hạ viện da màu đầu tiên trong lịch sử Mỹ, đánh dấu bước chuyển giao thế hệ trong chính trường nước này sau khi Đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện từ tay Đảng Cộng hòa.

Ông Jeffries sẽ phải vượt qua cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện khi Quốc hội khóa mới nhóm họp vào ngày 3-1. Nếu đắc cử, ông sẽ trở thành nhà lập pháp da màu đầu tiên nắm giữ chức vụ quyền lực này, đồng thời đứng thứ hai trong danh sách kế vị tổng thống Mỹ.

Ông Jeffries cam kết triển khai chương trình nghị sự 100 ngày đầu với trọng tâm giảm chi phí sinh hoạt, đồng thời tăng cường giám sát và điều tra chính quyền Tổng thống Donald Trump, trong đó không loại trừ khả năng luận tội.

Với cam kết chứng minh năng lực điều hành của phe Dân chủ, ông Jeffries và ban lãnh đạo kỳ vọng duy trì đoàn kết trong nội bộ phe đa số mới.

"Một câu chuyện Mỹ tuyệt đẹp"

Ông Abdul El-Sayed được dự báo trở thành Thượng nghị sĩ Hồi giáo đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Cựu quan chức y tế cộng đồng này giành chiến thắng tại bang chiến địa Michigan, đánh dấu thắng lợi đáng chú ý của phe cấp tiến trong Đảng Dân chủ.

Theo Hãng tin AP, 25 năm sau vụ khủng bố 11-9-2001 và những hệ lụy khiến tâm lý bài Hồi giáo gia tăng tại Mỹ, chiến thắng của ông El-Sayed mang ý nghĩa đặc biệt với cộng đồng người Mỹ gốc Hồi giáo tại Michigan và trên cả nước.

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Ông Abdul El-Sayed và vợ đứng trên sân khấu sau chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ tại TP Detroit, bang Michigan - Ảnh: REUTERS

"Đây là bước ngoặt lịch sử đối với sự tham gia chính trị của người Hồi giáo tại Mỹ, đồng thời là thất bại lịch sử của nền chính trị thù hận" - ông Nihad Awad, Giám đốc điều hành toàn quốc Hội đồng Quan hệ Hồi giáo - Mỹ (CAIR), nhận định.

Thị trưởng Dearborn (Michigan) Abdullah Hammoud cũng ca ngợi chiến thắng này: "Đây là một câu chuyện đẹp đậm chất Mỹ. Một trong những người xuất sắc nhất đã giành được sự ủng hộ của đa số cử tri Michigan. Dù ông ấy cầu nguyện theo hướng nào, họ vẫn chọn đưa ông vào Thượng viện Mỹ".

Hai người phụ nữ phá rào cản lịch sử Mỹ

Phó thống đốc bang Minnesota Peggy Flanagan được dự báo sẽ trở thành nữ thượng nghị sĩ người Mỹ bản địa đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, đồng thời là thượng nghị sĩ người Mỹ bản địa đầu tiên của bang Minnesota.

Từng giữ chức phó thống đốc trước khi chạy đua vào Thượng viện, bà Flanagan xuất thân từ phe cấp tiến của Đảng Dân chủ và đã nhận được sự tán thành của Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders cùng Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren.

Bà Flanagan bày tỏ sự phản đối sâu sắc đối với chính sách nhập cư của chính quyền ông Trump tại Minnesota (một vấn đề mang tính quyết định tại tiểu bang của bà) và thề sẽ "xé nát ICE" (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ).

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Phó thống đốc bang Minnesota Peggy Flanagan (trái) và bà Keisha Lance Bottoms - Ảnh: REUTERS/AP

Một người phụ nữ khác cũng làm nên lịch sử ở xứ cờ hoa là bà Keisha Lance Bottoms. 

Bà được dự báo sẽ trở thành thống đốc da màu đầu tiên của bang Georgia, nữ thống đốc đầu tiên của bang này, đồng thời là nữ thống đốc da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

Bà Bottoms, từng giữ chức Thị trưởng Atlanta giai đoạn 2018 - 2022, là một trong những ứng cử viên nữ được Tổng thống Joe Biden cân nhắc cho vị trí phó tổng thống trong kỳ bầu cử năm 2020.

Bà đã đánh bại ông Rick Jackson - người được ông Trump hậu thuẫn, với trọng tâm chiến dịch tranh cử xoay quanh các cam kết về mở rộng phạm vi bảo hiểm y tế Medicaid, giảm thuế cho chủ sở hữu nhà và tăng ngân sách cho giáo dục.

Lần đầu tiên của bang Florida

Hạ nghị sĩ Byron Donalds được dự báo trở thành thống đốc da màu đầu tiên của bang Florida.

Chiến dịch tranh cử của ông tập trung vào cải cách thuế, quản lý các trung tâm dữ liệu và thúc đẩy chương trình nghị sự của Tổng thống Trump tại bang ngày càng nghiêng về phe Cộng hòa. Ngay từ đầu cuộc đua, ông đã nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ người đứng đầu Nhà Trắng.

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Hạ nghị sĩ Byron Donalds - Ảnh: AFP

Ông Donalds tích cực tiếp cận những nhóm cử tri vốn có xu hướng ủng hộ Đảng Dân chủ, đặc biệt là cộng đồng người da màu.

Ông cũng xây dựng hình ảnh nhà lãnh đạo sẵn sàng lắng nghe, đối thoại và trực tiếp giải đáp những mối quan tâm của người dân.

Chiến dịch của ông cho thấy thách thức đối với thế hệ chính trị gia kế cận tại Mỹ không chỉ là củng cố vị thế trong đảng, mà còn mở rộng kết nối với các nhóm cử tri ngày càng đa dạng.

Cột mốc lịch sử đối với cộng đồng LGBTQ+

Dân biểu Đảng Dân chủ Chris Pappas đã đánh bại cựu Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Sununu, ứng viên được Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn, trong cuộc đua vào Thượng viện tại bang New Hampshire.

Theo Đài NBC News, ông Pappas trở thành người đàn ông công khai là người đồng tính đầu tiên đắc cử Thượng viện Mỹ, đánh dấu cột mốc lịch sử đối với cộng đồng LGBTQ+.

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Ứng viên Thượng viện Đảng Dân chủ Chris Pappas phát biểu tại sự kiện trong đêm bầu cử ở thành phố Manchester, bang New Hampshire, ngày 3-11 - Ảnh: AP

Đây cũng là lần thứ ba một chính trị gia công khai thuộc cộng đồng LGBTQ+ đắc cử Thượng viện Mỹ, sau bà Tammy Baldwin năm 2012 và bà Kyrsten Sinema năm 2018. 

Chiến thắng của ông Pappas đồng thời giúp Đảng Dân chủ giữ một ghế quan trọng trong cuộc đua giành quyền kiểm soát Thượng viện.

Những gương mặt 'vẽ lại diện mạo' nghị trường Mỹ - Ảnh 7.Ông Trump: Bầu cử 'gian lận không thể tưởng tượng'

Tổng thống Trump cáo buộc xuất hiện "gian lận" trong cuộc bầu cử giữa kỳ, giữa lúc đà chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ tiếp tục.

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DƯƠNG KHANG
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    Chủ đề: Bầu cử giữa kỳ Cộng hòa Mỹ Dân chủ Quốc hội

    Dòng sự kiện: Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

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