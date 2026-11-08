Ông Trump ra lệnh Bộ Tư pháp điều tra phe Dân chủ vì đe dọa luận tội

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước báo giới khi đến sân bay quốc tế Palm Beach, bang Florida, Mỹ ngày 6-11-2026 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, động thái trên của Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra trong bối cảnh ông đang đối mặt với cục diện chính trị bất lợi sau khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 3-11.

Đảng Dân chủ tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc điều tra nhằm vào ông Trump và những quan chức cấp cao trong chính quyền, trong đó có Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.

"Đảng Dân chủ đang đi khắp nơi đe dọa nhiều người" - ông Trump đăng trên nền tảng Truth Social ngày 7-11.

Ông bình luận: "Đây là hành vi đe dọa, ép buộc ở mức độ cao nhất và những người này phải chịu trách nhiệm". Nhà lãnh đạo Mỹ lập luận "không có hành vi nào cấu thành căn cứ luận tội".

Ông Trump cho biết đang chỉ đạo Bộ Tư pháp Mỹ "điều tra hành vi phạm tội này". Ông tuyên bố "những kẻ tống tiền này đáng phải ngồi tù".

Với quyền kiểm soát các ủy ban tại cả Hạ viện và Thượng viện, Đảng Dân chủ có thể triệu tập các quan chức, yêu cầu cung cấp tài liệu và tổ chức các phiên điều trần công khai, qua đó đặt ông Trump cùng các trợ lý cấp cao của ông dưới sự giám sát chặt chẽ.

Các nội dung có thể được đưa ra điều tra bao gồm hoạt động kinh doanh và giao dịch tiền điện tử của gia đình ông Trump; các hợp đồng chính phủ có liên quan đến tỉ phú Elon Musk; việc cắt giảm ngân sách của các cơ quan liên bang; hoạt động trấn áp nhập cư và cuộc chiến với Iran.

"Thuê luật sư đi" - ông Robert Garcia, thành viên Đảng Dân chủ sắp giữ chức Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ, viết trên nền tảng X khi kết quả bầu cử dần ngã ngũ trong đêm bầu cử 3-11.

Đảng Dân chủ cũng phát tín hiệu muốn điều tra cách chính quyền xử lý các hồ sơ liên quan đến "tỉ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein.

Chính quyền ông Trump có thể từ chối các yêu cầu cung cấp lời khai hoặc tài liệu, dẫn đến những cuộc chiến pháp lý tại tòa án.

Ngoài ra, Đảng Dân chủ có thể tiến hành thủ tục luận tội lần thứ ba đối với ông Trump, dù lãnh đạo đảng này chưa cam kết sẽ làm như vậy.

Hạ viện Mỹ chỉ cần đa số phiếu thuận để thông qua việc luận tội, nhưng để phế truất tổng thống, cần ít nhất 2/3 số phiếu tại Thượng viện - mức ủng hộ vượt xa số ghế mà Đảng Dân chủ nắm giữ.