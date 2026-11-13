Tin tức thế giới 13-11: Ông Trump bình luận về vụ CEO Jensen Huang; Đặc phái viên Mỹ gặp ông Zelensky

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11-11 - Ảnh: AFP

Ông Trump gọi bê bối của CEO Jensen Huang là ‘điều kinh khủng’

Ngày 12-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra bình luận mới về bê bối tình cảm của Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang, chỉ vài giờ sau khi ông Huang từ chức.

Trong cuộc phỏng vấn với Salem News Channel được Đài CNN dẫn lại, Tổng thống Trump cho biết ông đã trao Huân chương Khoa học quốc gia cho ông Huang, CEO SpaceX Elon Musk, cũng như nhiều lãnh đạo công nghệ khác vào tháng 10.

“Thực ra, chúng tôi đã trao giải thưởng đó cho ông Jensen. Chuyện đó diễn ra cách đây không lâu. Nhưng quả thực, đây là một chuyện kinh khủng, thật đáng buồn khi chứng kiến điều đó xảy ra”, nhà lãnh đạo Mỹ nói về bê bối của ông Huang.

Trong phần sau của cuộc phỏng vấn, ông Trump nhắc lại cáo buộc rằng “Trung Quốc thường tiến hành hoạt động gián điệp nhằm vào Mỹ. Tuy nhiên Washington cũng làm điều tương tự với Bắc Kinh”.

“Như các bạn biết đấy, đây không phải là quan hệ một chiều. Có người nói: 'Ồ, họ đang nghe lén điện thoại của chúng ta'. Tôi đáp: 'Đúng vậy, nhưng chúng ta cũng đang nghe lén điện thoại của họ'”, ông Trump nói.

Trước đó không lâu, Tập đoàn Nvidia thông báo CEO Jensen Huang đã từ chức. Giám đốc tài chính, bà Colette Kress, sẽ đảm nhận vị trí CEO tạm thời trong lúc công ty tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Đặc phái viên Mỹ gặp ông Zelensky để bàn về chiến sự Ukraine

Ông Zelensky trao đổi với hai đặc phái viên Mỹ tại thủ đô Dublin của Ireland - Ảnh: AFP

Ngày 12-11, các đặc phái viên Mỹ là Jared Kushner (con rể ông Trump) và Steve Witkoff đã đến một căn cứ không quân gần thủ đô Dublin của Ireland để thông tin cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về cuộc gặp trước đó của họ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Sau khi được các đặc phái viên Mỹ thông tin về kết quả cuộc gặp với ông Putin, ông Zelensky cho biết châu Âu sẽ tham gia trực tiếp vào vòng đàm phán tiếp theo, thay vì tiếp tục đứng ngoài và tham gia “một cách riêng rẽ”.

“Chúng ta không thể đạt được thỏa thuận này nếu không có sự tham gia của châu Âu tại bàn đàm phán”, ông Kushner phát biểu bên cạnh nhà lãnh đạo Ukraine.

Cũng trong buổi trao đổi, ông Zelensky cho biết các hạn chế mới đã được áp dụng đối với dịch vụ Internet qua hệ thống vệ tinh Starshield, vốn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống liên lạc của Ukraine ở tiền tuyến, theo Hãng tin AFP.

Theo ông Zelensky, những hạn chế này cản trở khả năng của Kiev trong việc đánh chặn các máy bay không người lái (drone) phản lực của Nga, đồng nghĩa với việc “nhiều người dân thiệt mạng hơn”.

Mỹ dọa tăng gấp đôi thuế quan với hàng hóa Mexico

Ngày 12-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tăng gấp đôi thuế quan đối với hàng hóa Mexico, nếu nước này không ngăn chặn các đoàn người nhập cư đang tiến về phía Bắc hướng tới biên giới Mỹ.

Đăng tải trên nền tảng Truth Social, ông Trump cho biết nhiều đoàn người nhập cư quy mô lớn đang hình thành và bắt đầu hành trình qua lãnh thổ Mexico.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh Mexico cần ngăn chặn những đoàn người này, đồng thời cảnh báo sẽ ngay lập tức tăng gấp đôi mức thuế quan áp dụng đối với hàng hóa Mexico nếu nước này không nhanh chóng hành động.

Bên cạnh đó, ông Trump khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục siết chặt kiểm soát dòng người nhập cư, bất chấp những thay đổi về tương quan chính trị sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua.

Cảnh báo được đưa ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ tuần trước, trong đó Đảng Dân chủ giành thêm lợi thế tại Quốc hội và một số vị trí cấp bang, làm thay đổi cục diện chính trị giữa hai đảng.

Houthi tấn công đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Arabia

Khói bốc lên từ khu vực chứa nhiên liệu tại sân bay Riyadh khi Saudi Arabia và Houthi giao tranh hồi tháng 9 - Ảnh: REUTERS

Ngày 12-11, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Arabia và một cơ sở dầu mỏ tại thành phố cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ.

Viết trên mạng xã hội X, người phát ngôn Houthi cho biết lực lượng này đã sử dụng drone để tấn công trạm bơm số 7 trên đường ống Đông - Tây trong chiến dịch đầu tiên. Trong chiến dịch thứ hai, Houthi cho biết đã không kích Yanbu bằng tên lửa đạn đạo.

Ông Saree tuyên bố cả hai cuộc tấn công trên, cùng hai cuộc tấn công khác nhằm vào một sân bay và một căn cứ không quân của Saudi Arabia gần biên giới Yemen, đều đạt mục tiêu.

Ở chiều ngược lại, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tối 12-11 cho hay đã đánh chặn một drone tại khu vực Riyadh.

Bộ trưởng Hegseth trao huân chương cho người đã nhắc nhở ông

Ngày 12-11, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã trao huân chương cho một binh sĩ sau khi người này nhắc nhở ông cùng đoàn tùy tùng vì đã cười nói gây ồn ở khu vực Mộ Chiến sĩ vô danh tại Nghĩa trang quốc gia Arlington.

Theo Hãng tin AFP, một quan chức Lầu Năm Góc cho biết ông Hegseth đã “trân trọng trao Huân chương Tuyên dương phục vụ liên quân” cho binh sĩ Thomas Iglesias, nhằm ghi nhận việc thực thi nhiệm vụ của anh tại Mộ Chiến sĩ vô danh.

“Chúng tôi yêu quý những người lính. Chúng tôi đề cao các tiêu chuẩn. Làm tốt lắm”, ông Hegseth viết trên mạng xã hội X, cùng hình ảnh ông trao huân chương cho binh sĩ này.

Trước đó, một đoạn video ghi lại sự việc cho thấy ông Hegseth đứng chụp ảnh trước Mộ Chiến sĩ vô danh cùng vợ Jennifer và một số cố vấn cấp cao.

Khi cả nhóm vừa kết thúc việc chụp ảnh, một số người bắt đầu cười nói, trong đó có tiếng cười lớn khiến một binh sĩ Lục quân Mỹ làm nhiệm vụ canh gác khu mộ phải dừng lại và lên tiếng nhắc nhở.

Diễn tập trên biển Người nhái nhảy xuống biển từ trực thăng của Không quân Cyprus trong khuôn khổ cuộc diễn tập đa quốc gia Nemesis về an ninh hàng hải và năng lượng tại Mari, Cyprus - Ảnh: AFP

NÓNG: CEO Nvidia Jensen Huang từ chức Tỉ phú Mỹ Jensen Huang quyết định từ chức Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn sản xuất chip Nvidia sau bê bối tình ái.



