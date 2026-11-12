Tỉ phú Elon Musk bất ngờ ngỏ ý tuyển ông Jensen Huang giữa tin Nvidia sắp đổi CEO

CEO SpaceX Elon Musk (bìa trái) và CEO Nvidia Jensen Huang - Ảnh: AFP

Tối 11-11, ông Elon Musk phản hồi bài đăng của tài khoản tin tức tài chính ZeroHedge trên mạng xã hội X, trong đó đề nghị vị tỉ phú này tuyển dụng CEO Nvidia Jensen Huang. Ông Musk chỉ trả lời ngắn gọn: "Đó sẽ là một vinh dự", trang Business Insider trích dẫn ngày 12-11.

Phản hồi của ông Musk được đưa ra sau khi báo Wall Street Journal đưa tin hội đồng quản trị Nvidia đang cân nhắc cách chức CEO Jensen Huang khi những thông tin về việc ông có hai mối quan hệ ngoài hôn nhân đang nóng bỏng.

Hai người phụ nữ liên quan đến các mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông Jensen Huang là Alice Huang và Kimberly Powell. Trong đó bà Alice Huang, một nữ doanh nhân Trung Quốc từng giữ vị trí lãnh đạo tại công ty trung tâm dữ liệu Megaspeed International ở Singapore, bị các cơ quan tình báo Mỹ nghi ngờ "được cài cắm" để thu thập thông tin về ông Huang.

Người còn lại là bà Kimberly Powell, 48 tuổi, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia, đồng thời là nhân viên cấp dưới của ông Huang tại tập đoàn này.

Phản hồi của ông Musk gợi nhớ đến một vụ việc từng gây chú ý tại Thung lũng Silicon.

Năm 2010, nhà đồng sáng lập Oracle Larry Ellison công khai lên tiếng bảo vệ ông Mark Hurd sau khi ông này bị buộc rời ghế CEO Hewlett-Packard (HP). Quyết định được đưa ra sau cuộc điều tra về cáo buộc quấy rối tình dục và những sai phạm trong báo cáo chi phí của ông Hurd.

Dù không tìm thấy bằng chứng cho thấy ông Hurd quấy rối tình dục, hội đồng quản trị HP vẫn quyết định cho ông thôi chức.

Chỉ vài tuần sau, bất ngờ ông Ellison lại tuyển dụng ông Hurd vào vị trí đồng chủ tịch Oracle. Ông Hurd sau đó trở thành đồng CEO của tập đoàn này trước khi qua đời năm 2019.

CEO Jensen Huang đồng sáng lập Nvidia năm 1993 và hiện là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI). Chip của Nvidia cung cấp sức mạnh tính toán cho phần lớn làn sóng phát triển AI hiện nay.

Các công ty của ông Elon Musk cũng là những khách hàng lớn sử dụng công nghệ tính toán AI và mua số lượng lớn bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia, khiến kinh nghiệm của ông Huang trở nên đặc biệt có giá trị.