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Ông Pete Hegseth bị lính gác nhắc nhở vì cười nói ở nghĩa trang

tác giả
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cùng nhóm cố vấn bị lính gác nhắc nhở vì cười nói ở khu vực Mộ Chiến sĩ vô danh tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington.

Ông Hegseth bị lính gác nhắc nhở vì cười nói ở nghĩa trang - Ảnh 1.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tham dự lễ kỷ niệm Ngày Cựu chiến binh tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, bang Virginia, ngày 11-11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AP ngày 11-11, vụ việc xảy ra sau lễ kỷ niệm Ngày Cựu chiến binh tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump và Phó tổng thống JD Vance.

Đoạn video ghi lại sự việc cho thấy Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đứng chụp ảnh trước Mộ Chiến sĩ vô danh cùng vợ Jennifer và một số cố vấn cấp cao, gồm Chánh văn phòng Ricky Buria, Phó chánh văn phòng Patrick Weaver và cố vấn Tami Radabaugh.

Khi cả nhóm vừa kết thúc việc chụp ảnh, một số người bắt đầu cười nói, trong đó có tiếng cười lớn khiến một binh sĩ Lục quân Mỹ làm nhiệm vụ canh gác khu mộ phải dừng lại và lên tiếng nhắc nhở.

"Tất cả khách tham quan phải luôn giữ im lặng và thể hiện sự tôn trọng", người lính gác lớn tiếng nói khi quay về phía nhóm của ông Hegseth.

Phản hồi về vụ việc, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell khẳng định binh sĩ đã nhắc nhở mọi người giữ đúng phép tắc một cách phù hợp và đầy tôn trọng.

Ông cũng nhấn mạnh Bộ trưởng Hegseth và toàn thể Bộ Quốc phòng luôn tôn vinh sự hy sinh của các quân nhân Mỹ.

Mộ Chiến sĩ vô danh là một trong những địa điểm tưởng niệm thiêng liêng nhất tại Mỹ. Đây là nơi an nghỉ của các quân nhân chưa xác định được danh tính hy sinh trong Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai và Chiến tranh Triều Tiên.

Kể từ năm 1948, khu mộ luôn được binh sĩ Lục quân Mỹ canh gác suốt ngày đêm, bất kể thời tiết.

Sự việc càng gây chú ý khi chỉ một ngày trước đó, ông Hegseth vừa vượt qua cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội nhằm thúc đẩy tiến trình luận tội ông.

Hạ nghị sĩ Dân chủ Gwen Moore cho rằng hành động trên cho thấy ông Hegseth "hoàn toàn không đủ tư cách đảm nhiệm chức vụ", đồng thời cáo buộc ông thiếu tôn trọng sự thiêng liêng của khu tưởng niệm.

Trước đó, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie đã khởi xướng nỗ lực luận tội ông Hegseth, cáo buộc Bộ trưởng Chiến tranh thực hiện các mệnh lệnh trái luật, bao gồm tiến hành cuộc chiến tại Iran mà không được Quốc hội phê chuẩn.

Ông Hegseth bác bỏ cáo buộc, cho rằng đây chỉ là bất đồng chính sách và gọi nỗ lực luận tội là "trò hề".

Dù Đảng Cộng hòa đã ngăn chặn tiến trình luận tội, sức ép đối với ông Hegseth có thể gia tăng khi Đảng Dân chủ dự kiến kiểm soát cả hai viện Quốc hội từ tháng 1-2027.

Đáng chú ý, ông Trump cũng từng gây tranh cãi tại nghĩa trang Arlington năm 2024, khi một nhân viên trong ê kíp tranh cử của ông bị cáo buộc xô đẩy nhân viên nghĩa trang trong lúc bị ngăn cản quay phim, chụp ảnh.

Sau đó, ông Trump đăng video ghi lại chuyến thăm này lên TikTok, dù luật Mỹ nghiêm cấm các hoạt động vận động tranh cử tại nghĩa trang quân đội quốc gia.

Ông Pete Hegseth bị lính gác nhắc nhở vì cười nói ở nghĩa trang - Ảnh 3.Nguyên do khiến nỗ lực luận tội ông Hegseth thất bại

Ngày 10-11, các hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã đoàn kết nhằm gác lại nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

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HÀ ĐÀO
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    Chủ đề: Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth Pete Hegseth nghĩa trang Arlington

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