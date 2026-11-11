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Chiến thắng của ông Trump: Hạ viện chặn nỗ lực luận tội ông Pete Hegseth

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BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ vừa ngăn chặn nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth liên quan đến cuộc chiến tại Iran.

Hạ viện Mỹ bỏ phiếu ngăn chặn nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth - Ảnh 1.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth (bìa phải) trong ảnh chụp tại Lầu Năm Góc ngày 10-11-2026 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 10-11, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã đồng loạt ngăn chặn nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh (tức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ) Pete Hegseth.

Hãng tin AFP bình luận động thái này mang lại chiến thắng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump sau thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 3-11.

Hạ viện bỏ phiếu với kết quả 211 phiếu thuận - 204 phiếu chống đối với kiến nghị chuyển các cáo buộc luận tội đến Ủy ban Tư pháp Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát. 

Việc thông qua kiến nghị chuyển 8 điều khoản luận tội đến Ủy ban Tư pháp Hạ viện trên thực tế đã chặn nỗ lực luận tội ông Hegseth do dân biểu Đảng Cộng hòa Thomas Massie, đại diện bang Kentucky, khởi xướng.

Ông Massie là nghị sĩ Cộng hòa duy nhất bỏ phiếu chống kiến nghị trên.

Lúc đầu ông Massie hy vọng có thể tranh thủ sự ủng hộ của những nghị sĩ Cộng hòa bất mãn với các chính sách của ông Hegseth giữa xung đột Mỹ - Iran. Các nghị sĩ Dân chủ đã công khai ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực luận tội và tìm cách giúp ông Massie tạo điều kiện để Hạ viện tiến hành bỏ phiếu luận tội.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries đã chỉ trích ông Hegseth trước cuộc bỏ phiếu. Hôm 9-11, ông bình luận: "Pete Hegseth đã lạm quyền, làm suy yếu an ninh quốc gia Mỹ và là kiến trúc sư của cuộc chiến lựa chọn liều lĩnh, tốn kém và thất bại tại Iran".

Diễn biến mới nhất ngày 10-11 giúp người đứng đầu Lầu Năm Góc có thêm thời gian trước khi Đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội Mỹ vào đầu năm tới và có thể khởi động lại quy trình luận tội.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ vài giờ sau khi ông Hegseth chỉ trích nỗ lực luận tội là trò hề, đồng thời kiên quyết bảo vệ thành tích của mình trong vai trò người đứng đầu Bộ Chiến tranh Mỹ. Phần thể hiện này đã nhận được lời khen từ Tổng thống Trump.

Tổng thống Trump ca ngợi Bộ trưởng Pete Hegseth là một người yêu nước sau khi nỗ lực luận tội ông bị Hạ viện Mỹ bác bỏ. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump gọi việc nỗ lực luận tội không được thông qua là "sự minh oan cho một người Mỹ yêu nước tuyệt vời".

Chiến thắng của ông Trump: Hạ viện chặn nỗ lực luận tội ông Pete Hegseth - Ảnh 2.Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ gọi nỗ lực luận tội là 'trò hề'

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth chỉ trích nỗ lực luận tội ông liên quan đến cuộc chiến với Iran là một "trò hề chính trị", và khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ các chiến dịch quân sự do chính quyền ông Trump tiến hành.

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    Chủ đề: Đảng Cộng hoà luận tội Pete Hegseth Bộ trưởng Chiến tranh Hạ viện Mỹ

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