Nguyên do khiến nỗ lực luận tội ông Hegseth thất bại

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth - Ảnh: AP

Theo tờ New York Times, việc phe Cộng hòa đoàn kết đã giúp người đứng đầu Lầu Năm Góc tránh khỏi một đòn giáng nặng nề và nguy cơ bị phế truất, trong bối cảnh đảng này vừa chịu tổn thất nghiêm trọng trong cuộc bầu cử giữa kỳ do sự bất mãn của cử tri về cuộc chiến ở Iran.

Lối thoát bất ngờ

Như vậy, phe Cộng hòa đã tránh được viễn cảnh phải bỏ phiếu về 8 cáo buộc nhằm vào ông Hegseth, bao gồm hành vi vi hiến khi tiến hành chiến tranh tại Iran và các khu vực khác mà không có sự ủy quyền của Quốc hội, phớt lờ luật pháp về giảm thiểu thương vong cho dân thường, và lạm quyền khi trả đũa một thượng nghị sĩ vì các phát ngôn công khai.

Với tỉ lệ 211-204, Hạ viện đã bỏ phiếu chuyển các cáo buộc này lên Ủy ban Tư pháp. Động thái này cho phép Đảng Cộng hòa trì hoãn quy trình luận tội vô thời hạn.

Hạ nghị sĩ Thomas Massie (đại diện bang Kentucky), người đi đầu trong nỗ lực này, là thành viên duy nhất của Đảng Cộng hòa “chung tay” cùng phe Dân chủ bỏ phiếu chống lại động thái trên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố kết quả cuộc bỏ phiếu là sự "minh oan" cho ông Hegseth, đồng thời cảnh báo rằng phe Dân chủ "phải bị ngăn chặn" khỏi điều mà ông gọi là hành vi vũ khí hóa chính phủ.

Kết quả này là một lối thoát bất ngờ đối với ông Hegseth, được đánh giá là một trong những thành viên thẳng thắn và hiếu chiến nhất trong nội các của ông Trump, đồng thời là gương mặt đại diện công khai cho cuộc chiến với Iran.

Hành vi của ông Hegseth đôi khi đã vấp phải sự chỉ trích từ các nhà lập pháp lưỡng đảng, và vị thế của ông trong chính quyền càng bị đặt dấu hỏi sau thất bại nặng nề của phe Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trước đó, tình hình vẫn chưa rõ ràng về việc liệu các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa có tập hợp lại để ủng hộ ông hay không.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra vài giờ sau khi ông Hegseth lên tiếng tự vệ một cách cứng rắn tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, đánh đồng những lời chỉ trích nhằm vào cá nhân ông với những lời chỉ trích nhắm vào quân đội Mỹ.

Nguyên nhân thất bại

Một số thành viên Cộng hòa từng dự báo cuộc bỏ phiếu sẽ cho ra kết quả ngược lại. Các lãnh đạo đảng này cũng từng lo ngại rằng việc vắng mặt của nhiều thành viên có thể dập tắt cơ hội cứu vãn ông Hegseth.

Tuy nhiên, rốt cuộc, số đảng viên Dân chủ vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu lại nhiều hơn đảng viên Cộng hòa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng bênh vực ông Hegseth và cam kết sẽ “sát cánh” cùng Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ - Ảnh: AP

11 nghị sĩ Dân chủ không tham gia bỏ phiếu gồm: các Hạ nghị sĩ Julia Brownley, Lou Correa và Nancy Pelosi (bang California); Laura Gillen (bang New York); Steven Horsford (bang Nevada); Jonathan L. Jackson (bang Illinois); Brittany Pettersen (bang Colorado); Melanie Stansbury (bang New Mexico); Haley Stevens (bang Michigan); Marilyn Strickland (bang Washington); và Frederica Wilson (bang Florida).

Tỉ lệ bỏ phiếu 211 (Cộng hòa) và 204 (Dân chủ) cho thấy nếu có thêm 8 nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu, đề xuất thủ tục nói trên đã bị bác bỏ, mở đường cho cuộc bỏ phiếu luận tội chính thức tại toàn thể Hạ viện.

Về lý do vắng mặt, Hạ nghị sĩ Dân chủ Jonathan Jackson (bang Illinois) cho biết tình trạng kẹt xe khiến ông đến nghị trường muộn, không kịp bỏ phiếu phản đối việc chặn nghị quyết luận tội ông Hegseth.

Vị hạ nghị sĩ cho biết sau đó ông đã yêu cầu ghi nhận ý kiến phản đối của mình đối với đề xuất của Đảng Cộng hòa vào biên bản Quốc hội, dù động thái này không làm thay đổi kết quả kiểm phiếu chính thức.

Người phát ngôn của bà Pelosi cho biết bà vắng mặt trong phiên bỏ phiếu vì đã trở về thành phố San Francisco (California) tham dự sự kiện thường niên nhằm tri ân các cựu quân nhân. Tuy nhiên, nếu có mặt, bà sẽ bỏ phiếu phản đối đề xuất thủ tục này.

Về phía Cộng hòa, theo New York Times, một số nghị sĩ từng bày tỏ sự không hài lòng với hiệu suất làm việc của ông Hegseth cuối cùng lại kết luận rằng luận tội không phải là biện pháp giải quyết phù hợp.

Họ lưu ý rằng các bộ trưởng nội các phục vụ theo sự tín nhiệm của tổng thống và mọi quyết định sa thải ông đều phụ thuộc vào ông Trump.

Một số người khác âm thầm bày tỏ lo ngại rằng các điều khoản luận tội - bao gồm hàng loạt cáo buộc về hành vi sai phạm từ việc giám sát các chiến dịch quân sự cho đến những tranh chấp chính sách trong nội bộ Lầu Năm Góc - cũng có thể liên lụy đến tổng thống trong vai trò là tổng tư lệnh.

Về đường hướng sắp tới, Đảng Dân chủ tuyên bố sẽ tiếp tục thách thức vai trò lãnh đạo của ông Hegseth khi họ nắm quyền kiểm soát Quốc hội khóa tới.

Hạ nghị sĩ Yassamin Ansari của bang Arizona đã thúc đẩy một nghị quyết riêng, gồm sáu điều khoản luận tội ông Hegseth, được đưa ra xem xét tại toàn thể Hạ viện.

Bà hiện chưa yêu cầu tổ chức bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết này. Dự thảo có thể được đưa ra xem xét bất cứ lúc nào, kể cả trong nhiệm kỳ Quốc hội mới, dự kiến khai mạc vào ngày 3-1-2027.

Dù vậy, theo Hãng tin Reuters, ngay cả khi một nghị quyết luận tội có thể dễ dàng vượt qua Hạ viện do Đảng Dân chủ chiếm đa số vào năm sau, nó vẫn khó có khả năng vượt qua rào cản tỉ lệ 2/3 tại Thượng viện, vốn là điều kiện bắt buộc để kết án.