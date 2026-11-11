Ông Trump từng tin ông Biden sẽ làm nên lịch sử

Ông Trump và ông Biden tại cuộc gặp ở Nhà Trắng vào ngày 13-11-2024 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AP ngày 10-11, toàn văn bức thư Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi người kế nhiệm Joe Biden vào tháng 1-2021 đã được tiết lộ trong cuốn hồi ký "Promise Me, America" (tạm dịch: "Hãy hứa với tôi, nước Mỹ") của ông Biden, dự kiến phát hành ngày 17-11.

Bức thư dài hai trang, được viết tay bằng bút dạ đen trên giấy tiêu đề chính thức của Nhà Trắng, đặt trong phong bì ghi "Gửi 46", ám chỉ việc ông Biden là tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Điều gây chú ý là những lời lẽ đầy thiện chí trong bức thư hoàn toàn trái ngược với thái độ công khai của ông Trump, người từng liên tục công kích ông Biden và không chấp nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

"Nhiều đời tổng thống đã đến rồi đi, họ chỉ đơn thuần điều hành đất nước với tư cách là người của Đảng Cộng hòa hoặc Đảng Dân chủ. Phần lớn trong số đó không làm thay đổi lịch sử, mà chỉ bị cuốn theo dòng chảy không ngừng của nó", ông Trump viết.

"Điều đó sẽ không xảy ra với ông, vì tôi biết ông yêu người dân Mỹ đến nhường nào", ông bày tỏ, đồng thời tin tưởng ông Biden sẽ "sống đúng với chính mình và không phụ lòng người dân Mỹ".

Trong hồi ký, ông Biden thừa nhận những lời lẽ này từng khiến ông bất ngờ, như thể "có hai Donald Trump khác nhau".

"Thế nhưng, ông ấy lại gửi đến tôi những lời chúc tốt đẹp bằng ngôn từ ấm áp, như thể chúng đến từ một người bạn lâu năm", ông Biden viết.

Trước đó, ông Trump đã từ chối tham dự lễ nhậm chức của ông Biden, đồng thời phá vỡ thông lệ mời tổng thống đắc cử cùng phu nhân đến Nhà Trắng dùng trà.

Vào thời điểm nhận được thư, ông Biden từng mô tả đây là "một bức thư rất hào phóng", song từ chối tiết lộ nội dung vì cho rằng đó là chuyện riêng tư.

Dù vậy, trong cuốn hồi ký, ông Biden vẫn chỉ trích gay gắt người tiền nhiệm vì những tổn hại đối với nền dân chủ Mỹ, đặc biệt là vai trò của ông Trump trong vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6-1-2021.

"Những gì ông Trump đã làm vào ngày 6-1-2021 không bao giờ được phép bị lãng quên. Điều đó phải đeo bám ông ấy cho đến tận khi xuống mồ", ông Biden viết.

Phản ứng trước nội dung cuốn sách, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung gọi ông Biden là "một nỗi ô nhục", cáo buộc cựu tổng thống tìm cách phá hoại nước Mỹ và lợi dụng hệ thống tư pháp để chống lại các đối thủ chính trị.

Toàn văn bức thư ông Trump gửi ông Biden ngày 20-1-2021 Joe thân mến, Mỗi ngày được đến làm việc tại Phòng Bầu dục là một đặc ân tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng. Dấu ấn lịch sử hiện diện trên từng bức tường, bức tượng, bức tranh tuyệt đẹp và mọi góc nhỏ ở nơi chốn kỳ diệu này. Mỗi cầu thang, hành lang và cánh cửa lại dẫn đến một cánh cửa khác, một ký ức khác, một bước ngoặt khác trong câu chuyện lịch sử hào hùng của nước Mỹ. Tôi hy vọng mỗi ngày ông sẽ dành một chút thời gian để suy ngẫm về vị trí mình đang đứng và những người đã đi trước ông, những nhân vật vĩ đại từng định hình tiến trình lịch sử của nhân loại. Giờ đây, ông có cơ hội tự quyết định vị trí của mình trong lịch sử, và tôi tin rằng ông sẽ sống đúng với chính mình và không phụ lòng người dân Mỹ. Nhiều đời tổng thống đã đến rồi đi, họ chỉ đơn thuần điều hành đất nước với tư cách là người của Đảng Cộng hòa hoặc Đảng Dân chủ. Phần lớn trong số đó không làm thay đổi lịch sử, mà chỉ bị cuốn theo dòng chảy không ngừng của nó. Điều đó sẽ không xảy ra với ông, vì tôi biết ông yêu người dân Mỹ đến nhường nào. Ông không chỉ tiếp nối di sản của quá khứ, mà còn mang trên vai những hy vọng và ước mơ của cả dân tộc. Trọng trách lớn lao ấy sẽ luôn hiện hữu trong tâm trí ông, trở thành kim chỉ nam định hướng cho mọi quyết định mà ông đưa ra. Sức mạnh của ông, nguồn năng lượng sâu thẳm nhất trong ông, đến từ việc nhận thức rằng hàng triệu, hàng triệu người đang trông cậy vào mình. Những hoài bão và khát vọng của họ chính là lý do ông có mặt ở đây, khi biết bao người đang đặt niềm tin vào thành công của ông. Cầu Chúa phù hộ cho ông và bà Jill, và cầu Chúa phù hộ cho nước Mỹ! Trân trọng, Donald