Ông Biden trải lòng về cuộc chiến với ung thư, sắp ra mắt hồi ký

Ông Biden sẽ bước sang tuổi 84 vào ngày 20-11 tới đây - Ảnh: REUTERS

Theo Đài CNN ngày 8-11, cựu tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo ông sẽ không thể tham gia nhiều cuộc trò chuyện và phỏng vấn về cuốn hồi ký sắp phát hành như dự định, do đang phải chống chọi với bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

"Có những ngày sức khỏe tôi tốt hơn những ngày khác. Căn bệnh không khiến tôi dừng lại, nhưng đôi khi làm tôi chậm bước", ông Biden chia sẻ trên mạng xã hội.

Cựu tổng thống Mỹ thừa nhận tình trạng sức khỏe hiện tại khiến ông phải điều chỉnh kế hoạch quảng bá sách, dù trước đó mong muốn có thêm nhiều cơ hội trò chuyện với độc giả.

"Thật không may, tôi sẽ không thể tham gia nhiều cuộc trò chuyện về cuốn sách như mong muốn. Tuy nhiên, tôi hy vọng những gì được viết trong sách có thể truyền tải thông điệp của mình", ông viết.

Cuốn hồi ký mang tên "Promise Me, America" (Hãy hứa với tôi, nước Mỹ) dự kiến được phát hành vào ngày 17-11, chỉ ba ngày trước sinh nhật lần thứ 84 của ông Biden.

Theo cựu tổng thống, cuốn sách nhìn lại những năm tháng ông lãnh đạo nước Mỹ, những thách thức mà chính quyền phải đối mặt, cũng như các quyết định quan trọng và lý do đằng sau những lựa chọn đó.

Tác phẩm cũng đề cập đến bản sắc, các giá trị cốt lõi của nước Mỹ và vai trò của Washington trên trường quốc tế.

"Tôi hy vọng các bạn sẽ đọc cuốn sách này", ông Biden bày tỏ.

Ông Biden hiện là cựu tổng thống Mỹ cao tuổi nhất còn sống. Tháng 5-2025, chưa đầy bốn tháng sau khi rời Nhà Trắng, ông công khai thông tin được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt.

Văn phòng của ông khi đó cho biết căn bệnh có dấu hiệu tiến triển mạnh, nhưng vẫn đáp ứng được các phương pháp điều trị nhằm kiểm soát bệnh.

Tháng 8 vừa qua, con trai ông là Hunter Biden tiết lộ với Đài BBC rằng bệnh ung thư của cha mình đã di căn đến xương và những bộ phận khác.

"Thật đau lòng khi phải chứng kiến điều đó", ông Hunter chia sẻ.

Con trai cựu tổng thống Mỹ cho biết cha mình ít than phiền về tình trạng sức khỏe, dù căn bệnh đang gây ra những ảnh hưởng đáng kể.