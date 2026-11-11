Chân dung 'chiến binh MAGA' dẫn dắt phe Cộng hòa tại Hạ viện sau cú sốc bầu cử

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan được bầu làm lãnh đạo mới của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện - Ảnh: ABC NEWS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 10-11, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu chọn ông Jim Jordan (62 tuổi) làm lãnh đạo của đảng tại Hạ viện trong nhiệm kỳ Quốc hội mới.

Ông Jordan hiện là Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện và là đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump. Ông nổi tiếng với lối chất vấn quyết liệt.

Với cuộc bầu chọn này, ông Jordan sẽ thay Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện sau khi Quốc hội Mỹ khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 1-2027.

Từ nhà vô địch đấu vật đến nghị sĩ bảo thủ

Theo hồ sơ của Hạ viện Mỹ, ông Jim Jordan sinh ngày 17-2-1964 tại Ohio. Ông được biết đến là một nhà đấu vật cừ khôi với 4 lần vô địch đấu vật cấp bang khi học trung học.

Khi theo học tại Đại học Wisconsin, ông đã 2 lần vô địch giải đấu vật đại học toàn quốc NCAA. Sau đó ông còn làm trợ lý huấn luyện viên đấu vật tại Đại học bang Ohio.

Ông Jordan có bằng cử nhân kinh tế, thạc sĩ giáo dục và bằng luật. Ông từng là nghị sĩ tại cả hai viện của cơ quan lập pháp bang Ohio trước khi đắc cử Hạ viện Mỹ năm 2006 và bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên vào tháng 1-2007.

Trên chính trường, ông Jordan theo đuổi đường lối bảo thủ về tài khóa, phản đối tăng thuế và chủ trương hạn chế chi tiêu chính phủ.

Năm 2015, ông tham gia sáng lập và trở thành chủ tịch đầu tiên của nhóm Tự do (House Freedom Caucus) - nhóm nghị sĩ bảo thủ từng gây nhiều sóng gió tại Hạ viện trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden.

Chiến binh MAGA đích thực

Theo Đài ABC News, ông Jim Jordan nổi tiếng với phong cách không ngại đối đầu với phe Dân chủ, đồng thời sẵn sàng thách thức lãnh đạo trong chính đảng của mình.

Ông cũng là một trong những đồng minh trung thành của Tổng thống Donald Trump tại Quốc hội. Sau cuộc bầu cử năm 2020, ông Jordan đã bỏ phiếu phản đối việc chứng nhận kết quả chiến thắng của ông Joe Biden.

Ngày 11-1-2021, trong những ngày cuối nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã trao cho ông Jordan Huân chương Tự do Tổng thống - phần thưởng dân sự cao quý nhất nước Mỹ. Nhà Trắng khi đó ca ngợi vai trò của ông trong việc bảo vệ tổng thống trước cuộc điều tra luận tội.

Hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump tuyên bố ủng hộ ông Jordan tái tranh cử ghế hạ nghị sĩ bang Ohio, đồng thời gọi ông là "một chiến binh MAGA đích thực".

Trên nền tảng Truth Social, ông Trump khẳng định: "Ông Jim Jordan là một người bạn tốt, một chiến binh kiên cường và một người chiến thắng thực thụ".

Ông Jim Jordan tại Điện Capitol năm 2023 - Ảnh: REUTERS

Dẫn dắt phe thiểu số trong hai năm cuối nhiệm kỳ ông Trump

Việc lựa chọn ông Jim Jordan diễn ra khi phe Cộng hòa đang xác định lại hướng đi sau thất bại tại cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3-11.

Trong thư vận động gửi các đồng nghiệp một ngày sau bầu cử, ông thừa nhận phe Cộng hòa từng có lúc "không có kế hoạch rõ ràng, chỉ cố xoay xở qua từng giờ, từng ngày".

Theo ông, cách làm đó sẽ khó phát huy hiệu quả khi phe Dân chủ nắm đa số và quyết tâm thúc đẩy chương trình nghị sự của mình.

Theo Đài CNN, những người ủng hộ ông Jordan xem kinh nghiệm điều tra tại Quốc hội và phong cách đối đầu của ông là lợi thế, nhất là khi phe Dân chủ đang chuẩn bị tăng cường giám sát chính quyền ông Trump.

Sau cuộc bỏ phiếu, Hạ nghị sĩ Tom Cole đã bày tỏ tin tưởng, đồng thời nhận xét ông Jordan là người "có nghị lực và đầy quyết tâm".

Sau khi đắc cử, ông Jordan cam kết sẽ đấu tranh cho các gia đình Mỹ và thúc đẩy tự do. "Hai năm tới, phe Cộng hòa tại Hạ viện sẽ đấu tranh vì các gia đình Mỹ. Khi phe Dân chủ muốn mở rộng vai trò của chính phủ, chúng tôi sẽ thúc đẩy nhiều quyền tự do hơn", ông tuyên bố.