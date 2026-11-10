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Hậu bầu cử giữa kỳ, tỉ lệ ủng hộ ông Trump vẫn ở vùng đáy

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TÂM DƯƠNG

Theo cuộc thăm dò Reuters/Ipsos, chỉ 32% người Mỹ tán thành cách ông Trump điều hành đất nước, trong bối cảnh giá cả tăng cao gây sức ép lên các hộ gia đình.

Hậu bầu cử giữa kỳ, tỉ lệ ủng hộ ông Trump vẫn ở vùng đáy - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc mít tinh vận động tranh cử ở bang Florida ngày 30-10 - Ảnh: AFP

Theo kết quả cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos thực hiện từ ngày 6 đến 9-11, chỉ 32% người Mỹ tán thành cách Tổng thống Donald Trump điều hành đất nước.

Tỉ lệ này không đổi so với hai cuộc khảo sát cuối tháng 10, đầu tháng 11 và chỉ cao hơn 1% so với mức 31% hồi giữa tháng 10 - mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị của ông Trump.

Kết quả trên cho thấy mức tín nhiệm của ông Trump vẫn chưa phục hồi sau thất bại nặng nề của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3-11, khi đảng này mất quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội.

Theo Reuters, chi phí sinh hoạt tiếp tục là điểm yếu của tổng thống khi chỉ 21% người được hỏi tán thành cách ông giải quyết vấn đề và chỉ 25% ủng hộ cách ông điều hành nền kinh tế. 

Ngay trong nhóm cử tri Cộng hòa, chỉ một nửa số người được hỏi đồng tình với cách ông Trump xử lý áp lực chi phí sinh hoạt.

Trước đó, sự bất mãn về giá cả đã thể hiện rõ trong ngày bầu cử giữa kỳ. Một khảo sát ngày 3-11 của Reuters cho thấy 9/10 cử tri xem chi phí sinh hoạt là yếu tố quan trọng hoặc rất quan trọng khi quyết định lá phiếu. Khoảng 2/3 quy trách nhiệm cho ông Trump về tình trạng giá cả leo thang.

Ngược lại, chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ lại được đánh giá tích cực hơn, với 38% người tham gia khảo sát tán thành. Riêng trong nhóm cử tri Cộng hòa, mức ủng hộ lên tới 81%.

Dù vậy, chính sách này vẫn gây tranh cãi. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes phát sóng ngày 8-11, ông Trump thừa nhận chiến dịch trục xuất người nhập cư có thể đã "quá mạnh tay", góp phần khiến Đảng Cộng hòa mất phiếu.

Hậu bầu cử giữa kỳ, tỉ lệ ủng hộ ông Trump vẫn ở vùng đáy - Ảnh 3.Ông Trump thừa nhận nhiều điều sau thất bại của Đảng Cộng hòa, và 'không tha thứ đối thủ'

Khi được hỏi liệu có thể tha thứ cho các đối thủ để lên thiên đàng, Tổng thống Mỹ Donald Trump thẳng thắn thừa nhận ông không thể làm điều đó.

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    Chủ đề: Bầu cử giữa kỳ Mỹ Donald Trump

    Dòng sự kiện: Chính quyền Trump 2.0

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