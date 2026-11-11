Nghị sĩ Dân chủ lỡ bỏ phiếu luận tội ông Hegseth do… kẹt xe

Hạ nghị sĩ Dân chủ Jonathan Jackson (bang Illinois) - Ảnh: HẠ VIỆN MỸ

Tối 10-11 (giờ Mỹ), Hạ nghị sĩ Dân chủ Jonathan Jackson (bang Illinois) cho biết sự cố giao thông và đoàn xe buýt được cảnh sát hộ tống khiến ông đến nghị trường muộn, không kịp bỏ phiếu phản đối việc chặn nghị quyết luận tội ông Hegseth.

Tại phiên làm việc này, phe Cộng hòa đã thông qua đề xuất với tỉ lệ 211-204 nhằm chuyển nghị quyết luận tội lên Ủy ban Tư pháp Hạ viện, qua đó thực chất là đình chỉ nỗ lực pháp lý luận tội người đứng đầu Lầu Năm Góc, theo Kênh Al Jazeera.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Jackson giải thích rằng mình đang trên đường đến Hạ viện thì tình trạng kẹt xe xảy ra, khiến ông và một số nhà lập pháp khác khi đến nơi thì cuộc bỏ phiếu đã khép lại.

Vị hạ nghị sĩ cho biết sau đó ông đã yêu cầu ghi nhận ý kiến phản đối của mình đối với đề xuất của Đảng Cộng hòa vào biên bản Quốc hội, dù động thái này không làm thay đổi kết quả kiểm phiếu chính thức.

Ông Jackson cáo buộc phe Cộng hòa đang cố tình trì hoãn việc quy trách nhiệm khi không cho phép Hạ viện tiến hành bỏ phiếu trực tiếp về các điều khoản luận tội.

“Tôi vẫn giữ vững lập trường rằng Bộ trưởng Hegseth phải chịu trách nhiệm và bị luận tội” - ông Jackson nhấn mạnh.

Kết quả bỏ phiếu nói trên trên thực tế đã chặn nỗ lực luận tội ông Hegseth do dân biểu Đảng Cộng hòa Thomas Massie, đại diện bang Kentucky, khởi xướng. Ông Massie là nghị sĩ Cộng hòa duy nhất bỏ phiếu chống kiến nghị trên.

Theo Hãng tin Reuters, các nghị sĩ Dân chủ trước đó bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với nỗ lực luận tội. Tuy nhiên, 11 thành viên đảng này, trong đó có cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, đã không tham gia bỏ phiếu.

Nếu có thêm 8 nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu, đề xuất thủ tục nói trên đã bị bác bỏ, mở đường cho cuộc bỏ phiếu luận tội chính thức tại toàn thể Hạ viện.

Văn phòng bà Pelosi chưa phản hồi yêu cầu bình luận về lý do bà vắng mặt.

Phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh kết quả bỏ phiếu trên mạng xã hội Truth Social, tuyên bố nỗ lực luận tội ông Hegseth "đã thất bại thảm hại".

Ông Trump cũng cho rằng thành tích của ông Hegseth trong các vấn đề Iran, Venezuela và những lĩnh vực khác đã chứng minh "một người yêu nước Mỹ vĩ đại hoàn toàn trong sạch".