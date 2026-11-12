Tin tức thế giới 12-11: Nga nói 'thỏa thuận hòa bình đã gần hơn'; Nhà Trắng cảnh cáo ý định điều tra ông Trump

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) tiếp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (thứ hai từ trái sang) và Jared Kushner (trái) trước cuộc hội đàm tại Matxcơva ngày 5-9-2026 - Ảnh: AFP

Đặc phái viên Mỹ sắp gặp ông Putin và ông Zelensky, tiếp tục bàn chuyện Ukraine

Theo Hãng tin Reuters, sau khi kết thúc đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine ở Abu Dhabi, đặc phái viên Mỹ Jared Kusher hôm 11-11 thông báo ông cùng đặc phái viên Steve Witkoff sẽ tới Matxcơva vào ngày 12-11 để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tại cuộc gặp, họ sẽ nêu vấn đề mở rộng khuôn khổ đàm phán với sự tham gia của các đối tác châu Âu, những bên mà theo ông Kushner cần có mặt tại bàn đàm phán. Ông Kushner cho rằng cấu trúc an ninh hiện có tại châu Âu có thể trở thành nền tảng cho một thỏa thuận, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Sau các cuộc gặp tại Matxcơva, ông Kushner và ông Witkoff sẽ tới Ireland để hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - người dự kiến tham dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu tại đây.

Các nhà đàm phán Nga và Ukraine ngày 11-11 thông báo đã đạt được một số tiến triển sau 2 ngày đàm phán. Tuy nhiên, trung gian là nước Mỹ nhận định hai bên vẫn còn thiếu lòng tin và bất đồng về những vấn đề lớn, trong đó có lãnh thổ ở vùng Donbass.

Đặc phái viên Kushner xác nhận vấn đề lãnh thổ đã được đề cập trên bàn đàm phán và cho rằng đây là vấn đề khó giải quyết nhất.

"Thực tế là hiện nay giữa hai bên không có lòng tin và điều đó có thể hiểu được sau một cuộc xung đột như thế này. Ở một số lĩnh vực, chúng tôi nhận thấy có những điểm mà các bên có thể tìm được thỏa hiệp. Ở những lĩnh vực khác, chúng ta cần thảo luận thêm. Nhưng tôi cho rằng đây là một bước khởi đầu tốt", ông nói.

Về phía Nga, trưởng đoàn đàm phán Vladimir Medinsky chia sẻ với Hãng thông tấn Tass rằng một thỏa thuận hòa bình đã đến gần hơn sau các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, "phần lớn phụ thuộc vào Ukraine, lập trường của Mỹ và việc châu Âu có tỉnh ngộ hay không".

Nhắc lại những yêu cầu lâu nay của Matxcơva, ông Medinsky nhấn mạnh "từng tấc đất" của Nga sẽ được trả lại cho nước này, được cho là ám chỉ về yêu cầu Ukraine phải nhượng lại toàn bộ vùng Donbass.

Trong khi đó, Nga và Ukraine tiếp tục cáo buộc bên còn lại tiến hành các cuộc tấn công trong đêm giữa lúc đàm phán.

Nhà Trắng: Điều tra chính quyền ông Trump có thể bị coi là hành vi phạm tội

Hãng tin Reuters ngày 11-11 đưa tin Cố vấn pháp lý Nhà Trắng Will Scharf gần đây đã gửi thư cho nghị sĩ Đảng Dân chủ Robert Garcia - người sắp lãnh đạo Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ - để cảnh báo về việc tiến hành điều tra chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong thư, ông Scharf cho biết chính quyền đang "theo dõi những đe dọa mang tính lạm quyền và tùy tiện đang ngày càng gia tăng từ các nghị sĩ Đảng Dân chủ", và việc đe dọa nhằm vào các quan chức có thể bị xem là hành vi phạm pháp.

Nhà Trắng cho rằng các thành viên Quốc hội khóa mới đã thể hiện ý định rõ ràng vượt quá những giới hạn mà Hiến pháp đặt ra đối với hoạt động điều tra và lệnh triệu tập của Quốc hội.

Bức thư dẫn lại nhiều phát biểu của các nghị sĩ, trong đó có một nghị sĩ Đảng Dân chủ tuyên bố sẽ phát lệnh triệu tập nhiều như "kẹo". Bức thư cũng đề cập bài đăng trên mạng xã hội X của ông Garcia vào đêm bầu cử với nội dung "Hãy thuê luật sư ngay".

Phản hồi bức thư của ông Scharf hôm 11-11, ông Garcia tuyên bố ủy ban sẽ tiếp tục công việc bất chấp những cảnh báo từ chính quyền.

Ngoại trưởng Mỹ, Trung điện đàm trước thềm APEC

Tân Hoa Xã cho biết Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm "tích cực và mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 11-11. Bắc Kinh bày tỏ sẵn sàng tăng cường trao đổi và hợp tác với Washington.

Ông Vương Nghị cho biết sự ổn định hiện nay trong quan hệ Trung - Mỹ không dễ dàng đạt được, đồng thời gọi đây là "sự lựa chọn lý trí của hai nước lớn, dựa trên lợi ích riêng và lợi ích chung".

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra thông tin chính thức về nội dung cuộc điện đàm.

Cuộc điện đàm diễn ra khoảng một tuần trước Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến. Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp nhau lần thứ ba trong năm nay.

Hôm 10-11, ông Rubio cho biết các bên đang nỗ lực thu xếp một cuộc gặp ba bên Mỹ - Nga - Trung bên lề hội nghị APEC, với sự tham gia của ông Trump, ông Tập và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đại sứ Nga tại Mỹ qua đời

Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev - Ảnh: TASS

Theo Hãng thông tấn Tass, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Đại sứ Nga tại Washington Alexander Darchiev đã đột ngột qua đời vào ngày 11-11, hưởng thọ 66 tuổi.

Ông Darchiev được mô tả là một nhà ngoại giao xuất sắc, nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm, chuyên gia hàng đầu về các vấn đề Mỹ, một người bạn tốt và là người thầy tận tâm.

Nhà ngoại giao kỳ cựu được biết đến với những tuyên bố công khai chỉ trích phương Tây này đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin bổ nhiệm làm đại sứ tại Mỹ vào tháng 3-2025, nhằm thúc đẩy tiến trình hàn gắn quan hệ với chính quyền Trump.

Iran tấn công các hệ thống định vị hàng hải trên đảo của Oman

Các nguồn thạo tin của Reuters cho biết Iran đã tấn công các hệ thống định vị tàu thuyền trên đảo Didamar của Oman, nằm tại eo biển Hormuz. Hiện chưa có thông tin về mức độ thiệt hại. Reuters chưa thể xác minh độc lập các hư hại với hệ thống hàng hải.

Truyền thông nhà nước Iran hôm 10-11 đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành các cuộc tấn công phá hủy "các hệ thống định vị của đối phương" trên đảo Didamar.

Theo các nguồn tin trong ngành, vụ tấn công có thể chỉ gây tác động hạn chế đến hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, do các hệ thống thay thế đã được triển khai ở những địa điểm khác.

Các nước xuất khẩu dầu vùng Vịnh đang tăng cường sử dụng phương thức chuyển dầu giữa các tàu (STS) ngoài khơi Oman và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) để duy trì xuất khẩu qua eo biển Hormuz. Quân đội Mỹ cũng hỗ trợ các tàu thương mại đi qua khu vực kể từ khi xung đột Mỹ - Israel với Iran bùng phát vào cuối tháng 2.



Ẩm thực xa hoa Mọi người chụp ảnh selfie bên cạnh cục nấm truffle trắng được bán với giá 100.000 euro (hơn 2,8 tỉ đồng) cho một khách mua ở Hong Kong, trong khuôn khổ phiên đấu giá nấm truffle trắng Alba thế giới lần thứ 27, tổ chức tại lâu đài Grinzane Cavour, gần thành phố Alba, miền tây bắc Ý - Ảnh: AFP