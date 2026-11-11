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Phó tổng thống Indonesia đệ đơn từ chức giữa tranh cãi về bằng cấp

tác giả
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH

Ngày 11-11, một trợ lý cho biết Phó tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka đã đệ đơn từ chức giữa bê bối bằng cấp.

Phó Tổng thống Indonesia đệ đơn từ chức giữa tranh cãi về bằng cấp - Ảnh 2.

Phó tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters dẫn lời trợ lý Budi Arie Setiadi cho hay ông Gibran đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto vào sáng 11-11 (giờ địa phương).

Hai nguồn tin tại Thượng viện Indonesia, cơ quan giám sát quy trình phê chuẩn đơn từ chức và lựa chọn người thay thế, tiết lộ ông Gibran sẽ nộp đơn từ chức lên cơ quan này vào sáng 12-11 (giờ địa phương).

Theo Bộ trưởng Ban Thư ký Nhà nước Prasetyo Hadi, ông Gibran đã có cuộc trao đổi kéo dài hơn hai tiếng với ông Prabowo.

Trong cuộc trao đổi, Tổng thống khuyên ông Gibran “tiếp tục theo đuổi các biện pháp pháp lý để bảo vệ tính hợp lệ của các giấy tờ học vấn”, theo Hãng tin AP.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Prasetyo Hadi nói rằng hiện chưa rõ Tổng thống Prabowo có chấp thuận đề nghị từ chức hay không.

Phát biểu với truyền thông vào cuối ngày 11-11, ông Gibran cho biết: “Tôi tôn trọng mọi lời chỉ trích và ý kiến đóng góp của công chúng liên quan đến những diễn biến đang xảy ra. Tôi không muốn tình hình hiện nay trở thành một cuộc tranh cãi chính trị kéo dài”.

Đơn từ chức được đệ trình trong bối cảnh Phó tổng thống Gibran, 39 tuổi, đang nhận chỉ trích gay gắt sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp Indonesia vào tháng 10.

Phán quyết kết luận rằng không có bằng chứng thuyết phục chứng minh ông đã hoàn thành chương trình học tương đương bậc trung học phổ thông, một điều kiện bắt buộc đối với ứng viên Phó tổng thống.

Trong cuộc bầu cử năm 2024, ông Gibran đã nộp giấy chứng nhận trình độ học vấn tương đương tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy nhiên Tòa án Tối cao đã tuyên bố vô hiệu giấy tờ này vào tháng trước.

Một số nghị sĩ đang cân nhắc mở cuộc điều tra về tư cách của ông Gibran. Giới phân tích nhận định đây có thể là bước đầu dẫn đến tiến trình luận tội Phó tổng thống.

Dù vậy, việc ông Gibran đệ đơn từ chức có nguy cơ sẽ làm gia tăng bất ổn chính trị tại nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.

Ông Gibran là con trai của cựu Tổng thống Indonesia Joko Widodo, người tiền nhiệm của ông Prabowo.

Phó Tổng thống Indonesia đệ đơn từ chức giữa tranh cãi về bằng cấp - Ảnh 2.Indonesia bắt giữ loạt quan chức với cáo buộc nghe lén điện thoại tổng thống

Ba sĩ quan cảnh sát cấp cao Indonesia bị cáo buộc nghe lén điện thoại Tổng thống Prabowo Subianto cùng nhiều quan chức, nhân vật chính trị khác.

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KHÁNH QUỲNH
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    Chủ đề: Indonesia từ chức Gibran Rakabuming Raka

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