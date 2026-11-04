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Indonesia bắt giữ loạt quan chức với cáo buộc nghe lén điện thoại tổng thống

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XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Ba sĩ quan cảnh sát cấp cao Indonesia bị cáo buộc nghe lén điện thoại Tổng thống Prabowo Subianto cùng nhiều quan chức, nhân vật chính trị khác.

Indonesia bắt giữ loạt quan chức vì nghe lén điện thoại Tổng thống - Ảnh 1.

Bộ trưởng Yusril Ihza Mahendra phát biểu tại cuộc họp báo liên quan đến vụ việc điện thoại của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto nghi bị nghe lén - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 4-1, cơ quan chức năng Indonesia xác nhận ba sĩ quan cảnh sát cấp cao đã bị bắt giữ với cáo buộc nghe lén điện thoại của Tổng thống Prabowo Subianto, các bộ trưởng và nhiều cá nhân khác.

Cảnh sát không công bố danh tính cụ thể của các nghi phạm mà chỉ đưa ra tên viết tắt là LSP, AHN và EH. Tuy nhiên, một nguồn tin chính phủ cho biết ông Listyo Sigit Prabowo - người mới được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Tổng thống và hiện vẫn làm việc trong lực lượng cảnh sát - nằm trong số những người bị bắt.

Trước khi đảm nhận vị trí hiện nay vào tháng trước, ông Listyo Sigit Prabowo từng là Cảnh sát trưởng quốc gia Indonesia. 

Theo truyền thông địa phương, hai nghi phạm còn lại là ông Ahrie Sonta Nasution, Trưởng Cục Pháp chế Cảnh sát quốc gia, và ông Eko Hadi Santoso, một quan chức cấp cao tại Học viện Cảnh sát quốc gia.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 3-1, ông Asep Safrudin, người đứng đầu Cơ quan Điều tra tội phạm Cảnh sát quốc gia Indonesia, nêu rõ: "Các đối tượng bị nghi ngờ đã tiến hành nghe lén trái quy trình hoặc trái pháp luật đối với điện thoại của Tổng thống Indonesia, các quan chức nhà nước, nhân vật chính trị, lãnh đạo tổ chức xã hội, cơ quan truyền thông, các tổ chức phi chính phủ và doanh nhân".

Theo ông Asep, các nghi phạm đã ra lệnh nghe lén mà không có yêu cầu chính thức từ điều tra viên hay báo cáo của cảnh sát, hoạt động này hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ quy trình thực thi pháp luật nào. 

Ông cũng tiết lộ thêm rằng vào tháng trước, các nghi phạm đã ra lệnh xóa hồ sơ dữ liệu nghe lén nhằm xóa sạch dấu vết.

Về thời điểm xảy ra vụ việc, Bộ trưởng Bộ Điều phối Luật, Nhân quyền, Nhập cư và Tổ chức cải tạo Yusril Ihza Mahendra cho biết hoạt động nghe lén bắt đầu từ năm 2025 - khoảng hai tháng sau khi ông Prabowo nhậm chức tổng thống - và kéo dài đến năm nay.

Tại một cuộc họp báo riêng, ông Yusril xác nhận Tổng thống đã được báo cáo về vụ việc. Theo ông, chính phủ hiện chưa nắm được động cơ của các nghi phạm, đồng thời chưa tìm thấy bằng chứng về hành vi phản quốc.

Hiện ba người bị cáo buộc vi phạm luật pháp Indonesia về các hành vi chặn thu thông tin trái phép, truy cập trái phép vào hệ thống điện tử và xóa dữ liệu điện tử. Các tội danh này có mức án tù tối đa lần lượt là 10 năm, 6 năm và 8 năm.

Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của 13 người và đang mở rộng điều tra để xác định liệu còn cá nhân nào khác liên quan hay không.

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    Chủ đề: Prabowo Subianto Indonesia

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