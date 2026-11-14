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Nga tuyên bố không khoanh tay đứng nhìn châu Âu đưa quân tới Ukraine

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TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Nga cảnh báo việc NATO tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới và lên kế hoạch đưa lực lượng tới Ukraine có thể dẫn đến đối đầu trực tiếp.

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Đại diện Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Dmitry Polyansky - Ảnh: RT

Theo Hãng tin RT ngày 13-11, đại diện Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Dmitry Polyansky cảnh báo Matxcơva sẽ không khoanh tay đứng nhìn NATO tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Nga và chuẩn bị đưa quân vào Ukraine.

Phát biểu tại một phiên họp của OSCE ở Vienna, ông Polyansky cho rằng các nước châu Âu đang làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp khi chuyển một số ngành công nghiệp sang phục vụ thời chiến, nâng cấp hạ tầng vận tải quân sự và mở rộng sản xuất vũ khí gần lãnh thổ Nga.

Ngoài ra, Đại diện Nga tại OSCE cũng khẳng định kế hoạch của "Liên minh tự nguyện" do phương Tây hậu thuẫn, nhằm triển khai quân đội tại Ukraine thực chất là sự chuẩn bị cho một cuộc can thiệp quân sự và cuộc đụng độ không thể tránh khỏi với Nga.

Ông Polyansky đặt câu hỏi: "Tại sao các chính trị gia châu Âu lại cho rằng chúng tôi sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn những điều này?".

Đáp lại nhận định của Thủ tướng Đức Friedrich Merz rằng Nga chỉ hiểu "ngôn ngữ của sức mạnh", ông Polyansky cảnh báo cách tiếp cận đó "chắc chắn sẽ phản tác dụng". 

Ông cũng cảnh báo Ba Lan không nên "đùa với lửa", sau khi Thủ tướng Donald Tusk tuyên bố rằng "Biển Baltic đang trở thành biển của Ba Lan".

"Tôi hy vọng châu Âu nhớ rằng Nga sẽ đáp trả quân sự một cách quyết liệt nhất trước những mối đe dọa đối với các vùng biên giới của chúng tôi, cũng như trước việc binh sĩ nước ngoài xuất hiện tại Ukraine" - ông Polyansky nói.

Ngoài kế hoạch đưa quân, ông Polyansky còn cáo buộc châu Âu đang kéo dài xung đột ở Ukraine bằng cách tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev. 

Ông cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các bên ủng hộ muốn có lệnh ngừng bắn để "lấy lại sức, chữa lành vết thương, tái vũ trang và tiếp tục cuộc chiến".

Theo ông, Matxcơva vẫn sẵn sàng đàm phán trên nguyên tắc "an ninh bình đẳng, không thể chia cắt" và tôn trọng lợi ích quốc gia của nhau, trong đó có lợi ích của Nga và Ukraine. 

Tuy nhiên ông nhấn mạnh Nga sẽ không chấp nhận "khoảng thời gian nghỉ lấy sức" hay "lệnh ngừng bắn" nào được thiết kế nhằm tạo điều kiện cho Kiev có thêm thời gian tái vũ trang.

Hiện Ukraine và các nước phương Tây chưa phản hồi về cảnh báo của ông Polyansky.

- Ảnh 2.11 nước tập trận ở Ba Lan chuẩn bị trợ giúp Ukraine hậu chiến

Liên minh tự nguyện khởi động cuộc tập trận đầu tiên, chuẩn bị triển khai lực lượng giúp Ukraine một khi cuộc chiến với Nga kết thúc.

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    Chủ đề: NATO Nga - Ukraine phương Tây

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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