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Matxcơva, Kiev đồng loạt bị không kích ngay trước khi đặc phái viên Mỹ tới Nga

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Rạng sáng 12-11, Matxcơva và Kiev đồng loạt bị không kích, ngay trước khi các đặc phái viên Mỹ đến Matxcơva gặp Tổng thống Vladimir Putin.

Matxcơva, Kiev đồng loạt bị không kích ngay trước khi đặc phái viên Mỹ tới Nga - Ảnh 1.

Một tòa chung cư bị hư hại sau cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (drone) tại Kiev ngày 12-11 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã đón hai đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff tại một sân bay ở Matxcơva. Hai nhà đàm phán dự kiến gặp ông Putin trong ngày 12-11.

"Chào mừng ông Steve Witkoff và Jared Kushner đến Matxcơva", ông Dmitriev viết trên mạng xã hội X, kèm ảnh ông bắt tay hai đặc phái viên Mỹ cạnh máy bay.

Chuyến đi diễn ra một ngày sau khi vòng đàm phán hòa bình kéo dài hai ngày tại Abu Dhabi kết thúc. Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi tù binh, tuy nhiên theo các nhà trung gian Mỹ, hai bên vẫn bất đồng về những vấn đề lớn, trong đó có vấn đề lãnh thổ. 

Sau cuộc gặp ở Matxcơva, ông Witkoff và ông Kushner dự kiến tới Ireland để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người sẽ tham dự cuộc họp các nhà lãnh đạo châu Âu tại đây.

Theo Reuters, ngay trước khi phái đoàn Mỹ tới Matxcơva, Nga và Ukraine được cho là đã tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào thủ đô của nhau. 

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên Telegram rằng lực lượng nước này đã tấn công các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine, trong đó có một kho đạn ở Kiev.

Theo báo Kyiv Independent, các phóng viên tại hiện trường ghi nhận nhiều tiếng nổ tại Kiev vào khoảng 1h sáng, chỉ vài phút sau khi Không quân Ukraine cảnh báo tên lửa đạn đạo Nga đang bay về phía thủ đô. 

Tại Nga, Thị trưởng Matxcơva Sergei Sobyanin cho biết lực lượng nước này đã bắn hạ 5 máy bay không người lái (drone) hướng về phía thủ đô. Giới chức các khu vực Rostov và Tula cũng thông báo đã bắn hạ các drone.

Hiện chưa có xác nhận từ phía Ukraine về vụ drone hướng về Matxcơva, tuy nhiên trước đó một ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố video vụ tập kích cảng Ust-Luga của Nga trên biển Baltic. Theo phía Ukraine, đòn tập kích làm hư hại 5 bồn chứa sản phẩm dầu mỏ và gây cháy lớn tại cảng.

- Ảnh 1.Đàm phán Nga - Mỹ - Ukraine: Thỏa thuận trao đổi tù binh lớn nhất từ trước tới nay

Ngày 11-11, cuộc đàm phán Nga - Ukraine do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi, UAE đã kết thúc với nhiều nội dung đáng chú ý.

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    Chủ đề: Nga - Ukraine Đặc phái viên Mỹ

    Dòng sự kiện: Căng thẳng Nga - Ukraine

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