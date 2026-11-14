Ukraine tiếp tục bị hạn chế mạng vệ tinh Starshield, cảm thấy mất ủng hộ từ Mỹ

Binh sĩ Ukraine lắp đặt hệ thống Starlink gần tiền tuyến Pokrovsk ngày 10-4-2025 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 13-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các hạn chế tốc độ đối với hệ thống liên lạc vệ tinh quân sự Starshield vẫn chưa được dỡ bỏ, bất chấp những phản ánh trước đó từ Kiev.

"Đáng tiếc rằng các hạn chế tốc độ vẫn được duy trì dọc toàn bộ chiến tuyến và tại những vùng lãnh thổ Ukraine đang tạm thời bị chiếm đóng", ông Zelensky phát biểu trong bài diễn văn qua video hằng đêm.

Nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo tình trạng này đang làm suy giảm khả năng đánh chặn các máy bay không người lái (drone) Shahed sử dụng động cơ phản lực, cũng như đối phó với những loại drone khác của Nga.

Đáng chú ý, ông cho rằng việc duy trì các hạn chế còn "gửi tới Nga tín hiệu rằng Mỹ có thể đang có cách nhìn nhận khác đối với những vùng lãnh thổ Ukraine đang tạm thời bị chiếm đóng".

Ông Zelensky kêu gọi Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Ukraine phối hợp với các cơ quan liên quan của Mỹ để giải quyết vấn đề, đồng thời bày tỏ mong muốn tốc độ kết nối sớm được khôi phục.

Trước đó ngày 12-11, nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ các đơn vị quân đội nước này đã ghi nhận tình trạng gián đoạn kết nối Starshield trong nhiều ngày, đặc biệt tại những khu vực gần tiền tuyến.

Theo trang tin Business Insider, hệ thống Starshield tại Ukraine hiện bị áp đặt giới hạn tốc độ khoảng 160km/h, khiến các drone đánh chặn của nước này bị mất kết nối khi bay vượt ngưỡng trên để truy đuổi drone Nga.

"Điều này đồng nghĩa với việc nhiều cuộc tấn công của Nga có thể vượt qua hệ thống phòng thủ hơn, khiến thêm nhiều người Ukraine thiệt mạng", ông Zelensky cảnh báo.

Starshield là phiên bản quân sự của hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink, sử dụng công nghệ của Công ty SpaceX nhưng do Chính phủ Mỹ vận hành. Quân đội Ukraine sử dụng hệ thống này để duy trì kết nối cho các drone đánh chặn và drone tấn công tầm trung.

Đây là lần thứ hai Kiev phản ánh tình trạng gián đoạn nghiêm trọng đối với Starshield trong vòng một tháng.

Hồi giữa tháng 10, Ukraine cho biết SpaceX đã đột ngột áp đặt giới hạn tốc độ tương tự đối với Starlink và Starshield, giữa lúc Washington và Kiev căng thẳng về các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga.

Cả Tổng thống Trump và tỉ phú Elon Musk khi đó đều phủ nhận trách nhiệm về những lần gián đoạn kết nối.

Tuy nhiên ông Musk sau đó cáo buộc Ukraine sử dụng dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của SpaceX sai mục đích, vi phạm các điều khoản sử dụng khi triển khai cho hoạt động quân sự, qua đó thừa nhận công ty của ông đã hạn chế dịch vụ này.

Trước những phản ánh mới nhất từ Kiev, người phát ngôn SpaceX bác bỏ thông tin hệ thống tiếp tục bị hạn chế, khẳng định "không có bất kỳ thay đổi nào".

Trong khi đó báo Financial Times dẫn lời một số quan chức cấp cao Ukraine giấu tên nghi ngờ việc hạn chế Starshield có liên quan đến nỗ lực gây sức ép của Mỹ đối với Kiev, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình diễn ra tại Abu Dhabi.