Ông Zelensky: Liên lạc trên chiến trường gặp khó do mạng vệ tinh Starshield bị gián đoạn

Hệ thống Internet vệ tinh Starlink được thiết lập gần thị trấn Bakhmut (Ukraine) - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, ngày 12-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này đang đối mặt với những hạn chế mới mang tính hệ thống đối với dịch vụ Internet vệ tinh Starshield.

Hệ thống này do Tập đoàn SpaceX của tỉ phú Elon Musk vận hành, đóng vai trò then chốt trong hoạt động liên lạc ngoài tiền tuyến.

Ukraine lần đầu ghi nhận sự cố khi sử dụng Starshield vào tháng trước, ngay sau cuộc tranh cãi giữa ông Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến thỏa thuận dầu diesel Mỹ - Nga. Ông Zelensky nhấn mạnh những trục trặc mới nhất không phải "lỗi ngẫu nhiên".

Trước đó cả ông Trump và tỉ phú Musk đều phủ nhận trách nhiệm về các đợt gián đoạn kết nối. Tuy nhiên ông Musk sau đó cáo buộc Ukraine lạm dụng dịch vụ Internet Starlink của SpaceX cho mục đích quân sự. Các bên sau đó thông báo quyền truy cập đầy đủ đã được khôi phục.

Starshield là phiên bản chuyên dùng cho quân sự của hệ thống Starlink do SpaceX phát triển.

"Trong nhiều ngày qua, các đơn vị của chúng tôi đã ghi nhận tình trạng gián đoạn nghiêm trọng trong hoạt động của Starshield trên lãnh thổ Ukraine", ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

"Các biện pháp hạn chế tốc độ đang được áp dụng một cách có hệ thống", ông nói, đồng thời khẳng định đây "không phải là những lỗi ngẫu nhiên". Theo ông Zelensky, các hệ thống Starshield đã ngừng hoạt động khi di chuyển với vận tốc trên 161km/h.

Động thái hạn chế này diễn ra trong lúc các đặc phái viên Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner đang gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Matxcơva (Nga). Cuộc gặp diễn ra sau hai ngày đàm phán tại Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) nhằm tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm qua.

"Chúng tôi đang nỗ lực làm rõ mọi tình tiết với phía Mỹ", ông Zelensky nói.