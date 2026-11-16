Cây cầu huyết mạch nối Nga với Crimea bị tập kích giữa đêm

Cầu Kerch (cầu Crimea) dài 19km, gồm phần đường bộ và đường sắt, nối bán đảo Crimea và đất liền Nga - Ảnh: TASS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 16-11, Điện Kremlin cho biết máy bay không người lái (drone) của Ukraine đã tập kích cầu Crimea trong đêm, gây hư hại nhẹ.

Trao đổi với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết giới chức đang đánh giá mức độ hư hại và giao thông qua cầu vẫn đang tiếp tục.

Trước đó cùng ngày, ông Sergei Aksyonov, người đứng đầu chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, thông báo việc lưu thông qua cầu sẽ bị hạn chế đến khoảng giữa trưa.

Hiện Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Cầu Crimea dài 19km là tuyến giao thông trực tiếp duy nhất nối Nga với bán đảo mà nước này kiểm soát và sáp nhập từ năm 2014.

Cầu từng là tuyến tiếp vận quan trọng của lực lượng Nga tại Ukraine, và được xem là một trong những công trình hạ tầng mang dấu ấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cầu có hai phần dành cho đường bộ và đường sắt, đều được đỡ bằng trụ bê tông. Tại đoạn tàu thuyền qua lại giữa Biển Đen và biển Azov, nhịp cầu rộng hơn và được đỡ bằng vòm thép.

Trước đó cũng trong ngày 16-11, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 1.336 drone Ukraine trong đêm tại nhiều khu vực.

Riêng tại khu vực Matxcơva, Hãng thông tấn TASS nhận định đây là một trong những đợt tập kích bằng drone lớn nhất kể từ đầu năm.

Trong khi đó, Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 158 drone vào nước này tối 15-11.

Tính đến 8h sáng 16-11 (giờ địa phương), lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 131 chiếc, đồng thời ghi nhận drone đánh trúng 19 địa điểm.

EU sắp đề xuất khoản vay 45 tỉ euro cho Ukraine Theo báo Financial Times ngày 16-11, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ đề xuất huy động 45 tỉ euro (khoảng 50 tỉ USD) cho Ukraine vay, được bảo đảm bằng ngân sách chung của Liên minh châu Âu (EU). Bốn nguồn tin cho biết đề xuất dự kiến được gửi tới các nước thành viên vào ngày 18-11. Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh Kiev đang đối mặt với một mùa đông khó khăn. Nước này dự kiến thiếu khoảng 70 tỉ euro trong năm tới. EC cam kết giúp bù đắp 2/3 khoản thiếu hụt, đồng thời kêu gọi các đồng minh phương Tây khác tăng hỗ trợ. Khoản vay mới sẽ áp dụng cơ chế tương tự khoản vay 90 tỉ euro mà EU đã dùng ngân sách chung để bảo đảm cho Kiev hồi năm ngoái.