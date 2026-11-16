Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Cây cầu huyết mạch nối Nga với Crimea bị tập kích giữa đêm

tác giả
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Cầu Crimea bị tập kích bằng drone trong đêm, khiến giao thông trên tuyến huyết mạch nối bán đảo này với Nga bị hạn chế.

Ukraine tập kích cây cầu nối Nga với Crimea - Ảnh 1.

Cầu Kerch (cầu Crimea) dài 19km, gồm phần đường bộ và đường sắt, nối bán đảo Crimea và đất liền Nga - Ảnh: TASS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 16-11, Điện Kremlin cho biết máy bay không người lái (drone) của Ukraine đã tập kích cầu Crimea trong đêm, gây hư hại nhẹ.

Trao đổi với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết giới chức đang đánh giá mức độ hư hại và giao thông qua cầu vẫn đang tiếp tục. 

Trước đó cùng ngày, ông Sergei Aksyonov, người đứng đầu chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, thông báo việc lưu thông qua cầu sẽ bị hạn chế đến khoảng giữa trưa.

Hiện Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Cầu Crimea dài 19km là tuyến giao thông trực tiếp duy nhất nối Nga với bán đảo mà nước này kiểm soát và sáp nhập từ năm 2014. 

Cầu từng là tuyến tiếp vận quan trọng của lực lượng Nga tại Ukraine, và được xem là một trong những công trình hạ tầng mang dấu ấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cầu có hai phần dành cho đường bộ và đường sắt, đều được đỡ bằng trụ bê tông. Tại đoạn tàu thuyền qua lại giữa Biển Đen và biển Azov, nhịp cầu rộng hơn và được đỡ bằng vòm thép.

Trước đó cũng trong ngày 16-11, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 1.336 drone Ukraine trong đêm tại nhiều khu vực.

Riêng tại khu vực Matxcơva, Hãng thông tấn TASS nhận định đây là một trong những đợt tập kích bằng drone lớn nhất kể từ đầu năm.

Trong khi đó, Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 158 drone vào nước này tối 15-11. 

Tính đến 8h sáng 16-11 (giờ địa phương), lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 131 chiếc, đồng thời ghi nhận drone đánh trúng 19 địa điểm.

EU sắp đề xuất khoản vay 45 tỉ euro cho Ukraine

Theo báo Financial Times ngày 16-11, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ đề xuất huy động 45 tỉ euro (khoảng 50 tỉ USD) cho Ukraine vay, được bảo đảm bằng ngân sách chung của Liên minh châu Âu (EU).

Bốn nguồn tin cho biết đề xuất dự kiến được gửi tới các nước thành viên vào ngày 18-11.

Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh Kiev đang đối mặt với một mùa đông khó khăn. Nước này dự kiến thiếu khoảng 70 tỉ euro trong năm tới. EC cam kết giúp bù đắp 2/3 khoản thiếu hụt, đồng thời kêu gọi các đồng minh phương Tây khác tăng hỗ trợ.

Khoản vay mới sẽ áp dụng cơ chế tương tự khoản vay 90 tỉ euro mà EU đã dùng ngân sách chung để bảo đảm cho Kiev hồi năm ngoái.

- Ảnh 1.Nga tuyên bố bắn hạ hàng trăm drone áp sát Matxcơva

Nga tuyên bố đã bắn hạ hơn 1.300 drone của Ukraine trong đêm 15-11, trong đó khoảng 600 chiếc hướng về Matxcơva, chỉ vài ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
TÂM DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Crimea Ukraine Nga

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất