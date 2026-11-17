Bà Tatyana Kim, người phụ nữ giàu nhất nước Nga - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 16-11, Liên minh châu Âu (EU) áp lệnh trừng phạt đối với bà Tatyana Kim, người phụ nữ giàu nhất Nga và hiện là giám đốc điều hành Công ty thương mại điện tử Wildberries, trong đợt trừng phạt mới nhất nhằm vào Matxcơva liên quan cuộc chiến Nga - Ukraine.

Bà Tatyana Kim, người có tài sản ròng ước tính 8,1 tỉ USD, giờ đây sẽ phải đối mặt với việc bị phong tỏa mọi tài sản đang nắm giữ tại EU, cùng lệnh cấm đi lại trong EU và cấm thực hiện các giao dịch tại khối này.

"Wildberries hoạt động như một mạng lưới cung ứng cho quân đội Nga, thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động mua bán hàng hóa quân sự và hàng hóa lưỡng dụng" - EU tuyên bố.

Họ cáo buộc: "Bà Kim đang hỗ trợ về mặt vật chất hoặc tài chính cho tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga, đồng thời hưởng lợi từ tổ hợp này".

Đây là một phần trong gói trừng phạt rộng hơn nhắm vào các ngân hàng Nga và hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này. Trong số các thực thể khác bị áp trừng phạt có một cảng dầu quan trọng tại Saint Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga.

EU cũng đưa vào danh sách đen các doanh nghiệp tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Trung Quốc, Seychelles và Oman có liên quan đến hoạt động mua dầu từ đội tàu chở dầu của Nga.

Khối 27 quốc gia thành viên này vẫn đang tìm cách duy trì sức ép lên Matxcơva, bất chấp những nỗ lực thúc đẩy đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. EU đang xây dựng một gói trừng phạt quy mô lớn hơn, dự kiến áp trước cuối năm nay.

Theo Hãng tin Reuters, Wildberries cho biết lệnh trừng phạt của EU nhằm vào bà Kim sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, do doanh nghiệp này không có tài sản tại EU và cũng không kinh doanh tại đây. Họ sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.

Trong năm nay Wildberries - nhà bán lẻ trực tuyến đôi khi được gọi là "Amazon của Nga" - đã nhiều lần trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công của Ukraine.