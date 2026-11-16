Tin tức thế giới 16-11: Jensen Huang trở lại làm CEO Nvidia?; Lý do Estonia đóng biên giới với Nga

Ông Jensen Huang phát biểu tại một sự kiện ở San Francisco, bang California, Mỹ vào ngày 7-10-2026 - Ảnh: AFP

Rộ tin ông Jensen Huang bàn với đồng minh về khả năng quay lại làm CEO Nvidia

Ngày 15-11, báo Financial Times (Anh) dẫn các nguồn thạo tin cho hay tỉ phú Jensen Huang đang cân nhắc trở lại vị trí giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn sản xuất chip Nvidia và đã thảo luận với những người thân tín về khả năng này.

Chia sẻ với báo Financial Times, một đồng minh của ông Jensen Huang nói rằng họ đang tập hợp một "phòng tác chiến" gồm các lãnh đạo doanh nghiệp tại Thung lũng Silicon nhằm vận động đưa cựu CEO Nvidia trở lại, đồng thời tìm cách tranh thủ sự ủng hộ từ Nhà Trắng.

"Những người có tầm ảnh hưởng trong ngành công nghệ, bên ngoài các phòng thí nghiệm nghiên cứu AI tiên phong, đều yêu mến Jensen" - người này nói, đồng thời cho biết nỗ lực trên nhận được sự ủng hộ của ông Jensen Huang.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Nvidia nên "đi ra ngoài" tìm CEO mới

Theo Hãng tin Reuters, ngày 15-11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng Tập đoàn Nvidia cần tìm kiếm ứng viên bên ngoài công ty để bổ nhiệm CEO mới, sau khi ông Jensen Huang bất ngờ từ chức hồi tuần trước.

Ông Huang từ chức vào thời điểm xuất hiện những thông tin về mối quan hệ tình cảm giữa ông và nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang - người bị nghi là gián điệp.

"Điều này khiến tôi cho rằng trong quá trình tìm kiếm lãnh đạo mới, hội đồng quản trị cần 'đi ra ngoài công ty'. Bởi vì với những gì đang diễn ra bên trong công ty, họ cần một sự thay đổi mạnh mẽ" - ông Bessent nói với Đài Fox News.

Hoàng tử Harry của Anh bất ngờ thăm Ukraine

Hoàng tử Harry của Anh gặp một cựu binh Ukraine ở Lviv vào ngày 15-11-2026 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, Hoàng tử Anh Harry đã có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine vào cuối tuần qua, gặp gỡ các cựu binh bị thương và nhân viên y tế chuyên điều trị thương tích do chiến tranh. Ông nói với họ: "Các vị sẽ chiến thắng cuộc chiến này".

Đây là chuyến thăm Ukraine lần thứ tư của Hoàng tử Harry kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra năm 2022. Ông nói với những binh sĩ bị thương rằng "thế giới sẽ tiếp tục ủng hộ Kiev", đồng thời bày tỏ hy vọng cuộc chiến sẽ sớm kết thúc.

Hoàng tử Harry tham gia nhiều sự kiện trong ngày 14 và 15-11 tại thành phố Lviv, miền tây Ukraine. Chuyến đi được giữ bí mật vì lý do an ninh.

Ông Zelensky nói các đồng minh châu Âu sắp họp để xác định lập trường

Ngày 15-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo các đồng minh của Kiev trong "Liên minh tự nguyện" đang chuẩn bị tổ chức một cuộc họp nhằm xác định lập trường của châu Âu trong các cuộc đàm phán về chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, theo Hãng tin AFP.

Trước đó, châu Âu đã chọn 5 quốc gia (gồm Pháp, Anh, Ba Lan, Đức, Ý) cùng với các cơ quan của Liên minh châu Âu để cử đại diện tham gia đàm phán về Ukraine trong tương lai.

"Chúng tôi đang chuẩn bị tổ chức cuộc họp của Liên minh tự nguyện. Đây là cuộc họp quan trọng và có thể mang tính lịch sử. Chúng ta có thể xác định một lập trường vững chắc 100% của châu Âu nhằm giành chiến thắng" - ông Zelensky nói trong bài phát biểu hằng đêm.

Estonia, thành viên NATO, thông báo đóng cửa biên giới với Nga

Theo Hãng tin AFP, ngày 15-11, Estonia thông báo sẽ đóng cửa biên giới với Nga sau khi ngăn chặn cái gọi là âm mưu đốt phá của Cơ quan Tình báo quân đội Nga (GRU) nhằm vào một nhà máy sản xuất máy bay không người lái.

"Estonia sẽ đóng tất cả cửa khẩu biên giới giữa Estonia - Nga kể từ ngày 1-12" - Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna viết trên nền tảng X, đồng thời viện dẫn có "bằng chứng rõ ràng" cho thấy GRU đã ra lệnh thực hiện vụ tấn công.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Estonia Kristen Michal cáo buộc GRU đã chỉ đạo thực hiện "âm mưu phá hoại" nhằm vào công ty quốc phòng Threod Systems của Estonia vào tối 14-11, nhưng phía Nga chưa lên tiếng.

Úc, Anh, Canada và Ý ra tuyên bố chung về Gaza

Ngày 15-11, Úc, Anh, Canada và Ý ra tuyên bố chung "kêu gọi Chính phủ Israel chấm dứt ngay tình trạng trì hoãn cũng như cho phép tiếp cận nhân đạo nhanh chóng và không bị cản trở trên khắp Dải Gaza", đồng thời mô tả tình hình tại đây "thảm khốc", theo Hãng tin AFP.

Bộ Ngoại giao các nước này nhấn mạnh tình trạng ngập lụt gần đây đã khiến người dân ở Gaza phải chịu thêm nhiều đau khổ.

Họ chỉ ra: "Người dân ở Gaza đang rất cần nơi trú ẩn và viện trợ nhân đạo. Tuy nhiên, 150.000 chiếc lều và các vật dụng thiết yếu khác đang bị giữ tại biên giới, không được phép đưa vào Dải Gaza".

Trung Quốc chuẩn bị Cấp cao APEC 2026 Các tòa nhà hiển thị dòng chữ APEC khi thành phố lên đèn lúc chạng vạng tại Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), nơi đăng cai Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2026 trong tuần này - Ảnh: AFP