Việt Nam sẽ dự Tuần lễ cấp cao APEC 2026 với tâm thế chủ nhà APEC 2027

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly trong một chuyến công du nước ngoài - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20-11.

Lắng nghe các thành viên, tranh thủ ủng hộ cho APEC 2027

Trả lời báo chí ngày 15-11, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã chia sẻ những ý nghĩa đặc biệt quan trọng của chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng các kỳ vọng của Việt Nam.



Trong đó, với APEC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng các nhà lãnh đạo APEC tái khẳng định và thúc đẩy những giá trị cốt lõi của APEC về mở cửa kinh tế, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, tăng cường hợp tác kinh tế - kỹ thuật.

Thứ trưởng lưu ý đến việc tổ chức các hoạt động tại Thâm Quyến - cái nôi của cải cách, mở cửa của Trung Quốc - cùng 3 ưu tiên của Năm APEC 2026 là mở cửa, đổi mới sáng tạo và hợp tác.

Theo ông, điều đó truyền tải thông điệp rằng nếu không có hợp tác, không có đổi mới sáng tạo sẽ không thể viết nên những câu chuyện thành công về tăng trưởng kinh tế và phát triển, không có sự năng động và sức sống của khu vực.

"Việt Nam kỳ vọng hội nghị tại Thâm Quyến sẽ tạo xung lực mới cho liên kết kinh tế khu vực, củng cố niềm tin vào thương mại, đầu tư mở và hợp tác cùng có lợi", ông Nguyễn Minh Vũ nêu.

Theo Thứ trưởng, khi rào cản thương mại gia tăng và chuỗi cung ứng đang tái cấu trúc, APEC cần có những bước tiến thực chất trong thuận lợi hóa thương mại, kết nối chuỗi cung ứng và giảm chi phí logistics. Diễn đàn cũng cần hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tận dụng cơ hội từ chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Với Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chia sẻ Việt Nam sẽ tham dự tuần lễ cấp cao lần này "với tâm thế của chủ nhà APEC 2027" và tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ chính thức đón nhận vai trò này.



Đây sẽ là dịp quan trọng để Việt Nam lắng nghe ý kiến của các thành viên và tranh thủ sự ủng hộ.

Mục tiêu, theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, là hướng tới một chương trình nghị sự vừa đáp ứng nhu cầu thiết thực của khu vực, vừa mang tính dài hạn, qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm và đóng góp của Việt Nam đối với APEC và khu vực.

"Chúng tôi kỳ vọng những kết quả và đồng thuận đạt được tại Thâm Quyến sẽ tạo nền tảng vững chắc và động lực thuận lợi cho Năm APEC 2027 tại Việt Nam", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chia sẻ.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ - Ảnh: Bộ Ngoại giao

Kết nối các vùng, cực tăng trưởng của Việt Nam và Trung Quốc

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lần này sẽ tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam với các nền kinh tế, đặc biệt là giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Là diễn đàn gồm 21 thành viên, chiếm hơn 60% GDP và gần 50% thương mại toàn cầu, APEC quy tụ nhiều nền kinh tế hàng đầu thế giới và phần lớn các đối tác kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam.

Chính vì vậy, các cuộc tiếp xúc của lãnh đạo Việt Nam với lãnh đạo các nền kinh tế lớn là dịp quan trọng để làm sâu sắc quan hệ, mở rộng cơ hội hợp tác về thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Với Trung Quốc, theo Thứ trưởng, trọng tâm là cụ thể hóa các nhận thức chung của lãnh đạo hai nước cấp cao thành những chương trình, dự án hợp tác thiết thực về kết nối hạ tầng, logistics, công nghệ cao và liên kết doanh nghiệp.

Cụ thể tại Thâm Quyến, hai bên sẽ thúc đẩy kết nối giữa vùng, cực tăng trưởng của hai nước, tranh thủ các tiềm năng của khu Vịnh lớn gồm Quảng Đông - Hong Kong - Macau.

Các lĩnh vực được chú trọng là công nghệ cao, sản xuất tiên tiến, công nghiệp phụ trợ, gắn kết đầu tư chất lượng cao với đào tạo nguồn nhân lực, qua đó mở rộng không gian hợp tác và tạo thêm động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam.



Trong khuôn khổ các hoạt động tại Vân Nam, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác kết nối hạ tầng giao thông thông suốt, phát triển hệ thống logistics hiện đại, sớm triển khai mô hình cửa khẩu thông minh, tăng cường giao lưu nhân dân biên giới mật thiết và hợp tác quản lý biên giới hiệu quả.

"Các hoạt động tại Vân Nam góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế giữa khu vực Tây Nam của Trung Quốc với Việt Nam, nhất là các tỉnh biên giới", Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ chia sẻ thêm.