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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ dự APEC 2026 tại Trung Quốc

tác giả
DUY LINH
DUY LINH
DUY LINH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ có chuyến công tác Trung Quốc từ ngày 17 đến 20-11 tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ dự APEC 2026 tại Trung Quốc - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trong một chuyến công du nước ngoài - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tối 12-11, Bộ Ngoại giao Việt Nam phát thông cáo cho biết nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20-11.

Các hoạt động dự kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Năm APEC 2026 do Trung Quốc đăng cai có chủ đề "Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng", với 3 ưu tiên về mở cửa, đổi mới và hợp tác. Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 19-11.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến tham dự các hoạt động chính của Tuần lễ cấp cao APEC 2026 gồm Hội nghị cấp cao APEC vào ngày 19-11 và dự lễ chuyển giao vai trò chủ nhà APEC 2027 ngay sau đó.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng sẽ phát biểu chính tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC và chứng kiến lễ bàn giao vai trò Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC vào chiều 18-11.

Đoàn Việt Nam cũng sẽ tham dự tất cả các hoạt động lớn của Tuần lễ cấp cao, tiếp xúc rộng rãi các đối tác quan trọng trong APEC và các tập đoàn doanh nghiệp lớn ở khu vực. Trong đó, đại diện Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương sẽ tham dự Hội nghị Tổng kết các quan chức cao cấp APEC vào ngày 14 và 15-11.

Việt Nam trở thành thành viên chính thức của APEC tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 10 vào ngày 15-11-1998 tại Malaysia. Đây là cột mốc đánh dấu quá trình phát triển và mở rộng của APEC, đưa số thành viên của diễn đàn lên 21 nền kinh tế.

Với Việt Nam, đây còn là một dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Sau gần 30 năm tham gia APEC, Việt Nam đã khẳng định được uy tín và vị thế tại diễn đàn, trong đó dấu ấn nổi bật là hai lần đăng cai Tuần lễ cấp cao APEC vào năm 2006 và 2017.

Năm 2027, Việt Nam tiếp tục trở thành điểm hẹn của các nền kinh tế thành viên, với địa điểm tổ chức chính là Phú Quốc, qua đó đánh dấu Việt Nam nằm trong số ít các thành viên APEC có ba lần đăng cai Tuần lễ cấp cao APEC.

Củng cố đà phát triển tích cực quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, chuyến công tác và các hoạt động song phương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố đà phát triển tích cực trong quan hệ hai nước.

Hai bên tiếp tục trao đổi, tiếp xúc cấp cao với nhiều hình thức linh hoạt từ đầu năm 2026 đến nay. Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ 14 đến 17-4 đã thành công rất tốt đẹp, đạt nhiều thành quả phong phú, toàn diện và thực chất.

Trong chuyến thăm này, hai bên ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

32 văn kiện hợp tác cũng đã được ký kết trong chuyến thăm, thuộc các lĩnh vực hợp tác kênh Đảng, công an, tư pháp, kinh tế, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, hợp tác hải quan, khoa học công nghệ, dân sinh, khai thác nguồn nhân lực, truyền thông và địa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường vào tháng 6 vừa qua. Mới đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức đến Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc từ ngày 11 đến 15-10.

Về thương mại, trong 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại đạt 290 tỉ USD, tăng 39,3%. 

Về đầu tư, lũy kế đến cuối tháng 10, Trung Quốc hiện có trên 7.487 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư đăng ký lũy kế đạt trên 38,153 tỉ USD. Riêng trong 10 tháng đầu năm 2026, đầu tư của Trung Quốc đạt trên 5,04 tỉ USD, đứng thứ 4 về tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ dự APEC 2026 tại Trung Quốc - Ảnh 2.Nhiều nền kinh tế kỳ vọng vào Năm APEC 2027 tại Việt Nam

Hội nghị cấp bộ trưởng quan trọng nhất trong Năm APEC 2026 vừa được tổ chức ngày 3-11. Nhiều nền kinh tế thành viên bày tỏ quan tâm và kỳ vọng vào Năm APEC 2027 tại Việt Nam.

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    Chủ đề: Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm APEC Trung Quốc

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