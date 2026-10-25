Chủ tịch Quốc hội: Phải giúp nhà đầu tư nhiều hơn để kịp APEC 2027

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc kiểm tra tiến độ dự án đón APEC 2027 ở Phú Quốc - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngày 25-10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác Chính phủ, lãnh đạo bộ ngành Trung ương đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Nghị quyết số 41/2026/QH16 của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 ở Phú Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đến thăm, trao quà cho công nhân, đơn vị thi công và kiểm tra thực tế tiến độ dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tuyến tàu điện đô thị và Trung tâm Hội nghị APEC 2027 ở Phú Quốc.

Tháo gỡ khó khăn vướng mắc làm dự án đón APEC 2027

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết An Giang luôn quan tâm và đi kiểm tra, đôn đốc nhà thầu, đơn vị thi công để triển khai quyết liệt 21 dự án đón APEC 2027 ở Phú Quốc.

Đặc biệt sau khi có Nghị quyết số 41/2026/QH16 của Quốc hội và đưa vào triển khai đã tạo ra hành lang pháp lý để tỉnh kịp thời tháo gỡ hết khó khăn, vướng mắc thực hiện các dự án và đạt nhiều kết quả.

Cụ thể, tỉnh đã phê duyệt dự án, triển khai thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng, tiến hành ký phụ lục hợp đồng BT ghi nhận khối lượng, giá trị thi công dự án Trung tâm Hội nghị APEC; cấp giấy chứng nhận đầu tư và triển khai quyết định cho thuê đất dự án khách sạn, thương mại dịch vụ và du lịch cao cấp APEC.

Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và dự án khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán đã có giấy xác nhận tận thu khoáng sản.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (thứ hai từ phải qua) và Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc (bìa phải) đi kiểm tra tiến độ thực hiện Trung tâm Hội nghị APEC 2027 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Đối với dự án đại lộ APEC, dự án kè và san lấp mặt bằng xây dựng Trung tâm Hội nghị APEC và các công trình chức năng khoảng 57ha ở Phú Quốc, đơn vị liên quan ghi nhận khối lượng khai thác cát san lấp vào hợp đồng, giấy phép khai thác khoáng sản…

Ngoài ra An Giang đã tổ chức khảo sát tổng hợp và công bố giá vật liệu xây dựng định kỳ hằng tháng; có hướng dẫn các nhà đầu tư rà soát, tổng hợp các định mức đơn giá đặc thù phát sinh trong quá trình làm dự án.

"Thời gian qua, các cơ chế, chính sách được Quốc hội, Chính phủ ban hành đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để tỉnh xử lý các nội dung về quy hoạch, kiến trúc, đầu tư, đất đai, xây dựng, quỹ đất thanh toán và quyết toán dự án. An Giang cam kết và tăng cường theo dõi, đôn đốc và có giải pháp đảm bảo các công trình, dự án phục vụ APEC 2027 hoàn thành đúng tiến độ", ông Mừng nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (thứ 3 từ phải sang) và Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc (thứ hai từ trái qua) trao quà cho công nhân và đơn vị thi công làm dự án đón APEC 2027 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Phải giúp đỡ nhà đầu tư nhiều hơn để làm nhanh dự án

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ, bộ ngành, lãnh đạo tỉnh An Giang và Tập đoàn Sun Group đã quyết liệt ngày đêm, kể cả lễ, Tết làm dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 ở Phú Quốc.

Việc lựa chọn Phú Quốc đăng cai tổ chức APEC có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt chính trị và giới thiệu du lịch đảo ngọc đến bạn bè quốc tế.

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, UBND đặc khu Phú Quốc phải giúp nhà đầu tư nhiều hơn; phải đẩy mạnh công tác truyền thông sâu rộng cho sự kiện APEC 2027. Trong đó quan tâm đến nhà ở xã hội, vệ sinh cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Ngoài ra đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, đồng hành, bảo vệ môi trường, thu hút du khách và các nhà đầu tư đến đầu tư.

Nhà thầu, đơn vị thi công phải tập trung nguồn lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ làm dự án nhưng phải đảm bảo tính thẩm mỹ, chất lượng, minh bạch, không để xảy ra sai phạm.

Ông Đinh Văn Nơi - Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc - cho biết địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giải phóng mặt bằng để làm dự án đón APEC 2027 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Nghị quyết số 41 của Quốc hội đã trao cơ chế nên An Giang phải chịu trách nhiệm toàn diện, dùng đủ, dùng đúng, dùng ngay và tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả. Tỉnh phải hoàn thành định mức đơn giá đặc thù trong tháng 10-2026 để làm dự án, không để chậm tiến độ.

Quỹ đất thanh toán BT thì phải định giá công khai, được kiểm toán, xử lý nghiêm mọi hành vi lợi dụng nghị quyết để trục lợi, tiêu cực. Kiểm toán Nhà nước phối hợp Bộ Tài chính phải kiểm tra vấn đề trên.

"Địa phương phải hoàn thành tái định cư trước, người dân nhường đất phải có chỗ ổn định. Đối với nhóm dự án nguy cơ chậm như tuyến tàu điện đô thị, đường ĐT.975, đại lộ APEC hay các công trình nước, ngầm hóa, tỉnh phải tập trung thực hiện, tháo gỡ khó khăn kịp thời, góp phần thực hiện thành công sự kiện APEC 2027, góp sức đưa Phú Quốc trở thành điểm đến quốc tế", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.