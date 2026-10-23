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Phú Quốc nâng tầm y tế cộng đồng, hướng đến đón APEC 2027

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CHÍ CÔNG
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CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG
XUÂN MI
XUÂN MI

Ngày 23-10, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) tổ chức lễ phát động đề án đào tạo sơ cấp cứu trong cộng đồng, chăm sóc sức khỏe cho người dân, du khách và hướng đến đón APEC 2027.

Phú Quốc nâng tầm y tế cộng đồng, hướng đến đón APEC 2027 - Ảnh 1.

Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc cùng đại diện lãnh đạo Sở Y tế An Giang, Bệnh viện Vinmec Phú Quốc, Trung tâm Y tế Phú Quốc nhấn nút phát động đề án đào tạo sơ cấp cứu ban đầu cho cộng đồng - Ảnh: XUÂN MI

UBND đặc khu Phú Quốc cho biết đề án đào tạo sơ cấp cứu trong cộng đồng được phát động để huấn luyện cho khoảng 2.000-3.000 người dân và người lao động trên đảo Phú Quốc (giai đoạn từ quý 4-2026 đến quý 2-2027).

Chương trình ưu tiên đào tạo cho tài xế vận tải hành khách, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên khách sạn, resort, bãi biển, giáo viên và lực lượng an ninh, dân phòng. Đây là nhóm người tiếp cận cao với du khách, người dân. 

Các học viên sẽ được đào tạo những nội dung trọng tâm gồm: nhận biết ngưng tim - ngừng thở, thực hành hồi sinh tim phổi (CPR) và phối hợp gọi tổng đài 115. Sau khóa học, các học viên đảm bảo tiêu chuẩn, phục vụ sơ cấp cấp cứu trong cộng đồng.  

Ông Lê Hoàng Vĩnh - Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hệ thống y tế Vinmec - thông tin trong cấp cứu, đặc biệt là cấp cứu ngừng tuần hoàn, mỗi phút trôi qua đều có ý nghĩa quyết định đối với cơ hội sống của người bệnh.

"Trong khoảng thời gian vàng của người bệnh, người tạo ra sự khác biệt không phải là bác sĩ, mà có thể là người thân, giáo viên, nhân viên khách sạn hay lái xe. 

Mục tiêu của chúng ta không chỉ xây dựng một hệ thống cấp cứu chuyên nghiệp, mà còn là một cộng đồng biết nhận diện, hỗ trợ cấp cứu ngay từ những phút đầu tiên", ông Vĩnh nhấn mạnh.

Phú Quốc nâng tầm y tế cộng đồng, hướng đến đón APEC 2027 - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho tập thể Bệnh viện Vinmec Phú Quốc và Trung tâm Y tế Phú Quốc - Ảnh: XUÂN MI

Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - chia sẻ qua buổi lễ, chính quyền đặc khu Phú Quốc phối hợp các đơn vị liên quan để lan tỏa kiến thức cấp cứu trong dân, đặc biệt là chuẩn bị hạ tầng an ninh y tế hướng tới sự kiện APEC 2027.

"Sức khỏe là vốn quý nhất và việc sơ cấp cứu ban đầu đòi hỏi phải đúng và hiệu quả. Qua một năm hoạt động, số điện thoại 115 đã lan tỏa nhanh đến quý bà con và du khách, thể hiện sự quan tâm cụ thể đến sức khỏe cộng đồng", bà Loan nói.

Trong thời gian tới, Phú Quốc sẽ triển khai lắp đặt 30 máy khử rung tim tự động ngoài bệnh viện (AED) tại sân bay, bến cảng, bãi biển và các khu du lịch tập trung đông người với kinh phí 3-5 tỉ đồng, do Tập đoàn Vingroup tài trợ.

Cơ sở cấp cứu ngoại viện 115 Phú Quốc tiếp nhận 13.056 cuộc gọi

Ra mắt ngày 11-10-2025, Cơ sở cấp cứu ngoại viện 115 Phú Quốc là mô hình cấp cứu trước viện công - tư tiên phong, do Sở Y tế tỉnh An Giang chủ trì. Các chi phí tài trợ toàn bộ từ Tập đoàn Vingroup thông qua Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Phú Quốc.

Hệ thống cấp cứu ngoại viện trên gồm 1 Trung tâm điều phối 115 và 3 trạm cấp cứu vệ tinh tại Gành Dầu, Dương Đông và An Thới, duy trì túc trực 24/7; cung cấp dịch vụ hoàn toàn miễn phí cho người dân, du khách.

Sau 1 năm vận hành, đơn vị liên quan tiếp nhận 13.056 cuộc gọi đến tổng đài 115, xử lý 1.511 cuộc gọi khẩn cấp, tiếp cận hiện trường cấp cứu 1.435 trường hợp và vận chuyển an toàn 1.208 người bệnh với tỉ lệ đáp ứng đạt 94,97%.

Thời gian trung bình xe rời trạm kể từ khi nhận điều phối chỉ mất gần 98 giây và thời gian di chuyển đến hiện trường trung bình đạt gần 8 phút.

Phú Quốc nâng tầm y tế cộng đồng, hướng đến đón APEC 2027 - Ảnh 3.Công an Phú Quốc hỗ trợ cháu bé đang lên cơn co giật đến bệnh viện kịp thời

Lực lượng Công an đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) vừa hỗ trợ đưa cháu T.K.A. (2 tuổi, ở Phú Quốc) đang lên cơn co giật đến Trung tâm Y tế Phú Quốc điều trị kịp thời. Sức khỏe cháu A. đã ổn định.

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CHÍ CÔNG - XUÂN MI
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    Chủ đề: APEC 2027 UBND đặc khu Phú Quốc cấp cứu cộng đồng Trung tâm Y tế Phú Quốc sức khỏe người dân

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