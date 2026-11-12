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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ tại Campuchia

tác giả
THANH HIỀN
THANH HIỀN
THANH HIỀN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tới Campuchia dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 từ ngày 14 đến 16-11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ tại Campuchia - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: TTXVN

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh từ ngày 14 đến 16-11.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Campuchia đăng cai Hội nghị cấp cao Pháp ngữ, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên Cộng đồng Pháp ngữ trở lại châu Á sau gần 30 năm, kể từ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 7 tại Hà Nội vào năm 1997.

Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 có chủ đề "Tái đầu tư vào hòa bình vì thịnh vượng chung và ổn định bền vững", quy tụ lãnh đạo các nước Pháp ngữ nhằm thảo luận về những vấn đề lớn liên quan đến hợp tác quốc tế, chủ nghĩa đa phương và phát triển bền vững.

Đây sẽ là dịp để tăng cường quan hệ giữa các thành viên Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF). Được thành lập từ năm 1970, OIF là tổ chức hợp tác lớn trên thế giới với 90 thành viên, quan sát viên, trong đó có Việt Nam.

Việt Nam đã tham gia vào nhiều tổ chức khác nhau thuộc Cộng đồng Pháp ngữ kể từ năm 1979 đến nay.

Chia sẻ với TTXVN nhân dịp Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần 20, Tổng Thư ký OIF Mushikiwabo cho biết Việt Nam đã sớm nhận ra giá trị của một Cộng đồng Pháp ngữ thiết thực.

Việt Nam là nơi đặt Văn phòng đại diện của OIF khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Hà Nội, cũng như Trung tâm Pháp ngữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương (CREFAP) tại TP.HCM.

Việt Nam từng đảm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Kinh tế, cơ quan làm việc về Chiến lược Kinh tế của Cộng đồng Pháp ngữ giai đoạn 2020-2025.

Tháng 3-2022, Việt Nam và Campuchia cùng đón Đoàn công tác kinh tế - thương mại đầu tiên của OIF. Các doanh nghiệp từ châu Phi, châu Âu, châu Mỹ và khu vực Ấn Độ Dương đã gặp gỡ nhau tại TP.HCM, Hà Nội rồi Phnom Penh. Thành công của chương trình này đã được tiếp nối vào năm 2025.

Trong cuộc hội đàm ngày 6-3 tại Hà Nội với Tổng Thư ký Pháp ngữ Louise Mushikiwabo nhân dịp bà có chuyến thăm làm việc tới Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với Cộng đồng Pháp ngữ và bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hợp tác Việt Nam - Cộng đồng Pháp ngữ tiếp tục được củng cố, tăng cường.

Ông nhấn mạnh là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Cộng đồng Pháp ngữ, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp vào các nỗ lực chung của Cộng đồng Pháp ngữ nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở các nước thành viên và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ tại Campuchia - Ảnh 3.Khai phá tiềm năng kinh tế Pháp ngữ

Nhấn mạnh tiềm năng to lớn về hợp tác kinh tế giữa các nước Pháp ngữ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mảnh đất ấy sẽ không được khai phá hết nếu không có sự chung tay của các doanh nghiệp.

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    Chủ đề: Campuchia Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Hội nghị cấp cao Pháp ngữ

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