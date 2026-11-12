Chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly qua những khoảnh khắc đặc biệt

Khoảng 8h sáng 8-11, chuyên cơ đưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cất cánh rời sân bay Nội Bài, Hà Nội với điểm đến là Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đã thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8 đến 11-11.

Chiều 11-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân lên chuyên cơ về nước, khép lại chuyến thăm mà theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung là "đạt được nhiều kết quả hết sức quan trọng".

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết Hoàng gia, Chính phủ và Quốc hội Nhật Bản đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, đặc biệt với nhiều tình cảm chân thành, tốt đẹp và nhiều biệt lệ.

Những điều đó thể hiện sự coi trọng cao đối với vị thế, vai trò của Việt Nam cũng như quan hệ hai nước. Thành công nổi bật của chuyến thăm, theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, là đã xác lập định hướng hợp tác mới của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Qua đó, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong những lĩnh vực quan trọng hai bên có thế mạnh, nhu cầu hợp tác. Đồng thời, chuyến thăm cũng tạo nên những động lực mới để chuyển hóa các cam kết, thỏa thuận đã đạt được sang giai đoạn triển khai sâu rộng và hiệu quả, đóng góp tích cực vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng và tự chủ chiến lược của cả hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký kết 11 thỏa thuận giữa các bộ, ngành, địa phương và khoảng 60 thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp - những nền tảng quan trọng trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, nhu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly rời chuyên cơ tại sân bay Haneda, Nhật Bản chiều 8-11, bắt đầu chuỗi hoạt động trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đội danh dự của Nhật Bản đón Tổng Bí thư và Phu nhân tại sân bay Haneda - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chiều 8-11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, với hơn 200 kiều bào tiêu biểu tham dự - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh lưu niệm với các em thiếu nhi Việt Nam tại Nhật Bản - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt kiều bào tại Nhật Bản và được các thiếu nhi Việt Nam tại Nhật Bản tặng hoa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ngày 9-11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã có cuộc gặp Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam sau đó phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản - cơ quan lập pháp lâu đời nhất châu Á - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: "Từ khuôn khổ Đối tác chiến lược sâu rộng năm 2014 đến Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới năm 2023, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã không ngừng được bồi đắp, phát triển. Các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo hai nước qua nhiều nhiệm kỳ cho thấy sự tiếp nối trong cam kết và sự đồng thuận ngày càng sâu sắc về lợi ích của hợp tác. Tôi đặc biệt trân trọng sự ủng hộ rộng rãi, xuyên suốt của các chính đảng và các thế hệ nghị sĩ Nhật Bản dành cho quan hệ với Việt Nam" - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bài phát biểu nhận được sự hoan nghênh lớn từ hàng trăm nghị sĩ có mặt tại sự kiện - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản trở thành đối tác "đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi" trong chặng đường phát triển mới. Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng đề xuất 5 định hướng cho chặng đường hợp tác sắp tới giữa hai nước - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly trước Quốc hội Nhật Bản ngày 9-11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Nhật Bản. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên cũng đã ký kết 11 thỏa thuận giữa các bộ, ngành, địa phương và khoảng 60 thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp - những nền tảng quan trọng trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, nhu cầu - Ảnh: VIỆT CƯỜNG

Phu nhân Ngô Phương Ly và Thống đốc tỉnh Kanagawa với tác phẩm thư pháp - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các khách mời Nhật Bản đến chương trình giao lưu thời trang “Những sợi tơ gắn kết” - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản, chiều 9-11, sau lễ đón trọng thể tại Nhà khách quốc gia Akasaka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thông qua tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản là Đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH





Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu ngày 11-11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh cùng Nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu Masako - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu Masako tại cuộc gặp. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ lòng cảm ơn chân thành về những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm mà Nhà vua Naruhito, Hoàng hậu cùng các thành viên Hoàng gia Nhật Bản dành cho Nhân dân Việt Nam và quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong nhiều năm qua - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH



Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu Masako giới thiệu về khu vườn trong hoàng cung với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tối 9-11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đã trải nghiệm văn hóa truyền thống Nhật Bản tại Nhà khách quốc gia Akasaka (Tokyo). Trong trang phục kimono truyền thống của Nhật Bản, Phu nhân Ngô Phương Ly đã lắng nghe nghệ nhân giới thiệu về trà đạo - môn nghệ thuật đã được gìn giữ suốt 450 năm kể từ thời trà sư Sen no Rikyū - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Ngô Phương Ly trong trang phục kimono truyền thống của Nhật Bản - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 11-11, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đã đến thăm Viện dưỡng lão Meguro Chuo no Ie của Tổ chức phúc lợi xã hội Hoyukai tại Tokyo - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Niềm vui của một cụ cao tuổi Nhật Bản đang được chăm sóc tại Viện dưỡng lão Meguro Chuo no Ie khi gặp Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đến thăm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng các khách mời dự Chương trình hòa nhạc hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản do các nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản biểu diễn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH



Chiều 11-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân lên chuyên cơ về nước, khép lại chuyến thăm mà theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung là "đạt được nhiều kết quả hết sức quan trọng" - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH