Chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly qua những khoảnh khắc đặc biệt

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết Hoàng gia, Chính phủ và Quốc hội Nhật Bản đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, đặc biệt với nhiều tình cảm chân thành, tốt đẹp và nhiều biệt lệ.
Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đã thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8 đến 11-11.
Chiều 11-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân lên chuyên cơ về nước, khép lại chuyến thăm mà theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung là "đạt được nhiều kết quả hết sức quan trọng".
Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết Hoàng gia, Chính phủ và Quốc hội Nhật Bản đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, đặc biệt với nhiều tình cảm chân thành, tốt đẹp và nhiều biệt lệ.
Những điều đó thể hiện sự coi trọng cao đối với vị thế, vai trò của Việt Nam cũng như quan hệ hai nước. Thành công nổi bật của chuyến thăm, theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, là đã xác lập định hướng hợp tác mới của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.
Qua đó, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong những lĩnh vực quan trọng hai bên có thế mạnh, nhu cầu hợp tác. Đồng thời, chuyến thăm cũng tạo nên những động lực mới để chuyển hóa các cam kết, thỏa thuận đã đạt được sang giai đoạn triển khai sâu rộng và hiệu quả, đóng góp tích cực vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng và tự chủ chiến lược của cả hai nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký kết 11 thỏa thuận giữa các bộ, ngành, địa phương và khoảng 60 thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp - những nền tảng quan trọng trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, nhu cầu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt kiều bào tại Nhật Bản và được các thiếu nhi Việt Nam tại Nhật Bản tặng hoa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Bài phát biểu nhận được sự hoan nghênh lớn từ hàng trăm nghị sĩ có mặt tại sự kiện - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tối 9-11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đã trải nghiệm văn hóa truyền thống Nhật Bản tại Nhà khách quốc gia Akasaka (Tokyo). Trong trang phục kimono truyền thống của Nhật Bản, Phu nhân Ngô Phương Ly đã lắng nghe nghệ nhân giới thiệu về trà đạo - môn nghệ thuật đã được gìn giữ suốt 450 năm kể từ thời trà sư Sen no Rikyū - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
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