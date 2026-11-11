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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Nhà vua Nhật Bản thăm Việt Nam trong năm 2028

tác giả
DUY LINH
và 1 tác giả khác
DUY LINH
DUY LINH
NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu ngày 11-11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Nhà vua Nhật Bản thăm Việt Nam trong năm 2028 - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh cùng Nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu Masako - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 11-11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã hội kiến Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu Nhật Bản.

Trong không khí thân tình và thắm tình hữu nghị, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp, thực chất và toàn diện của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và giao lưu ngày càng sôi động của lãnh đạo và người dân hai nước.

Hai bên cùng nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp giữa Hoàng gia Nhật Bản với con người và đất nước Việt Nam qua những chuyến thăm ý nghĩa của các thành viên Hoàng gia Nhật Bản tới Việt Nam.

Được biết, Thái Thượng Hoàng Akihito và Hoàng Thái hậu đã thăm Việt Nam năm 2017 trên cương vị Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản. 

Trước đó, Nhà vua Naruhito trên cương vị Hoàng Thái tử đã thăm Việt Nam năm 2009. Gần đây nhất là chuyến thăm năm 2023 của Hoàng Thái tử Akishino và Công nương nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Nhà vua Nhật Bản thăm Việt Nam trong năm 2028 - Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu Masako tại cuộc gặp - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ lòng cảm ơn chân thành về những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm mà Nhà vua Naruhito, Hoàng hậu cùng các thành viên Hoàng gia Nhật Bản dành cho Nhân dân Việt Nam và quan hệ hợp tác và hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản trong nhiều năm qua. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ xúc động trước sự tiếp đón trọng thị và nồng ấm của Nhà vua, Hoàng hậu và Chính phủ Nhật Bản dành cho đoàn Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản lần này.

Gửi lời thăm hỏi của lãnh đạo và Nhân dân Việt Nam đến Thái Thượng hoàng Akihito và Hoàng Thái hậu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chuyến thăm năm 2017 của Thái Thượng hoàng và Hoàng Thái hậu trên cương vị Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, là kỷ niệm mà người dân Việt Nam luôn trân trọng và nhớ mãi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Nhà vua Nhật Bản thăm Việt Nam trong năm 2028 - Ảnh 4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu Masako tại cuộc gặp - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu bày tỏ vui mừng được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Nhật Bản, tin tưởng rằng thành công của chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. 

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và chu đáo mà Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã dành cho Hoàng gia Nhật Bản trong nhiều năm qua, Nhà vua Naruhito nhiều lần nhắc đến kỷ niệm thăm Việt Nam vào năm 2009 khi còn là Hoàng Thái tử.

Nhà vua Naruhito chia sẻ về sự giao lưu và gắn kết giữa Nhân dân hai nước, trong đó có ảnh hưởng của nhạc Lâm Ấp do Nhà sư Phật Triết đem đến Nara từ thế kỷ thứ VIII vào nhạc cung đình Nhật Bản và nhiều đồ gốm Nhật Bản được tìm thấy ở Hội An.

Nhà vua Nhật Bản cho rằng việc hai nước có bề dày giao lưu Nhân dân trong lịch sử, tương đồng về văn hóa là nền tảng quan trọng, giúp gắn kết Nhân dân hai nước và xây dựng quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp như hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Nhà vua Nhật Bản thăm Việt Nam trong năm 2028 - Ảnh 5.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Hoàng hậu Masako - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tại hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chia sẻ về nhiều hoạt động giao lưu văn hóa trong chuyến thăm cũng như sự tương đồng về tính cách và văn hóa của hai nước. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai nước có nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao, y tế, văn hóa, du lịch, nông nghiệp trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam mời Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu sớm sang thăm Việt Nam vào dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2028.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định chuyến thăm sẽ là sự kiện lịch sử quan trọng được Nhân dân hai nước mong chờ. Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu cảm ơn về lời mời và bày tỏ mong muốn sớm có dịp thăm lại Việt Nam.

Chiều cùng ngày, tại Hoàng cung, Nhà vua và Hoàng hậu đã chủ trì chiêu đãi thân mật Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng một số thành viên chính thức của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Nhà vua Nhật Bản thăm Việt Nam trong năm 2028 - Ảnh 6.

Nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu Masako giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly về vườn cây bên trong Hoàng cung Nhật Bản - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

- Ảnh 1.Nhật hoàng Naruhito: 'Tôi nguyện luôn nghĩ tới người dân'

TTO - Lễ đăng quang chính thức của Nhật hoàng Naruhito bắt đầu lúc 13h ngày 22-10 (11h Việt Nam). Nhà vua Naruhito cùng hoàng hậu Masako đã tới ngôi đền thiêng Kashikodokoro của hoàng gia để tiến hành nghi lễ báo cáo trước bàn thờ tổ tiên.

DUY LINH - NGUYỄN KHÁNH
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    Chủ đề: Nhà vua Nhật Bản quan hệ Việt Nam - Nhật Bản Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Nhật Bản

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