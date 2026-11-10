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Nhật hoàng Naruhito trao Huân chương Mặt trời mọc cho nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính

tác giả
DUY LINH
DUY LINH
DUY LINH

Lễ trao Huân chương Mặt trời mọc cho nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính được tổ chức tại Hoàng cung Nhật Bản ngày 10-11.

Nhật hoàng Naruhito trao Huân chương Mặt trời mọc cho nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh 2.

Nhật hoàng Naruhito trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự cho nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: TTXVN

Sáng 10-11, tại Hoàng cung Nhật Bản, Nhật hoàng Naruhito đã trao "Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự" cho nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Theo truyền thông Nhật Bản, Nhật hoàng Naruhito đã trao Huân chương Mặt trời mọc cho 13 người tại buổi lễ. Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính là một trong hai người nước ngoài được trao huân chương sáng 10-11.

Nhật hoàng Naruhito trao Huân chương Mặt trời mọc cho nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh 3.

Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính và Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự - Ảnh: TTXVN

Trước đó, ngày 3-11, Chính phủ Nhật Bản đã công bố quyết định trao tặng các huân chương nói trên.

Theo danh sách được Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam công bố, trong số những người được trao tặng Huân chương lần này có 6 cá nhân Việt Nam gồm nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính và nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng.

Theo Đại sứ quán Nhật Bản, trong thời gian đảm nhiệm cương vị Thủ tướng, năm 2023, ông Phạm Minh Chính đã có những đóng góp hết mình trong việc nâng cấp quan hệ Nhật Bản - Việt Nam lên Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời nỗ lực thúc đẩy cụ thể hóa và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hợp tác, nhằm đưa khuôn khổ quan hệ song phương mới giữa hai nước đạt được những kết quả thực chất.

Đại sứ quán Nhật Bản cũng bày tỏ ấn tượng, nhắc đến 3 cuộc đối thoại giữa ông Phạm Minh Chính với các doanh nghiệp Nhật Bản chỉ trong thời gian 1 năm (từ tháng 3-2025 đến tháng 3-2026), qua đó mở ra phương hướng giải quyết và tạo chuyển biến trong việc tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Nhật hoàng Naruhito trao Huân chương Mặt trời mọc cho nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh 4.

Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự - Ảnh: Chính phủ Nhật Bản

Nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng được trao "Huân chương Mặt trời mọc, có ngôi sao vàng và bạc". Phía Nhật Bản chia sẻ kể từ khi giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào năm 2016, ông Nguyễn Chí Dũng đã liên tục giữ cương vị Đồng Chủ tịch Sáng kiến chung Nhật Bản - Việt Nam.

Ông đồng thời cùng với Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) và Chính phủ Nhật Bản chủ trì nhiều hội nghị quan trọng nhằm cải thiện môi trường đầu tư, giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam gặp phải.

Huân chương Mặt trời mọc có lịch sử gần 150 năm từ thời Nhật hoàng Minh Trị. Huân chương này chia nhiều cấp và tên gọi cùng vật phẩm đi kèm.

Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự là cấp cao nhất. Nhật Bản đã trao nhiều Huân chương Mặt trời mọc các cấp cho những cá nhân Việt Nam có đóng góp đáng kể cho quan hệ song phương thời gian qua.

Gần đây nhất, nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tháng 5-2026, "Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự" đã được tổ chức trao trang trọng cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Nhật hoàng Naruhito trao Huân chương Mặt trời mọc cho nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh 4.Nhật Bản tặng Huân chương Mặt trời mọc cho nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính

Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có những đóng góp hết mình trong việc nâng cấp quan hệ Nhật Bản - Việt Nam lên Đối tác Chiến lược toàn diện, theo Đại sứ quán Nhật Bản.

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DUY LINH
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    Chủ đề: huân chương Mặt trời mọc Nhật Bản Thủ tướng Phạm Minh Chính

    Dòng sự kiện: Đối ngoại Việt Nam

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