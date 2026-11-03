Nhật Bản tặng Huân chương Mặt trời mọc cho nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính

Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: DANH KHANG

Ngày 3-11, Chính phủ Nhật Bản công bố danh sách các cá nhân được trao tặng Huân chương Mặt trời mọc đợt mùa thu năm 2026, trong đó có nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Theo danh sách được Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam công bố, trong số những người được trao tặng Huân chương lần này có 6 cá nhân Việt Nam.

Trong đó, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính được trao "Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự". Nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng được trao "Huân chương Mặt trời mọc, có ngôi sao vàng và bạc".

Theo Đại sứ quán Nhật Bản, trong thời gian đảm nhiệm cương vị Thủ tướng, năm 2023, ông Phạm Minh Chính đã có những đóng góp hết mình trong việc nâng cấp quan hệ Nhật Bản - Việt Nam lên Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời nỗ lực thúc đẩy cụ thể hóa và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hợp tác, nhằm đưa khuôn khổ quan hệ song phương mới giữa hai nước đạt được những kết quả thực chất.

Đại sứ quán Nhật Bản cũng bày tỏ ấn tượng, nhắc đến 3 cuộc đối thoại giữa ông Phạm Minh Chính với các doanh nghiệp Nhật Bản chỉ trong thời gian 1 năm (từ tháng 3-2025 đến tháng 3-2026), qua đó mở ra phương hướng giải quyết và tạo chuyển biến trong việc tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.



Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự - Ảnh: Chính phủ Nhật Bản

Với nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, phía Nhật Bản chia sẻ kể từ khi giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào năm 2016, ông Nguyễn Chí Dũng đã liên tục giữ cương vị Đồng Chủ tịch Sáng kiến chung Nhật Bản - Việt Nam.

Ông đồng thời cùng với Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) và Chính phủ Nhật Bản chủ trì nhiều hội nghị quan trọng nhằm cải thiện môi trường đầu tư, giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam gặp phải.

Nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng - Ảnh: Tư liệu TTO

Ngoài hai nguyên lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Nhật Bản cũng thông báo trao tặng "Huân chương mặt trời mọc Tia sáng vàng và ruy băng cổ" cho GS.TS Đào Xuân Học, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Thủy lợi, Chủ tịch Hội đồng Trường Quốc tế Nhật Bản.



GS.TS Hồ Tú Bảo, nguyên Giáo sư Khoa Khoa học tri thức, Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST), Giáo sư Viện nghiên cứu cao cấp về toán (VIASM), được trao "Huân chương mặt trời mọc Tia sáng vàng và ruy băng cổ".

PGS Nguyễn Văn Hảo, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC), nguyên Trưởng khoa tiếng Nhật Trường đại học Ngoại thương, được trao "Huân chương Mặt trời mọc có tia sáng vàng và nơ thắt hoa hồng".

NSND Lê Khanh (Trần Mai Khanh), nguyên Phó giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, được trao "Huân chương Mặt trời mọc có tia sáng vàng và bạc".

Huân chương Mặt trời mọc có lịch sử gần 150 năm từ thời Nhật hoàng Minh Trị. Huân chương này chia nhiều cấp và tên gọi cùng vật phẩm đi kèm. Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự là cấp cao nhất. Nhật Bản đã trao nhiều Huân chương Mặt trời mọc các cấp cho những cá nhân Việt Nam có đóng góp đáng kể cho quan hệ song phương thời gian qua. Gần đây nhất, nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tháng 5-2026, "Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự" đã được tổ chức trao trang trọng cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.