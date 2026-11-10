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Thế giới

Phu nhân Ngô Phương Ly mặc kimono, trải nghiệm trà đạo Nhật Bản

tác giả
DUY LINH
và 1 tác giả khác
DUY LINH
DUY LINH
NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

Chén trà đầu tiên tự pha được bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mời người lớn tuổi nhất có mặt trong phòng.

Phu nhân Ngô Phương Ly mặc kimono, trải nghiệm trà đạo Nhật Bản - Ảnh 1.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bà Ngô Phương Ly, cùng các khách mời tại buổi trải nghiệm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tối 9-11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đã trải nghiệm văn hóa truyền thống Nhật Bản tại Nhà khách quốc gia Akasaka (Tokyo).

Trong trang phục kimono truyền thống của Nhật Bản, Phu nhân Ngô Phương Ly đã lắng nghe nghệ nhân giới thiệu về trà đạo - môn nghệ thuật đã được gìn giữ suốt 450 năm kể từ thời trà sư Sen no Rikyū. 

Chủ nhà chọn bộ trà cụ mang nét đẹp của những dòng gốm nổi tiếng của Việt Nam vào thế kỷ XVI như lời nhắc về lịch sử giao lưu giữa hai dân tộc mà không cần nói thành lời.

Sau khi nghe giới thiệu về lịch sử trà đạo, Phu nhân Ngô Phương Ly được mời thưởng thức bánh ngọt và trà. 

Nghệ nhân tiếp tục mời Phu nhân lên khu pha trà, trải nghiệm tự tay đánh trà. Chén trà đầu tiên, Phu nhân Ngô Phương Ly trân trọng mời bà Akiko Santo, nguyên Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản và là người cao tuổi nhất có mặt.

Bày tỏ ấn tượng trước phong thái của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong trang phục kimono, bà Akiko Santo trân trọng cảm ơn Phu nhân đã mời chén trà đầu tiên. Cử chỉ ấy vừa đúng tinh thần "kính" trong trà đạo, vừa gần gũi với nếp "kính lão đắc thọ" của người Việt khiến không khí buổi trải nghiệm thêm ấm cúng và gần gũi.

Phu nhân Ngô Phương Ly mặc kimono, trải nghiệm trà đạo Nhật Bản - Ảnh 2.

Phu nhân Ngô Phương Ly mời chén trà đầu tiên tự làm cho bà Akiko Santo, nguyên Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản và là người cao tuổi nhất có mặt - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Người Nhật nâng chén trà thành "đạo", với nghi thức chặt chẽ và tinh thần tĩnh tại. Với người Việt, chén trà là nếp sống thường ngày và là lời chào đầu tiên khi khách đến nhà. Một bên trang nghiêm, một bên gần gũi, nhưng cả hai cùng coi trọng sự chân thành, lòng hiếu khách và sự tôn trọng người đối diện.

Hoạt động trải nghiệm tối 9-11 không chỉ thể hiện sự trân trọng của vị khách đến từ Việt Nam với các giá trị truyền thống bản địa, mà còn cho thấy lòng hiếu khách và tiếp đón trọng thị của phía Nhật Bản, đồng thời khẳng định sức sống của những giá trị truyền thống trong thời hiện đại.

Việt Nam hiện là 1 trong 5 nước sản xuất trà lớn của thế giới, với nhiều xứ trà nổi tiếng cùng các loại trà đã làm nên tên tuổi, đi vào lòng người yêu trà thế giới. 

Matcha, linh hồn của trà đạo, ngày nay cũng đã được làm từ lá chè Việt. Doanh nghiệp Nhật Bản, như Morinaga, cũng tìm đến hợp tác để làm dòng matcha chuẩn Nhật với giá phù hợp thị trường Việt.

Chén trà tại Akasaka có thể nhỏ bé nhưng như bốn chữ "Thiên lý đồng phong" trong bức thư pháp được treo trong phòng nhắc rằng Việt Nam và Nhật Bản, dù cách xa vẫn cùng chung một ngọn gió. 

Ngọn gió ấy từng đưa những dòng gốm Việt sang Nhật từ nhiều thế kỷ trước. Hôm nay, nó tiếp tục lan tỏa qua các dự án hợp tác, những sản phẩm chung trong nhiều lĩnh vực và những cuộc gặp gỡ giữa người dân hai nước.

Hình ảnh Phu nhân Ngô Phương Ly trải nghiệm trà đạo

Phu nhân Ngô Phương Ly mặc kimono, trải nghiệm trà đạo Nhật Bản - Ảnh 3.

Phu nhân Ngô Phương Ly mặc kimono, trải nghiệm trà đạo Nhật Bản - Ảnh 4.
Phu nhân Ngô Phương Ly mặc kimono, trải nghiệm trà đạo Nhật Bản - Ảnh 5.

Phu nhân Ngô Phương Ly mặc kimono, trải nghiệm trà đạo Nhật Bản - Ảnh 6.

Phu nhân Ngô Phương Ly trong trang phục kimono - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Ngô Phương Ly mặc kimono, trải nghiệm trà đạo Nhật Bản - Ảnh 7.

Phu nhân Ngô Phương Ly trải nghiệm tự tay đánh trà - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Ngô Phương Ly mặc kimono, trải nghiệm trà đạo Nhật Bản - Ảnh 8.

Phu nhân Ngô Phương Ly mời chén trà đầu tiên tự làm cho bà Akiko Santo, nguyên Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản và là người cao tuổi nhất có mặt - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Ngô Phương Ly mặc kimono, trải nghiệm trà đạo Nhật Bản - Ảnh 9.

Phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh cùng bà Akiko Santo, nguyên Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản (trái) và bà Ito Yuki, Phu nhân Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Ngô Phương Ly mặc kimono, trải nghiệm trà đạo Nhật Bản - Ảnh 10.

Phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh cùng bà Akiko Santo, nguyên Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản; bà Lê Nguyệt Anh, Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao (áo tím); bà Thái Thu Hồng, Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản (trái) và bà Ito Yuki, Phu nhân Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Ngô Phương Ly mặc kimono, trải nghiệm trà đạo Nhật Bản - Ảnh 11.Phu nhân Ngô Phương Ly viết thư pháp, dự giao lưu thời trang Việt Nam - Nhật Bản

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng bí thư, Chủ tịch nước, dự chương trình giao lưu thời trang tại Tokyo và triển lãm điêu khắc nhỏ Việt Nam - Nhật Bản tại tỉnh Kanagawa.

DUY LINH - NGUYỄN KHÁNH
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    Chủ đề: phu nhân Ngô Phương Ly quan hệ Việt Nam - Nhật Bản Nhật Bản trà đạo

    Dòng sự kiện: Đối ngoại Việt Nam

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