Tổng lãnh sự Nhật Bản: Việt Nam không thể thiếu trong chuỗi cung ứng của Nhật Bản

Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM Ono Masuo - Ảnh: THANH HIỆP

Trao đổi với Tuổi Trẻ nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM Ono Masuo chia sẻ về những chuyển biến trong quan hệ kinh tế Việt - Nhật, từ quan hệ viện trợ và tiếp nhận đầu tư sang hợp tác bình đẳng hơn, cùng hỗ trợ lẫn nhau.

Sau đây là bài chia sẻ từ Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM Ono Masuo:

Quan hệ Việt - Nhật ngày càng bình đẳng, cùng hỗ trợ lẫn nhau

Trước đây, trong giai đoạn từ những năm 1990 đến đầu những năm 2000, khi nói đến quan hệ Nhật - Việt, hình ảnh phổ biến là Nhật Bản đóng vai trò bên cung cấp viện trợ và đầu tư, còn Việt Nam là bên tiếp nhận.

Tuy nhiên, kể từ khi tôi nhậm chức Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM vào tháng 4-2023, so với nhiệm kỳ công tác lần trước tại Hà Nội cách đây 10 năm, tôi cảm nhận rõ rằng mối quan hệ Nhật - Việt đã phát triển theo hướng bình đẳng hơn và cùng hỗ trợ lẫn nhau.

Chẳng hạn, tại Nhật Bản, nơi đang có tỉ lệ sinh liên tục suy giảm, hiện có gần 700.000 người Việt Nam đang sinh sống, hoạt động trong nhiều ngành nghề khác nhau, góp phần hỗ trợ nền kinh tế Nhật Bản.

Trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số (DX) và chuyển đổi xanh (GX) cũng được đưa ra thảo luận.

Tôi cho rằng điều này hết sức quan trọng để chính phủ, doanh nghiệp tư nhân và các cơ quan nghiên cứu của cả hai nước cùng hợp tác, đào tạo nguồn nhân lực, đóng góp cho giai đoạn phát triển mới của cả Nhật Bản và Việt Nam.

Việt Nam là quốc gia có đường bờ biển tiếp giáp Biển Đông, nơi có các tuyến đường biển quan trọng đối với Nhật Bản, đồng thời sở hữu những nguồn tài nguyên quý giá mà Nhật Bản không có như dầu mỏ, khí tự nhiên và đất hiếm.

Quan trọng hơn cả, Việt Nam có những con người xuất sắc, có tình cảm thân thiện với Nhật Bản và một nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ. Sự phát triển của Việt Nam là không thể thiếu trong việc củng cố chuỗi cung ứng của nền kinh tế Nhật Bản, bao gồm cả các lĩnh vực tiên tiến như bán dẫn trong tương lai.

Ở chiều ngược lại, công nghệ, vốn và kinh nghiệm đào tạo nhân lực của Nhật Bản đã đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Tôi cho rằng chính mối quan hệ cộng hưởng, hai bên cùng cần nhau và hỗ trợ lẫn nhau này là lý do khiến hợp tác Nhật - Việt được duy trì bền vững.

Ông Ono Masuo trong một buổi lễ ký kết hợp đồng viện trợ của Chính phủ Nhật Bản cho địa phương. Đây là hợp đồng viện trợ thuộc Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở (GGP) - Ảnh: NGHI VŨ

Doanh nghiệp Nhật tìm cơ hội từ những dự án lớn của TP.HCM

Tôi cảm thấy rất vững tâm khi biết Nikken Sekkei, công ty thiết kế xây dựng của Nhật Bản, đang tham gia quá trình lập quy hoạch tổng thể phát triển TP.HCM, cùng với Boston Consulting Group của Mỹ và Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia trực thuộc Bộ Xây dựng Việt Nam.

Các doanh nghiệp Nhật Bản có kinh nghiệm phong phú trong việc phát triển hệ thống đường sắt tại các đô thị lớn như Tokyo, Osaka, cũng như phát triển đô thị dọc theo các tuyến đường sắt theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Trong bối cảnh TP.HCM đang thúc đẩy xây dựng hệ thống đường sắt đô thị với tổng chiều dài hơn 350km, tôi kỳ vọng sẽ ngày càng có nhiều cơ hội để các doanh nghiệp Nhật Bản phát huy thế mạnh trong lĩnh vực phát triển đô thị, bao gồm xây dựng nhà ở và trung tâm thương mại gắn liền với đường sắt.

Ngoài ra, việc phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn như đường sắt đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ.

Để đáp ứng nhu cầu vốn đó, tôi cũng kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế của TP.HCM sớm đi vào hoạt động ổn định, và các ngân hàng cũng như công ty chứng khoán Nhật Bản có thể hoạt động tại trung tâm này.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, người Nhật Bản và người Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về văn hóa. Với tư cách Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM, tôi muốn tập trung hơn nữa vào các hoạt động giới thiệu sức hấp dẫn của văn hóa Nhật Bản và cơ hội du học tại Nhật Bản đến thế hệ trẻ Việt Nam, nhằm củng cố hơn nữa mối quan hệ gắn kết giữa Nhật Bản và Việt Nam.