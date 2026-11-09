Nhật Bản cam kết cung cấp vốn hơn 43,1 tỉ yen cho hai dự án tại Việt Nam

Việt Nam và Nhật Bản trao các văn kiện hợp tác - Ảnh: MOF

Trong thông cáo phát đi tối 9-11, Bộ Tài chính cho biết ngày 9-11, tại Tokyo, Việt Nam và Nhật Bản trao ba văn kiện hợp tác trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Lễ trao diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Tanaka Akihiko trao các văn kiện gồm: Công hàm trao đổi về dự án xây dựng Trường đại học Việt Nhật; Hiệp định về tạo thuận lợi cho việc thực hiện các dự án viện trợ; Thỏa thuận vay cho dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III.

Trong đó hai văn kiện cam kết vốn cho dự án xây dựng Trường đại học Việt Nhật và Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III có tổng trị giá hơn 43,1 tỉ yen. Đây là hai dự án được Chính phủ hai nước đặc biệt coi trọng.

Dự án xây dựng Trường đại học Việt Nhật hướng đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa hai nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III là một trong những dự án năng lượng trọng điểm, góp phần bổ sung nguồn cung điện cho hệ thống điện quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó Hiệp định về tạo thuận lợi cho việc thực hiện các dự án viện trợ sẽ góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đơn giản hóa thủ tục, nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình, dự án viện trợ của Nhật Bản tại Việt Nam.

Bộ Tài chính cam kết sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan của Nhật Bản cùng các bộ, ngành, địa phương trong nước thúc đẩy thực hiện hiệu quả các văn kiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng và sử dụng vốn.