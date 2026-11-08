Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Tokyo, bắt đầu thăm Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly vẫy tay chào khi rời chuyên cơ tại sân bay Hadena, Nhật Bản chiều 8-11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sau hơn 4 tiếng bay từ Hà Nội, chiều 8-11 (giờ địa phương, trưa cùng ngày giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Haneda của Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản.

Tầm nhìn mới cho hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

Đây là chuyến thăm đầu tiên đến Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước. Chuyến đi kéo dài 4 ngày, theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, bên cạnh các cuộc hội kiến với Nhà vua và Hoàng hậu, Thủ tướng, Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến tiếp lãnh đạo các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng sẽ dự và phát biểu tại Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa học - công nghệ Việt Nam - Nhật Bản, thăm doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao của Nhật Bản.

Đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy các cơ hội hợp tác cụ thể, nhất là trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển lâu dài của mỗi nước.

Trả lời Đài NHK của Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ cụ thể hóa thêm tiềm năng, kết quả hợp tác, củng cố thêm chặng đường gắn bó giữa hai đất nước, để tình hữu nghị được vun đắp qua nhiều thế hệ tiếp tục mang lại những điều tốt đẹp cho nhân dân hai nước.

"Tầm nhìn mới sẽ là đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, tự chủ chiến lược, hợp tác hiệu quả, cùng có lợi, vì cuộc sống của người dân, người lao động", người đứng đầu Đảng, Nhà nước khẳng định.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại sân bay - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu thực chất

Trả lời báo chí, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu thì khẳng định chuyến thăm lần này sẽ là dịp quan trọng để đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới, "cả trên danh nghĩa và trong thực chất".

Theo ông Motegi Toshimitsu, trước sự cạnh tranh gay gắt liên quan đến các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI), việc đảm bảo nguồn cung tài nguyên và gia tăng lợi ích, những thách thức về ngoại giao mà Nhật Bản và Việt Nam cần phối hợp ứng phó ngày càng nhiều hơn, trải rộng trên các lĩnh vực như an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và an ninh lương thực.

"Tôi cho rằng trong chuyến thăm Nhật Bản lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế cũng sẽ là một trong những thành quả nổi bật của chuyến thăm", ông Motegi Toshimitsu nói với TTXVN trong cuộc phỏng vấn trước chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực tự chủ, tự cường Nhật Bản và Việt Nam trên mọi phương diện bao gồm kinh tế, Nhật Bản mong muốn mở rộng hơn nữa phạm vi hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như củng cố chuỗi cung ứng bao gồm các khoáng sản quan trọng, AI, chất bán dẫn và vũ trụ.

"Để triển khai các sáng kiến nêu trên một cách vững chắc và nhanh chóng không chỉ cần có sự liên kết giữa các cơ quan hữu quan của chính phủ hai nước, mà còn cần có sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và giới học thuật.

Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên cơ sở thấu hiểu sát sao tình hình cũng như nhu cầu của phía Việt Nam", Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu bày tỏ.

* Một số hình ảnh lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay

Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trên cương vị mới - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản ra đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Haneda chiều 8-11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ có nhiều hoạt động trong 4 ngày tại Nhật Bản - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Dữ liệu: THANH HIỀN - Đồ họa: NGỌC THÀNH - Nguồn: BỘ NGOẠI GIAO