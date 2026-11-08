Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly vẫy tay chào trước khi vào chuyên cơ sang thăm Nhật Bản sáng 8-11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Khoảng 8h sáng 8-11, chuyên cơ đưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cất cánh rời sân bay Nội Bài, Hà Nội với điểm đến là Tokyo, Nhật Bản.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8 đến 11-11.

Đây là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới.

Tham gia đoàn trong chuyến thăm Nhật Bản lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân có 7 Ủy viên Bộ Chính trị gồm: ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội và ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cũng tháp tùng đoàn.

Trước thềm chuyến công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Đài truyền hình NHK của Nhật Bản.

"Tầm nhìn mới sẽ là đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, tự chủ chiến lược, hợp tác hiệu quả, cùng có lợi, vì cuộc sống của người dân, người lao động", người đứng đầu Đảng, Nhà nước chia sẻ.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều trong 10 tháng năm 2026 đạt gần 50 tỉ USD; Nhật Bản hiện là một trong các nhà đầu tư nước ngoài lớn vào Việt Nam với khoảng 5.800 dự án, vốn còn hiệu lực đạt hơn 80 tỉ USD.

Những con số đó đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc đến trong cuộc phỏng vấn với Đài NHK. Trong đó, riêng thương mại, người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam cho biết hai bên đang hướng đến sớm hiện thực hóa con số 80 tỉ USD, phấn đấu đạt 100 tỉ USD trong 4 năm tới, tức năm 2030.

"Tôi mong những thành quả ấy sẽ tiếp tục được bồi đắp bằng sự trưởng thành của doanh nghiệp Việt Nam, sự gắn bó lâu dài của doanh nghiệp Nhật Bản và những sản phẩm có giá trị cao hơn do hai bên cùng tạo ra", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu vấn đề.

Để làm được điều đó, ông mong doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư, nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại Việt Nam, cùng doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Hợp tác trong công nghiệp tiên tiến, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và năng lượng sạch, theo ông, cần gắn liền với đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực công nghệ và quản trị.

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, có khả năng dự báo và giải quyết kịp thời những vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp.

"Sự tin cậy cần được nuôi dưỡng bằng những việc làm cụ thể và thành công của mỗi dự án hợp tác", ông chia sẻ.

Dữ liệu: THANH HIỀN - Đồ họa: NGỌC THÀNH - Nguồn: BỘ NGOẠI GIAO

Trả lời báo chí, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Nhật Bản có ba ý nghĩa chiến lược nổi bật.

Thứ nhất, định hướng chiến lược tổng thể cho sự phát triển của quan hệ song phương trong giai đoạn mới. Lãnh đạo hai nước sẽ cùng xác định những định hướng hợp tác dài hạn, những ưu tiên hợp tác trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu phát triển của cả hai bên.

Thứ hai, chuyển từ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư đơn thuần sang tăng cường liên kết giữa hai nền kinh tế, chú trọng hơn đến tinh thần đồng hành, đồng kiến tạo, nâng cao năng lực tự chủ, tự cường của nền kinh tế mỗi nước.

Thứ ba, tạo động lực cho những đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi mô hình phát triển - những lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tương lai của quan hệ hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, bên cạnh các cuộc hội kiến với Nhà vua và Hoàng hậu, Thủ tướng, Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến tiếp lãnh đạo các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng sẽ dự và phát biểu tại Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa học - công nghệ Việt Nam - Nhật Bản, thăm doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao của Nhật Bản.

Đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy các cơ hội hợp tác cụ thể, nhất là trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển lâu dài của mỗi nước.

Kiều bào phấn khởi, tự hào và quan tâm đặc biệt đến chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản - Ảnh: NVCC Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản rất vui mừng và kỳ vọng vào chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 8 đến 11-11. Đây là sự kiện đối ngoại quan trọng, mở ra những triển vọng mới trong quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia. Qua trao đổi với bà con, tôi cảm nhận rõ niềm phấn khởi, tự hào và sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản đối với chuyến thăm. Với gần 700.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây, chúng tôi không chỉ quan tâm đến sự phát triển của quan hệ song phương mà còn mong muốn những thành quả hợp tác sẽ mang lại cơ hội thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước. Việt Nam và Nhật Bản có nền tảng quan hệ tốt đẹp, được xây dựng trên sự tin cậy chính trị, gắn bó về kinh tế và giao lưu nhân dân. Tôi kỳ vọng chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, nhất là trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Từ thực tiễn sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, tôi nhận thấy Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp cận kinh nghiệm quản trị, công nghệ và nguồn lực của Nhật Bản. Ngược lại, sự phát triển năng động của Việt Nam cũng đang tạo thêm cơ hội hợp tác cho các địa phương và doanh nghiệp Nhật Bản. Điều quan trọng là hai bên cần chuyển những tiềm năng đó thành các chương trình hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích lâu dài. Trong tiến trình ấy, cộng đồng trí thức Việt Nam tại Nhật Bản có thể đóng vai trò cầu nối rất quan trọng. Với lợi thế am hiểu ngôn ngữ, văn hóa, môi trường nghiên cứu và kinh doanh của cả hai nước, đội ngũ trí thức, chuyên gia và doanh nhân kiều bào có khả năng kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu và đào tạo nhân lực. Tôi cho rằng đóng góp của kiều bào không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu cơ hội hợp tác, mà cần tiến tới trực tiếp tham gia giải quyết những bài toán phát triển của đất nước bằng tri thức và kinh nghiệm tích lũy được. Chúng tôi mong muốn sau chuyến thăm sẽ có thêm những cơ chế thuận lợi để kết nối, huy động và phát huy nguồn lực trí thức Việt Nam tại Nhật Bản. Khi được tạo điều kiện phù hợp, kiều bào hoàn toàn có thể trở thành lực lượng tích cực, góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt - Nhật và đồng hành cùng sự phát triển của quê hương. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản

